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Emile Heskey revela que su hijo Jaden está disfrutando de «llevarse palizas» en el Sheffield Wednesday, ya descendido, mientras que la estrella de la selección inglesa sub-18, Reigan, es el siguiente en la lista para una cesión al Manchester City
Los hermanos Heskey fichan por el Manchester City
Heskey alcanzó las cimas del fútbol como ganador de la Copa de la Liga, la FA Cup y la Copa de la UEFA con el Leicester City y el Liverpool. También jugó con gran éxito en equipos como el Aston Villa, el Birmingham City y el Wigan Athletic, además de haber disputado 62 partidos con la selección de su país.
El talento deportivo es claramente algo que viene de familia, ya que tanto Jaden como Reigan forman parte de la plantilla del City, uno de los grandes de la Premier League. Ambos debutaron con el primer equipo en un partido de la Copa de la Liga contra el Huddersfield Town en septiembre de 2025.
El centrocampista ofensivo Jaden, de 20 años, se ha incorporado desde entonces al Sheffield Wednesday, que lucha por mantenerse en la Championship. El equipo se dirige a la League One, con el descenso confirmado, pero el joven, con un gran potencial por desarrollar, ha aprovechado la oportunidad de saborear la competición.
Lo mismo puede decirse de Reigan, que llamó la atención con Inglaterra en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA de 2025. Es un delantero potente, muy parecido a su padre, y pronto intentará seguir un camino similar al de su hermano mayor.
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Por qué las cesiones son tan importantes para las futuras estrellas
En una entrevista exclusiva para GOAL, en colaboración con ToonieBet, Heskey respondió a la pregunta de si Reigan necesita salir de su zona de confort en Manchester y experimentar una competición «de verdad»: «Creo que en el fútbol es necesario tener experiencia en categorías superiores. Porque la realidad es que puedes ser el mejor a los 16, 17 o 18 años hasta que sales y adquieres esa experiencia. Juegas contra un hombre adulto con experiencia, que probablemente no esté a tu nivel, pero el aspecto mental y la comprensión de las cosas en cuanto a posicionamiento pueden hacerte mejor.
«Tienes que descubrir todo eso y luego vas descubriendo cosas durante el partido. Así que diría que todos los jugadores, a una edad temprana, necesitan adquirir esa experiencia. Fíjate en el chaval de Londres, [Max] Dowman, con 15 o 16 años, en lo que está haciendo. Está muy bien hacerlo a los 15 o 16 contra chicos de 18, pero cuando llegas al primer equipo, si no puedes hacerlo allí y no se traslada a ese nivel, realmente no importa.
«Así que sí, en algún momento, y por eso con Jaden tuvimos que dar el salto al fútbol del primer equipo en lugar de que fuera capitán del equipo sub-21 y ganara los trofeos del sub-21 y todos los honores que eso conlleva. Eso está muy bien, pero hay que jugar en el primer equipo porque, a largo plazo, eso es lo que importa».
A Jaden Heskey le encanta su cesión en el Sheffield Wednesday
Heskey añadió, refiriéndose a cómo Reigan se beneficia de trabajar junto a jugadores como Erling Haaland y Phil Foden en el City: «Cuando entrenas con el primer equipo, etc., adquieres una comprensión realmente buena, pero entrenar con ellos, en lugar de ir al Sheffield Wednesday y recibir una paliza, es un poco diferente, aunque él [Jaden] lo está disfrutando.
«Le encanta ese aspecto de la competición porque, emocionalmente, te hace pasar por una montaña rusa, pero aún así tienes que estar preparado para el siguiente partido. Tienes otro partido dentro de tres días, así que tienes que estar preparado para esa batalla en todo momento. Diferentes tipos de fútbol, no tener a los mejores jugadores todo el tiempo. Todo esto forma parte del fútbol».
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Reigan podría cambiar de equipo en la próxima ventana de fichajes
Jaden ha disputado 12 partidos con el Sheffield Wednesday, y en Hillsborough se ha enfrentado a una curva de aprendizaje muy pronunciada. Queda por ver qué le deparará el mercado de fichajes de verano y si Reigan tendrá vía libre para fichar a su vez a un jugador cedido.
El City tiene grandes esperanzas puestas en los dos hermanos Heskey, pero estos deben demostrar su valía para abrirse paso a ese nivel, y unas breves estancias fuera del Etihad Stadium les vendrán muy bien para su desarrollo a largo plazo.
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