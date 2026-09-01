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Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«En dificultades»: Gary Neville reacciona después de que Mikel Arteta tome una despiadada decisión al descanso con la estrella del Arsenal de 34 millones de libras ante el Aston Villa

Arsenal
C. Tzolis
M. Arteta
Aston Villa vs Arsenal
Aston Villa
Premier League

Gary Neville ha respaldado la decisión de Mikel Arteta de sustituir al nuevo fichaje Christos Tzolis al descanso durante la ajustada victoria del Arsenal sobre el Aston Villa. El extremo sufrió ante Matty Cash antes de que Bukayo Saka acabara asegurando tres puntos cruciales para los campeones ingleses.

  • Arteta toma una decisión despiadada en el descanso

    El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, realizó un cambio decisivo al descanso durante la victoria por 1-0 en la Premier League sobre el Aston Villa. El técnico español sustituyó en el intermedio al fichaje veraniego Tzolis tras unos primeros 45 minutos complicados. Tzolis llegó procedente del Club Brugge por 34 millones de libras y disfrutó de un inicio de etapa soberbio en el norte de Londres.

    Anteriormente dio dos asistencias en la Community Shield contra el Manchester City y brilló en la victoria inaugural del Arsenal sobre el Coventry City. Sin embargo, el jugador de 24 años se encontró con su prueba más difícil hasta la fecha en Villa Park. Le costó tener impacto en el juego y vio una tarjeta amarilla por derribar a John McGinn en el minuto 37.

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    Neville respalda la decisión de sustituir al extremo

    Eberechi Eze sustituyó a Tzolis para la segunda parte mientras el Arsenal buscaba el gol que desbloqueara el partido ante el equipo de Unai Emery. La leyenda del Manchester United Neville consideró que la sustitución estaba totalmente justificada dadas las dinámicas del encuentro. En los comentarios para Sky Sports, Neville destacó cómo el defensa del Villa Cash había logrado contener al internacional griego.

    «No me sorprende que lo quite, y no solo por la tarjeta amarilla», explicó Neville. «De verdad estaba sufriendo mucho en ese lado. Matty Cash fue realmente agresivo contra él».

  • Saka asegura una victoria vital a domicilio

    El Arsenal superó un inicio tenso para acabar encontrando el gol decisivo al cumplirse la hora de partido. Riccardo Calafiori irrumpió en la defensa rival para poner el balón a Bukayo Saka, que después marcó el tanto de la victoria en medio de un barullo. Neville se deshizo en elogios hacia la jugada de construcción del Arsenal y la colocación letal de Saka.

    «Es un gol brillante, de verdad que lo es», dijo Neville. «El Arsenal tiene mucha paciencia, confía tanto en su defensa que no necesita precipitarse. Calafiori lo hace excepcionalmente bien. Riccardo Calafiori simplemente perfila el cuerpo y hace ese pequeño desmarque a la espalda, y luego qué decir de cómo se la pone.

    «La carrera por el costado de los centrales del Aston Villa, de la que hay que decir que no se ha visto suficiente. Saka está en la posición soñada, es donde quieres a tu extremo del lado opuesto. Es una celebración brillante delante de esos aficionados del Arsenal».

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    El Arsenal mantiene el ritmo en lo más alto

    El trabajado resultado en Villa Park garantiza que el Arsenal mantenga su inicio perfecto en la nueva campaña de la Premier League. El equipo de Arteta parece preparado para defender su corona como campeón de Inglaterra tras dos victorias consecutivas.

    Actualmente está empatado a puntos en lo más alto de la clasificación de cara a la tercera jornada. Manchester City, Chelsea y el recién ascendido Hull City comparten el liderato junto al Arsenal.

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