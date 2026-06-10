Getty Images
Traducido por
Emi Martínez llega a un acuerdo verbal para fichar por la Juventus, ya que el portero del Aston Villa y de la selección argentina está dispuesto a rebajar su salario
Se ha alcanzado un acuerdo entre Martínez y la Juventus
La Juventus ha dado un paso decisivo en su búsqueda de un nuevo portero titular tras alcanzar un acuerdo de principio con Martínez. El guardameta argentino del Aston Villa ha expresado su interés en fichar por el equipo italiano, ya que ve a la Juventus como el destino ideal para seguir su carrera.
Según Sky Italia, ha aceptado un contrato de tres años hasta 2029, lo que demuestra su firme deseo de vestir la camiseta de la Vecchia Signora. Para facilitar el acuerdo, «Dibu» se ha mostrado dispuesto a reducir su salario con respecto a lo que gana actualmente en la Premier League.
- Getty
Las cifras del acuerdo y el asunto del Aston Villa
El acuerdo verbal entre el jugador y la Juventus fija un salario de unos 5,5 millones de euros netos por temporada, menos que los 7 millones que gana en Villa Park. Martínez ve la Juventus como el paso lógico tras ayudar al Aston Villa a ganar la Europa League.
Sin embargo, el fichaje aún depende de un acuerdo entre clubes. Aunque el portero ha dado su visto bueno, la Juventus busca condiciones favorables por su edad, mientras que el Villa podría pedir cerca de 15 millones de euros de compensación.
Las estrategias de fichajes de Luciano Spalletti
El interés por Martínez surge de una petición del entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, quien busca un portero de talla mundial tras una temporada complicada para su defensa.
Antes, la Juventus valoró fichar a Alisson Becker del Liverpool, pero el rechazo de los Reds la llevó a centrarse en Martínez. El argentino, clave en los títulos mundial y de Copa América de su país, aportaría el liderazgo que la Vecchia Signora necesita para competir de nuevo en Italia y Europa.
- Getty
Alternativas y planes de contingencia
Si las negociaciones por Martínez se complican por las exigencias del Villarreal, la Juventus ya tiene alternativas. El club no quiere sorpresas y sigue de cerca a varios candidatos en Europa, pues la portería no puede dejarse al azar otra temporada. Las próximas semanas serán cruciales para que ambos clubes cierren un acuerdo económico definitivo y Martínez se convierta en el nuevo portero de la Juventus.