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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Elkann lo vende todo, pero da un nuevo impulso a la Juventus: el significado de la confianza depositada en Spalletti y el mercado de fichajes

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En la carta de Exor a los accionistas se recogen las directrices para el futuro inmediato de la Juventus

En la carta a los accionistas de Exor, John Elkann también se refirió a la Juventus, una de las pocas entidades del imperio Agnelli/Elkann que siguen ubicadas físicamente en territorio italiano, tras la venta de numerosos activos. El mundo cambia, y con él cambian los intereses y los horizontes de la dinastía turinesa, vinculada desde siempre a Fiat y al sector del automóvil, pero ahora orientada hacia un futuro cada vez menos industrial y cada vez más financiero.


En este contexto, la Juventus sigue siendo, por ahora, un punto de anclaje firme con el pasado y una visión de futuro también para John Elkann, quien en los últimos meses había negado rotundamente la posibilidad de una venta, ante los insistentes rumores sobre un cambio de propiedad, rumores desencadenados por la oferta presentada (y rechazada) por el accionista minoritario Tether.


Ahora Elkann vuelve a la carga y, en la carta mencionada, además de hacer balance de la última y turbulenta etapa de la historia de la Juventus, siembra las semillas para el futuro próximo. Son unas directrices que se pueden intuir fácilmente y que, en esencia, podemos resumir en cuatro puntos: 1) no a la desvinculación por parte del accionista mayoritario; 2) Exor ha invertido, invierte y siempre estará dispuesta a apoyar a la Juventus; 3) junto al compromiso de Exor, el club debe, en cualquier caso, continuar por una senda virtuosa de sostenibilidad; 4) plena confianza en Luciano Spalletti, el único protagonista de la Juve actual mencionado en la carta, junto con el talento «generacional» Kenan Yildiz.


Y precisamente este último punto es el más interesante para la actualidad inmediata y para lo que puedan ser las próximas decisiones de mercado de la Juventus. Porque, más allá de estrategias y planes, las palabras de aprecio y confianza hacia Spalletti van directas al grano en al menos dos aspectos. El primero se refiere a la renovación del entrenador, en la que se está trabajando: en este sentido, las palabras de Elkann «pasarán por encima» de la directiva. Su significado es: Spalletti se queda, buscad vosotros la forma de poneros de acuerdo.


El segundo aspecto, estrechamente ligado al primero, se refiere al mercado, porque renovar el contrato de Spalletti significa aceptar sus indicaciones, objetivos y expectativas. Ergo: evitar la venta de los jugadores de la plantilla actual que Spalletti considera imprescindibles, y añadir calidad y experiencia a una plantilla que presenta evidentes carencias en ambas características.


El mercado de fichajes de la Juventus se orientará en torno a estos parámetros, pero el nivel con el que se llevará a cabo este trabajo depende aún de una condición decisiva: la clasificación para la próxima Champions. Le toca a Spalletti y al equipo conseguirla; una vez hecho esto, el apoyo de Exor para un mercado de fichajes importante estará garantizado.


  • LA CARTA

    «Seguimos plenamente comprometidos —subraya Elkann— con el éxito deportivo y financiero de la Juventus, y creemos que nos espera un futuro brillante. Como dijo el legendario Omar Sivori: “Aquí siempre hay que luchar y, cuando parece que todo está perdido, hay que seguir creyendo; la Juve nunca se rinde”».


    «A principios de 2026, la Juventus prorrogó el contrato del talento de la nueva generación Kenan Yildiz hasta 2030, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo y la fidelización de los talentos más prometedores del club. Este enfoque refleja nuestra inquebrantable confianza en la Juventus. Exor sigue siendo un orgulloso propietario del club, continuando una relación que dura ya más de un siglo gracias a mi familia».


    «La Juventus ha atravesado un periodo difícil en los últimos años, marcado por presiones internas y externas que inevitablemente han influido en el rendimiento. Hemos asumido la responsabilidad donde ha sido necesario, hemos apoyado firmemente al club y hemos trabajado en estrecha colaboración con su dirección para restablecer la estabilidad y volver a situar a la Juventus en una senda constructiva tras la resolución de las cuestiones legales y reglamentarias. En este contexto, 2025 ha sido un año dedicado a sentar las bases para un rendimiento sostenible, tanto dentro como fuera del campo. Hemos respaldado al club con nuestra aportación proporcional a una ampliación de capital de casi 100 millones de euros y hemos apoyado cambios importantes en su dirección».


    »En el ámbito deportivo, el equipo femenino ha disputado una temporada excepcional, logrando el doblete nacional al ganar la Serie A y la Coppa Italia. En enero de 2026, la Juventus Women también ganó la Supercopa de Italia. El equipo masculino también ha comenzado a mostrar progresos tras el nombramiento de Luciano Spalletti como entrenador en octubre. Spalletti ha aportado nueva energía al vestuario, devolviendo el hambre y la determinación por ganar».


    «También fuera del campo, los resultados financieros han mejorado significativamente: en 2025, los ingresos de la Juventus aumentaron un 34 % con respecto al año anterior, alcanzando los 530 millones de euros, impulsados principalmente por el regreso del primer equipo masculino a la Liga de Campeones de la UEFA. En consecuencia, las pérdidas del club se redujeron en un 71 % con respecto al año anterior, situándose en 58 millones de euros, mientras la sociedad continúa su camino hacia la sostenibilidad financiera. A lo largo del año, el club también ha renovado su colaboración con Adidas hasta la temporada 2036/37 por un valor total de 408 millones de euros y ha ampliado el acuerdo de patrocinio principal con Jeep hasta junio de 2028 por 69 millones de euros.



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