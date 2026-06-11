El Wolves despide sorpresivamente a Rob Edwards días después de que fichara a dos jugadores destacados para ascender a la Championship

Sorpresivamente, el Wolverhampton destituyó a Edwards pese a que el equipo mostraba mejoras. El ex técnico del Middlesbrough llegó en noviembre, pero la directiva optó por un cambio tras el descenso de la Premier League.

La decisión sorprende porque ya habían fichado a Trippier y a Jiménez, quien regresa para liderar el ataque. Aun así, Edwards no los dirigirá en la nueva temporada.