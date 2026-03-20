El jugador de 32 años abandonó el campo antes de tiempo en los últimos minutos del partido de octavos de final contra la República Checa, aunque el entrenador del 05, Urs Fischer, en realidad no lo había sustituido. Posteriormente, da Costa reveló finalmente el motivo de su «huida».
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«En 16 años nunca había visto algo así»: un jugador de la Bundesliga se refugia en el baño durante un partido de la Copa de Europa
«Intenté decirle al entrenador que tenía que salir del campo, porque me di cuenta de que necesitaba ir al baño de inmediato. Pero el entrenador no lo entendió muy bien, así que tuve que tomar la iniciativa por mi cuenta», explicó el defensa.
Mientras los de Maguncia celebraban el 2-0 de Armindo Sieb en el minuto 85, da Costa pasó corriendo junto al desconcertado banquillo y a su entrenador para dirigirse a los vestuarios: «Este es mi decimosexto año en el fútbol profesional, pero la verdad es que nunca había vivido algo así; es una locura total».
El entrenador Fischer tampoco puede evitar reírse: «Ha sido un poco gracioso».
Al final, Fischer tuvo que reaccionar para no terminar el partido con diez jugadores y dio entrada a Kacper Potulski en los últimos minutos en sustitución del ausente da Costa. Posteriormente, el entrenador del 05 explicó que, al principio, no supo muy bien cómo manejar la situación.
«No me di cuenta de lo que pasaba hasta que me pasó corriendo. En un primer momento no sabía qué estaba pasando. Pero parece que ya tenía calambres… Fue un poco gracioso, también porque luego quiso volver al campo cuando salió del baño. Pero para entonces ya habíamos hecho el cambio. Eso, sin embargo, da Costa no se había dado cuenta», dijo Fischer riendo.