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Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Wolves despide sorpresivamente a Rob Edwards días después de que fichara a dos jugadores destacados para ascender a la Championship

Wolverhampton
R. Edwards
Premier League
Championship

El Wolverhampton ha destituido sorpresivamente al entrenador Rob Edwards, pese a haber fichado recientemente a Kieran Trippier y Raúl Jiménez. El club de las Midlands se prepara así para la Championship tras una temporada decepcionante que puso fin a ocho años en la máxima categoría.

  • Edwards fue destituido a pesar de su ambiciosa actividad en el mercado de fichajes

    Sorpresivamente, el Wolverhampton destituyó a Edwards pese a que el equipo mostraba mejoras. El ex técnico del Middlesbrough llegó en noviembre, pero la directiva optó por un cambio tras el descenso de la Premier League.

    La decisión sorprende porque ya habían fichado a Trippier y a Jiménez, quien regresa para liderar el ataque. Aun así, Edwards no los dirigirá en la nueva temporada.

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    Llega a su fin una etapa complicada en Molineux

    La llegada de Edwards a West Midlands se vio como un intento de salvar un barco que se hundía, tras reemplazar a Vitor Pereira a finales del año pasado. Heredó un equipo en apuros, mostró destellos de mejora, pero no evitó el descenso. Tras una racha negativa, los Wolves cayeron a la Championship en abril, poniendo fin a su etapa en la Premier.

    El club busca un nuevo comienzo para regresar cuanto antes a la Premier League. A pesar de su contrato a largo plazo, la presión del descenso y la necesidad de un replanteamiento táctico en una división inferior llevaron a la directiva a tomar la decisión antes del inicio de la pretemporada.

  • Los Wolves ya tienen a su sustituto

    Tras la vacante en el banquillo, los Wolves se han movido rápido y ya tienen a su candidato: César Peixoto, técnico del Gil Vicente. Las negociaciones han avanzado en las últimas 24 horas y medios como «O Jogo» aseguran que hay acuerdo.

    Peixoto ha recibido elogios por llevar al Gil Vicente al sexto lugar de la Primeira Liga con recursos limitados, lo que sedujo a los Wolves, ansiosos por regresar a la élite inglesa. Se cree que el acuerdo entre ambos clubes ya está cerrado, y que pronto comenzará un nuevo capítulo portugués en Molineux.

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    Comienza la reconstrucción del equipo

    La llegada de un nuevo entrenador supondrá un cambio táctico clave para adaptarse a la Championship. Con jugadores como Trippier y Jiménez, el equipo ya tiene experiencia de sobra. El reto será integrar a estas estrellas con el resto de la plantilla.

    Mientras los Wolves se preparan para la temporada nacional, la clave será seguir reforzando y ajustando la plantilla para cumplir con la normativa financiera. En Molineux solo se piensa en el regreso inmediato a la Premier League, y reemplazar a Edwards por un técnico del calibre de Peixoto muestra la ambición de dominar la Championship.