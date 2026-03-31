AFP
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El velocista británico Adam Gemili se incorpora al Chelsea tras retirarse del atletismo
El exjugador de los Blues vuelve a Cobham
La trayectoria deportiva de Gemili ha cerrado el círculo, ya que el velocista olímpico cuelga oficialmente las zapatillas para regresar al Chelsea. Tras una brillante carrera de 14 años en la pista, el jugador de 32 años cambia la calle cuatro por los campos de entrenamiento de Cobham, donde en su día intentó hacerse un nombre como joven futbolista. Gemili fue una promesa muy valorada en la cantera de los Blues hasta los 15 años, entrenando junto a Ruben Loftus-Cheek.
Compartir los conocimientos de la élite con la próxima generación
Tras una etapa en el Dagenham & Redbridge, se pasó al atletismo, hasta convertirse en uno de los velocistas más laureados de la historia de Gran Bretaña. Ahora se une al cuerpo técnico del Chelsea para ayudar a desarrollar a la próxima generación de talentos de Cobham. Esta transición supone un cambio significativo para Gemili, quien pretende aprovechar su potencia explosiva de talla mundial para mejorar las cualidades físicas de los jugadores juveniles del Chelsea.
««Solo soy un chico normal de Dartford, no crecimos con mucho», dijo Gemili, según cita Sky Sports. «Simplemente trabajamos duro y me dediqué a mi deporte. Solo espero que uno o dos de ellos [los jugadores de la cantera] se inspiren en eso y digan: "¿Sabes qué? No importa si no puedo hacerlo de esta manera, siempre encontraré una forma de tener éxito". No importa lo que hagas. Mi historia es mía y espero que muchos de estos chicos puedan crear sus propias historias. El conocimiento es poder y, si soy capaz de enseñar a estos chicos todo lo que sé, podré morir feliz».
Un legado de excelencia en el sprint
Gemili se retira como uno de los tres únicos hombres británicos que han bajado tanto de los 10 segundos en los 100 m como de los 20 segundos en los 200 m. Entre los momentos más destacados de su carrera se incluyen un título europeo en los 200 m y una medalla de oro en el relevo 4 × 100 m en el Campeonato del Mundo de 2017. Más allá de su velocidad, Gemili aporta una mentalidad curtida al cuerpo técnico del Chelsea. Tras quedarse a solo 0,003 segundos de una medalla olímpica en Río 2016, conoce de primera mano lo reñido que es el deporte de élite. Espera inculcar esta resiliencia a los jugadores de la cantera, que se enfrentan a un escrutinio mayor que el que vivió su generación.
«Espero que al menos uno o dos de ellos puedan sentirse inspirados por mi historia, porque el fútbol es un deporte muy duro; yo, por ejemplo, nunca planeé convertirme en atleta», añadió. «Muchos de estos chicos no llegarán al más alto nivel, no llegarán a lo más alto de la Premier League. Pero si puedo enseñarles las habilidades que yo adquirí, quizá uno o dos de ellos incluso se pasen al atletismo; nunca se sabe».
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¿Y ahora qué?
El objetivo principal de Gemili ahora es integrarse en el cuerpo técnico de los Blues. Su llegada se produce en un momento crucial, ya que el club busca mantener su reputación de formar deportistas de talla mundial capaces de adaptarse al entorno de alta intensidad del primer equipo de Liam Rosenior. El Chelsea ocupa actualmente la sexta posición en la Premier League, a seis puntos de los cuatro primeros, y el sábado se enfrentará al Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup.