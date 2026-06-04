Para ganar un Mundial basta con tener uno o dos cracks. España lo mostró en 2024 con Lamine Yamal, Pedri y nueve más; Argentina, en 2022, con diez que alimentaban a Messi. Francia, pese a Mbappé, se quedó corta.

En resumen, hoy el fútbol internacional es simple: necesitas un pianista y varios portadores de piano; si estos últimos también saben tocar, mejor.

Y ahí entra Elliot Anderson. No es un genio del balón, pero sabe cargar el piano. Este verano puede ser la pieza que decida si los sueños de Thomas Tuchel en Inglaterra triunfan o fracasan.