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¿Emi Martínez al Liverpool? Los Reds buscan consejo para fichar un portero tras los rumores sobre la sorpresiva salida de Alisson
El palmarés de Alisson: partidos y títulos con el Liverpool
Desde su fichaje por la Roma en 2018, Alisson ha consolidado la defensa del Liverpool. Sus 333 partidos y múltiples títulos, entre ellos dos Premier Leagues, la Champions, la FA Cup y la League Cup, lo confirman como pieza clave del éxito del club.
En 333 partidos ha conquistado dos Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup y la Copa de la Liga.
Con 33 años y solo 12 meses de contrato, se habla de un posible traspaso antes de que expire su vínculo, y se menciona interés de clubes italianos.
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¿Sería la marcha de Alisson una pérdida mayor que la de Salah?
Cualquier venta este verano dejaría un vacío considerable en la plantilla del Liverpool. El exguardameta de los Reds, Friedel —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con MrQ—, respondió así cuando se le preguntó si la marcha de Alisson afectaría más que la del «Rey egipcio» Salah, autor de 257 goles: «Desde el punto de vista de Arne Slot, posiblemente, porque no creo que Arne Slot y Salah se llevaran bien. Su relación parecía agua y aceite. Así que, desde ese ángulo, sí. Pero lo que Salah ha hecho en la última década ha sido extraordinario y su partida sería una gran pérdida.
Alisson es uno de los porteros más difíciles de reemplazar en el mundo y, si se fuera, sería muy complicado sustituirlo.
Como aficionado del Liverpool, me dolería su marcha, porque nunca ha desacreditado al club y ha reconocido sus pocos errores. Es uno de los mejores porteros en el uno contra uno de la historia.
«Incluso cuando pierden ritmo por la edad o sufren lesiones, siguen siendo mejores que casi todos. Reemplazarlo sería muy difícil».
¿Trafford o Martínez? Posibles sustitutos de Alisson
Si el Liverpool se viera acorralado en esa situación, ¿a quién podría recurrir ahora que se avecina una nueva ventana de fichajes? Al ser preguntado sobre si James Trafford podría ser una opción válida —dado que el internacional inglés de 23 años se encuentra relegado a un segundo plano tras Gianluigi Donnarumma en el Manchester City—, Friedel respondió con una solución alternativa: “Quizá, pero hace falta un portero con carácter de acero, capaz de jugar todos los partidos importantes y de aspirar a ganar la Champions, la Premier, la FA Cup y la Copa de la Liga. En un club de élite se requiere otra mentalidad.
No es fácil encontrarlo. Trafford es muy bueno, pero es mucha presión. Quizá alguien como Emi Martínez: un portero capaz de jugar siempre, afrontar críticas y elogios, y saber lidiar con ello. No hay muchos a los que puedas señalar y decir: “Es nuestro hombre”. Es una decisión difícil».
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El Liverpool espera que Alisson cumpla su contrato.
Según informes, Liverpool confía en retener a Alisson al menos un año más.
Aun así, los Reds ya buscan sucesores y nombres como Trafford y Martínez, vinculado al Manchester United en 2025, podrían liderar la lista.