Parkinson ha sido, sin embargo, el hombre encargado de supervisar un ascenso meteórico en el norte de Gales. Ha guiado al Wrexham, tras su nombramiento en el verano de 2021, desde la National League hasta el Championship.

Antes de quedarse dolorosamente a las puertas de un puesto de play-off de la segunda división la temporada pasada, encadenó una racha récord de tres ascensos consecutivos. Al comienzo de la campaña 2025-26 surgieron algunas dudas sobre el planteamiento táctico que estaba favoreciendo el Wrexham.

Todo aquel que dudaba quedó silenciado con contundencia, mientras Reynolds y Mac han hablado de Parkinson, que ya ha superado los 270 partidos al mando, como alguien con un «trabajo de por vida». Todo apunta a que no tienen ninguna prisa por introducir cambios en el banquillo.

Son conscientes de la necesidad de mantener alto el interés en el club, ya que la serie documental 'Welcome to Wrexham' depende del drama para conservar su audiencia global, pero no pueden permitirse asumir riesgos innecesarios que amenacen con socavar los esfuerzos sobre el terreno de juego, después de haber visto desde la distancia cómo el Birmingham se vino abajo bajo la dirección de la leyenda del Manchester United Rooney en el invierno de 2023.