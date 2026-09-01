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«¡En absoluto!» - El técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, rompe su silencio sobre los sorprendentes rumores del traspaso de Manu Kone al Chelsea
Descartan las especulaciones sobre el traspaso de Kone
Gasperini ha zanjado de forma definitiva la creciente especulación que vinculaba al centrocampista Kone con un traspaso bomba al Chelsea, de la Premier League. El centrocampista, muy cotizado, se ha visto en el centro de una intensa atención en el mercado de fichajes tras las recientes informaciones que apuntaban a que un movimiento a Stamford Bridge estaba sobre la mesa.
Sin embargo, el técnico de la Roma se ha movido con rapidez para aclarar la situación e intentar apagar el creciente ruido en torno al futuro inmediato de su jugador.
- AFP
Gasperini culpa a los medios de los rumores de traspaso
Abordando directamente los rumores que siguen circulando, Gasperini no dejó lugar a la ambigüedad sobre la situación de Kone en el Stadio Olimpico. El veterano entrenador dejó explícitamente claro que el supuesto interés del Chelsea no se ha materializado en nada concreto entre bastidores.
«En absoluto, es cosa de los medios, no sé nada al respecto», declaró Gasperini, tal y como recoge Football Italia.
La propiedad de la Roma, unida contra una posible venta de un jugador
Más allá de su falta de información personal sobre una posible operación, Gasperini también arrojó luz sobre la postura más amplia de la directiva de la Roma. El técnico reveló que la cúpula del club comparte su deseo de retener al jugador, descartando la idea de una orden desde arriba para hacer caja con Kone.
«Sé que los propietarios tampoco quieren vender», dijo Gasperini. «No sé quién se acercó a nosotros, pero no hemos recibido ninguna oferta formal por él».
- Getty Images Sport
La atención vuelve a centrarse en el futuro inmediato de la Roma
Con Gasperini cerrando de forma definitiva la especulación sobre el Chelsea, la atención inmediata para Kone seguirá centrada en sus compromisos actuales con la Roma. La ausencia de cualquier oferta formal significa que el centrocampista sigue siendo una pieza fundamental en el esquema táctico de Gasperini de cara al futuro inmediato.
A menos que se produzca un giro drástico en los despachos o que una oferta concreta e incuestionable obligue a los propietarios a reconsiderar su postura actual, Kone está listo para continuar su trayectoria en la capital italiana.
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