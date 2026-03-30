En el Arsenal, las lesiones se están convirtiendo en un problema: 11 jugadores han renunciado a la convocatoria de la selección

Y además: William Saliba ha renunciado a la convocatoria de Francia por una lesión en el tobillo izquierdo; Gabriel Magalhães está fuera por un problema en la rodilla derecha que sufrió tras la final de la Carabao Cup contra el Manchester City; Jurriën Timber sigue recuperándose de una lesión en la ingle y, por ello, ha tenido que renunciar a la convocatoria de Holanda; y Piero Hincapié se lesionó durante el partido amistoso contra Marruecos. Luego están Martin Ødegaard y Martin Zubimendi: el primero continúa con la rehabilitación tras una lesión de rodilla y, por ello, el seleccionador de Noruega, Solbakken, ha decidido no convocarlo; el segundo saltó al campo en los últimos minutos del amistoso contra Serbia, durante el cual sufrió una molestia en la rodilla derecha que le hará perderse el partido contra Egipto.



