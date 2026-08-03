Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se uniera al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle marcharse en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la perturbación provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. Así pues, el Newcastle se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque despilfarró por completo lo que recibió por Isak, y atraer a grandes talentos no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su lamentable 12.ª posición en la Premier League, unida al deseo de Gordon de seguir a Isak fuera de la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar grandes cantidades en jugadores desde hace tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés sin duda debería ser una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría firmar un buen Mundial, dando así al precio una imagen más favorable, y también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de esos tantos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo, y cobrará un salario menor que Rashford, había mejores oportunidades de mercado en otros sitios, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

Para Gordon: Un sueño hecho realidad. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente en los últimos dos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que se dejó seducir por los vínculos anteriores con el Liverpool, el club de su ciudad y del que también era aficionado de niño, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás comprensiblemente ante el precio exigido y ahí reside ahora el gran reto al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece sobrar en el Camp Nou pese a haber firmado un total combinado de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal. Nota: A

Mark Doyle