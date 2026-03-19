Emile Heskey revela que su hijo Jaden está disfrutando de «llevarse palizas» en el Sheffield Wednesday, ya descendido, mientras que la estrella de la selección inglesa sub-18, Reigan, es el siguiente en la lista para una cesión al Manchester City

Heskey alcanzó las cimas del fútbol como ganador de la Copa de la Liga, la FA Cup y la Copa de la UEFA con el Leicester City y el Liverpool. También jugó con gran éxito en equipos como el Aston Villa, el Birmingham City y el Wigan Athletic, además de haber disputado 62 partidos con la selección de su país.

El talento deportivo es claramente algo que viene de familia, ya que tanto Jaden como Reigan forman parte de la plantilla del City, uno de los grandes de la Premier League. Ambos debutaron con el primer equipo en un partido de la Copa de la Liga contra el Huddersfield Town en septiembre de 2025.

El centrocampista ofensivo Jaden, de 20 años, se ha incorporado desde entonces al Sheffield Wednesday, que lucha por mantenerse en la Championship. El equipo se dirige a la League One, con el descenso confirmado, pero el joven, con un gran potencial por desarrollar, ha aprovechado la oportunidad de saborear la competición.

Lo mismo puede decirse de Reigan, que llamó la atención con Inglaterra en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA de 2025. Es un delantero potente, muy parecido a su padre, y pronto intentará seguir un camino similar al de su hermano mayor.