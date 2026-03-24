Las palabras del presidente de Exor en la carta a los accionistas adjunta a las cuentas anuales de 2025: «Exor sigue siendo un orgulloso propietario de la Juventus, perpetuando un vínculo que, a través de mi familia, se remonta a más de un siglo. El club ha atravesado un período difícil en los últimos años, marcado por presiones internas y externas que, inevitablemente, han afectado a su rendimiento. Hemos asumido nuestras responsabilidades cuando ha sido necesario, hemos apoyado firmemente al club y hemos trabajado en estrecha colaboración con su dirección para restablecer la estabilidad y volver a situar a la Juventus en una senda constructiva tras la resolución de sus cuestiones legales y normativas».
Traducido por
Elkann: «Las pérdidas están disminuyendo, la Juventus nunca se rinde. Estamos comprometidos con el éxito deportivo y financiero del club»
RENDIMIENTO SOSTENIBLE
«En este contexto, 2025 ha sido un año dedicado a sentar las bases para un rendimiento sostenible tanto dentro como fuera del campo. Hemos respaldado al club mediante nuestra participación proporcional en una ampliación de capital de casi 100 millones de euros y hemos apoyado cambios importantes en su dirección».
EQUIPO MASCULINO Y FEMENINO
«En el ámbito deportivo, el equipo femenino ha cuajado una temporada excepcional, logrando el doblete nacional al proclamarse campeón de la Serie A y ganador de la Copa de Italia. En enero de 2026, el Juventus Women también se alzó con la Supercopa de Italia. El equipo masculino también ha comenzado a mostrar avances tras el nombramiento de Luciano Spalletti como entrenador el pasado mes de octubre. Spalletti ha aportado nueva energía al vestuario, devolviendo el hambre y la determinación por la victoria».
AUMENTO DE LOS INGRESOS
«Fuera del terreno de juego, los resultados financieros han mejorado de forma significativa. En 2025, los ingresos de la Juventus aumentaron un 34 % interanual, hasta alcanzar los 530 millones de euros, impulsados principalmente por el regreso del equipo masculino a la Liga de Campeones de la UEFA. En consecuencia, las pérdidas del club se redujeron en un 71 % con respecto al año anterior, situándose en 58 millones de euros, mientras la sociedad continúa su camino hacia la sostenibilidad financiera. Durante el año, el club también renovó su colaboración con Adidas hasta la temporada 2036/37 por un valor total de 408 millones de euros y amplió el acuerdo de patrocinio de la camiseta con Jeep hasta junio de 2028 por 69 millones de euros».
AFICIONADOS COMPROMETIDOS CON EL CLUB
«A principios de 2026, la Juventus también renovó el contrato del joven talento Kenan Yildiz hasta 2030, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo y la retención de las mejores promesas del club. Este enfoque refleja nuestra firme confianza en la Juventus. Exor sigue siendo un orgulloso propietario del club, dando continuidad a un vínculo que, a través de mi familia, se remonta a más de un siglo. Seguimos plenamente comprometidos con el éxito deportivo y financiero de la Juventus y creemos que nos espera un futuro brillante».
«Como dijo una vez la leyenda Omar Sivori: “Aquí hay que luchar siempre y, cuando parece que todo está perdido, seguir creyendo: la Juve nunca se rinde”».