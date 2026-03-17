Getty/GOAL
Traducido por
El veredicto «extremadamente indulgente» de la Premier League sobre el Chelsea resulta «muy útil» para el Manchester City en el caso de las 115 acusaciones por incumplimiento del Fair Play Financiero, afirma el exasesor financiero del club de Etihad
El Chelsea evita la deducción de puntos
La Premier League ha concluido recientemente su investigación sobre las irregularidades financieras históricas del Chelsea durante la era de Roman Abramovich. El club londinense ha recibido una multa de 10,75 millones de libras y una prohibición de fichajes suspendida, pero, lo que es más importante, ha evitado cualquier sanción deportiva, como la deducción de puntos.
Este resultado ha llamado la atención de Borson, antiguo asesor financiero del Manchester City. Sugiere que la decisión de la liga de optar por una sanción económica en lugar de una deportiva podría suponer un punto de inflexión para el City, que espera el veredicto sobre sus 115 presuntas infracciones de las normas del Juego Limpio Financiero.
- (C)Getty Images
La ausencia de ventaja deportiva
Borson señaló que la omisión del concepto de «ventaja deportiva» en la resolución final sobre el Chelsea podría resultar significativa para el propio caso del City.
«Acuerdo extremadamente indulgente con la Premier League. Serias dudas sobre el enfoque de la PL. La «ventaja deportiva» no aparece ni una sola vez en el acuerdo sancionador a pesar de la adquisición de numerosos jugadores en situaciones competitivas. Un precedente muy útil para el City en su peor escenario posible», afirmó Borson, según el Daily Mail.
«La deducción de puntos se consideró "inapropiada" debido a los factores atenuantes. De nuevo, un resultado muy favorable para el Chelsea. El enfoque habitual es que la atenuación reduzca la sanción ya establecida, es decir, que se reduzca la cantidad de puntos».
Incidentes de seguridad históricos y notificación voluntaria
Los cargos contra el Chelsea se centraban en el periodo comprendido entre 2011 y 2018, en el que el club admitió que se habían realizado pagos por un total de 47 524 925,74 libras esterlinas por parte de entidades terceras a diversas personas. El actual grupo propietario del club, liderado por Todd Boehly, reveló de forma proactiva estos hallazgos tras descubrirlos durante el proceso de diligencia debida de su adquisición en 2022.
- Getty/GOAL
La sombra amenazante de 115 cargos
El Manchester City aún no conoce su destino. Los cargos que se le imputan al club incluyen acusaciones de camuflar pagos de los propietarios como ingresos por patrocinio y de pagar salarios no declarados al personal y a los jugadores del primer equipo durante muchos años. El club sigue defendiendo su inocencia mientras el mundo del fútbol espera el veredicto final.
Anuncios