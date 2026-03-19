Los veteranos Manuel Neuer y Sven Ulreich se pierden el partido por lesiones musculares. Jonas Urbig sufrió una conmoción cerebral en la goleada por 6-1 de la ida contra el Atalanta de Bérgamo. Durante mucho tiempo no estuvo claro si estaría en condiciones de jugar el partido de vuelta, por lo que, a priori, no parecía improbable el debut de uno de los dos porteros jóvenes, Jannis Bärtl (19) o Leonard Prescot (16), bajo los palos del FC Bayern.
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«En el fondo, esto es lo más grande»: Vincent Kompany impulsa una dinámica muy especial en el FC Bayern
Al final, Urbig recibió el visto bueno de los médicos. «De lo contrario, habría jugado uno de los jóvenes», dijo. «Y lo habrían hecho sin problemas». Resultaba casi entrañable cómo Urbig, que solo tiene 22 años, se refería así a «los jóvenes».
Aunque no en la portería, sí que debutaron otros dos «chicos» al salir desde el banquillo, en parte porque el partido ya estaba decidido. El lateral izquierdo Deniz Ofli (18) y el defensa central Filip Pavic. Con 16 años, un mes y 27 días, Pavic es el jugador más joven que ha vestido la camiseta del FC Bayern en la Liga de Campeones, y el segundo más joven de la historia después de Paul Wanner.
«Los chicos han justificado la confianza depositada en ellos», elogió el director deportivo Max Eberl. «Ambos se han integrado de inmediato de forma muy sólida. No se ha notado ningún bajón, sino todo lo contrario». Ofli, con una recuperación de balón pocos segundos después de su entrada, propició el 3-0 de Lennart Karl. Pavic completó 33 de 33 pases.
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Parece que Lennart Karl forma parte de la convocatoria de la DFB por primera vez
En esta temporada tan satisfactoria desde el punto de vista del Bayern de Múnich (¡a por el triplete!), los debuts como los de Ofli y Pavic ya no son, en realidad, ninguna sorpresa. Antes que ellos, otros siete adolescentes de la cantera del club ya habían debutado con el primer equipo: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, cedido ahora al FC Fulham), Felipe Chávez (18, cedido ahora al 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) y, por supuesto, Lennart Karl (17).
Karl debutó en el Mundial de Clubes el verano pasado y, desde entonces, ha experimentado una evolución tan impresionante que, según informes coincidentes, el seleccionador nacional Julian Nagelsmann lo convocará este jueves por primera vez para la selección alemana. El extremo derecho volvió a demostrar el porqué en la victoria por 4-1 contra el Atalanta. Inició el 2-0 de Harry Kane, marcó él mismo el 3-0 y asistió a Luis Díaz en el 4-0 con un pase magnífico desde su propio campo. En total, Karl suma ya ocho goles y seis asistencias.
El presidente del club, Jan-Christian Dreesen, le reconoció una «temporada extraordinariamente buena». Al igual que Tom Bischof (20) y Urbig, que a pesar de su juventud también son desde hace tiempo jugadores de rotación consolidados y rinden a un alto nivel de forma constante. Urbig detuvo con una gran parada un disparo a bocajarro de Mario Pasalic contra el Atalanta poco antes del descanso. Bischof, centrocampista de formación, demostró una vez más su versatilidad en el lateral izquierdo. En los últimos compases del partido tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado, pero Eberl descartó posteriormente cualquier preocupación.
Bischof ya había debutado con la selección alemana el pasado mes de junio. Probablemente no estará en la convocatoria para la próxima concentración, con los partidos amistosos contra Suiza y Ghana. En cambio, junto a Karl, sorprendentemente, parece que estará por primera vez también Urbig. Por su parte, Aleksandar Pavlovic, canterano del Bayern de Múnich de tan solo 21 años, es desde hace tiempo titular indiscutible y tiene buenas posibilidades de ganarse un puesto en el once inicial para el Mundial.
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FC Bayern: El impulso propio de los modelos a seguir
Es impresionante la regularidad con la que, actualmente, el FC Bayern está incorporando talentos al primer equipo (y, en algunos casos, incluso a la selección alemana). Ya se trate de jóvenes profesionales fichados de otros clubes, como Urbig o Bischof, o de canteranos del Campus, que nueve años después de su inauguración ya está dando sus frutos.
El entrenador Vincent Kompany se toma la promoción de jóvenes talentos más en serio que sus predecesores Nagelsmann y Thomas Tuchel. En parte, sin duda, por convicción. Pero también, en parte, porque la plantilla es más reducida que entonces y porque muchos partidos se deciden antes, lo que ofrece más oportunidades de jugar sin presión (lo cual, por supuesto, también es mérito de Kompany).
Así, en el FC Bayern se está desarrollando una dinámica especial de los modelos a seguir, con muchos jugadores jóvenes en diferentes etapas de desarrollo que parecen motivarse mutuamente. A Pavlovic (titular) le siguieron Urbig, Bischof y Karl (jugadores de rotación) y, más recientemente, otros debutantes como Ofli y Pavic, a quienes ahora emulan todos aquellos talentos que ya entrenan con los profesionales, pero que aún esperan su primera oportunidad. Y ellos son, por supuesto, modelos a seguir para todos los demás en el campus.
«Cuando los jugadores jóvenes tienen oportunidades, siempre se puede tomar eso como referencia», opina también Eberl. «Se puede hablar mucho, decirles siempre a los chicos: “Tienes que trabajar”. No, en nuestro caso se ve claramente: si trabajas y eres aplicado, tendrás tus oportunidades. Eso es, en el fondo, lo más importante. Cada jugador joven es precisamente el modelo a seguir para el siguiente».
Calendario: los próximos partidos del FC Bayern de Múnich
Fecha Hora Partido Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Martes, 7 de abril 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Miércoles, 15 de abril 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)