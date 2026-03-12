Tras el empate 1-1 contra el Arsenal en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el miércoles por la noche, Rolfes, al ser preguntado sobre un posible regreso de Havertz en el futuro, declaró: «Con Kai siempre existe el peligro de que me debilite. Él también lo sabe».
«Empieza a cavar»: el presidente del club estaría dispuesto a romper todas las reglas para lograr el espectacular regreso de Kai Havertz a la Bundesliga
En realidad, desde hace algunos años, el Werkself tiene por norma no recuperar a los jugadores formados en el club que se han convertido en estrellas en Leverkusen y que posteriormente se han incorporado a un club europeo de primer nivel, ya que en el ocaso de su carrera solo podrían ayudar al club de forma limitada.
Sin embargo, en el caso de Havertz, Rolfes subrayó que quiere romper con esta máxima si surge una oportunidad en el futuro: «Siempre que hablamos, empiezo a indagar», afirmó el director deportivo del Leverkusen.
Havertz se quedó mucho tiempo en el vestuario del Leverkusen tras el pitido final.
Havertz vistió la camiseta del Werkself durante diez años. En todas las competiciones, disputó 150 partidos oficiales con el B04, en los que marcó 46 goles y dio 31 asistencias. En el verano de 2020, fichó por el Chelsea FC por un traspaso de casi 100 millones de euros, y en 2023 pasó al Arsenal, el rival local.
Sin embargo, su relación con los responsables del Leverkusen y con la mayoría de los aficionados sigue siendo buena. Esto quedó patente cuando entró en el campo el miércoles por la noche, ya que casi todo el BayArena le dedicó un aplauso atronador al salir en la segunda parte. Antes del pitido inicial, Havertz ya había recibido una despedida pública en el césped, ya que no había sido posible hacerlo en 2020 debido a la pandemia del coronavirus.
Según la información de Sport1, el jugador de 26 años permaneció en el vestuario del Leverkusen durante mucho tiempo después del partido. Al parecer, habló detenidamente con los jugadores y los responsables antes de que un miembro del cuerpo técnico del Arsenal lo recogiera para que los Gunners pudieran emprender el viaje de vuelta a casa.
Kai Havertz: su balance de rendimiento con el Bayer 04 Leverkusen
Juegos Goles Asistencias Minutos jugados 150 46 31 11 322