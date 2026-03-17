La Premier League ha concluido recientemente su investigación sobre las irregularidades financieras históricas del Chelsea durante la era de Roman Abramovich. El club londinense ha recibido una multa de 10,75 millones de libras y una prohibición de fichajes suspendida, pero, lo que es más importante, ha evitado cualquier sanción deportiva, como la deducción de puntos.

Este resultado ha llamado la atención de Borson, antiguo asesor financiero del Manchester City. Sugiere que la decisión de la liga de optar por una sanción económica en lugar de una deportiva podría suponer un punto de inflexión para el City, que espera el veredicto sobre sus 115 presuntas infracciones de las normas del Juego Limpio Financiero.