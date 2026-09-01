El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, realizó un cambio decisivo al descanso durante la victoria por 1-0 en la Premier League sobre el Aston Villa. El técnico español sustituyó en el intermedio al fichaje veraniego Tzolis tras unos primeros 45 minutos complicados. Tzolis llegó procedente del Club Brugge por 34 millones de libras y disfrutó de un inicio de etapa soberbio en el norte de Londres.

Anteriormente dio dos asistencias en la Community Shield contra el Manchester City y brilló en la victoria inaugural del Arsenal sobre el Coventry City. Sin embargo, el jugador de 24 años se encontró con su prueba más difícil hasta la fecha en Villa Park. Le costó tener impacto en el juego y vio una tarjeta amarilla por derribar a John McGinn en el minuto 37.