El United Strand alcanza el hito de los 500 días del reto del corte de pelo tras negarse a cortárselo por el empate del Manchester United con el West Ham
El ascenso a la fama de United Strand
En octubre de 2024, nació el canal The United Strand, con Ilett sentado frente a una cámara y afirmando que no se cortaría el pelo hasta que el United ganara cinco partidos consecutivos. Desde entonces, los Red Devils han pasado por tres entrenadores diferentes, una serie de altibajos, pero nunca han sido capaces de cumplir su objetivo.
El gol de Tomas Soucek marcó la diferencia entre poder cortarse por fin el pelo o tener que seguir dejándolo crecer.
La campaña de The United Strand no tuvo mucho éxito al principio, pero a medida que pasaban los meses y su pelo se hacía más largo y llamativo, los aficionados al fútbol se interesaron mucho por su aventura.
En todas las plataformas, Ilett ha acumulado miles de seguidores y ha creado una marca propia. Ha protagonizado anuncios publicitarios y ha trabajado con grandes empresas a medida que su causa se extendía por todo el mundo.
Planes para celebrar el último hito
Una semana después de ese agonizante empate con el West Ham, Ilett ha anunciado en las redes sociales que conmemorará los 500 días regalando una camiseta firmada del United.
En una publicación, dijo: «No solo es el día 500, sino que también es el Año Nuevo chino, el año del caballo y el día de las tortitas», dijo Ilett en Instagram mientras sacaba un caballo de juguete y una tortita de su pelo.
«Para celebrar el día, hoy más tarde sortearé una camiseta firmada en mi página de Instagram, así que estad atentos».
United Strand divide el vestuario
Tanto el entrenador Michael Carrick como Matheus Cunha, entre otros, han reconocido públicamente el reto de Ilett, que se está llevando a cabo con fines benéficos. Sin embargo, la respuesta desde el vestuario ha sido de frustración, ya que los jugadores afirman que les está restando concentración y les está presionando aún más.
La leyenda del club, Wayne Rooney, criticó duramente a The United Strand durante un podcast reciente, admitiendo que toda la saga le estaba volviendo loco. En el podcast «No Tippy Tappy Football», dijo: «Yo lo mandaría al otro lado del país. Me está volviendo loco.
Estamos hablando de Michael Carrick y del Manchester United, que intentan ganar su quinto partido consecutivo, y todo se reduce a que este tipo se corte el pelo. Apuesto a que se quedaría devastado si el Manchester United ganara el quinto partido, porque de repente dejaría de ser relevante».
Cunha siguió una línea similar y añadió: «La gente está más preocupada por conseguir cinco victorias por el corte de pelo que por los 15 puntos.
Así que yo estoy más a favor de los 15 puntos, no me importa en absoluto su corte de pelo. A veces hablamos de ello, pero no nos motiva mucho. No nos parece nada genial. Nadie quiere esas cinco victorias más que nosotros, o más victorias, lo que sea. Pero creo que tener esta presión por su corte de pelo oculta un poco la belleza que podría tener la temporada, ¿sabes?».
Marcha la próxima oportunidad para ir a la peluquería.
Con el contador de victorias ahora a cero, Ilett no podrá visitar a su peluquero hasta al menos el 20 de marzo. Sin embargo, para que eso suceda, el United debe vencer al Everton, al Crystal Palace, al Newcastle, al Aston Villa y al Bournemouth.
No es una tarea imposible, teniendo en cuenta que la racha anterior incluyó victorias sobre el Manchester City, el Arsenal y el Tottenham.
Lo primero para los hombres de Carrick es un viaje al Hill Dickinson Stadium el lunes por la noche, una dura prueba para el club, a pesar de haber tenido casi dos semanas de descanso, después de que el Brighton les eliminara de la FA Cup en la tercera ronda.
