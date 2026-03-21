El Wrexham remonta para sellar «una de nuestras mejores victorias» bajo la dirección de Phil Parkinson, mientras los Red Dragons mantienen vivas sus esperanzas de disputar los play-offs de ascenso

El segundo entrenador del Wrexham, Steve Parkin, se mostró encantado con el resultado. Declaró a los periodistas: «En los cinco años que llevamos aquí, este partido se encuentra entre los diez que más necesitábamos ganar, y teníamos que mantener nuestra racha». Algunos nos dieron por perdidos tras el partido contra el Watford; tenemos algunas lesiones y varios jugadores que normalmente estarían en el equipo o cerca de él no están disponibles en este momento, y ha sido un gran esfuerzo por parte de los chicos, desde el punto de vista psicológico, darle la vuelta a la situación ante un buen equipo tras la decepción del martes por la noche. Esta es, sin duda, una de nuestras mejores victorias.

«Solo queremos formar parte de la fiesta al final del año. Queremos ser uno de los equipos que luchen por estar en los play-offs. Queremos estar ahí, en la lucha. Nos esperan grandes partidos. Tenemos partidos contra los grandes equipos, lo cual es importante. ¿Por qué no íbamos a querer estar en una división que es espectacular en cuanto a asistencia y partidos, y por qué no íbamos a querer estar involucrados en la lucha por el título? Por eso fue un partido tan importante».