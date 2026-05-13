Antes de los últimos amistosos de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino afirmó que el Mundial comenzaba en marzo. Habían llegado los partidos decisivos y lo que estaba en juego aumentaba para todos los jugadores convocados. Para Christian Pulisic, sin embargo, esa idea tiene un significado diferente. No tiene que esperar hasta el verano para disputar partidos que marcarán su carrera. Los está jugando ahora mismo.

Antes de unirse a la selección a finales de mes, Pulisic y el AC Milan jugarán dos partidos en la Serie A que pueden definir la temporada, el futuro europeo del club, la era de Allegri y hasta su propia carrera.

Aunque el Mundial aún no haya comenzado oficialmente, Pulisic ya siente esa presión. Se espera en un club de esa magnitud, pero ahora que el equipo podría desperdiciar lo que pareció un renacimiento, la exigencia crece.

Todo está en juego para Pulisic en las próximas semanas, y la historia comienza mucho antes de que se ponga la camiseta de la selección estadounidense.