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El Union Berlin reitera su «confianza total» en Marie-Louise Eta y rechaza los «demenciales» ataques misóginos contra la primera entrenadora de la Bundesliga
Heldt condena las reacciones negativas tras un nombramiento histórico
El Union Berlin apoyó a Eta tras su histórico debut como mujer entrenadora en la Bundesliga y condenó la misoginia que recibió. El director deportivo, Heldt, rechazó los insultos en línea y aclaró que el género no influyó en la decisión. Insistió en que lo importante es su capacidad técnica y liderazgo, no prejuicios obsoletos.
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Heldt defiende a Eta y califica las críticas de «vergonzosas»
El director del Union afirmó que el club confía plenamente en las capacidades de Eta y considera que las críticas hacia ella reflejan una mentalidad superada en el fútbol moderno.
«Aún no he hablado con [Marie-Louise]», declaró en la web del club. «No leo esas tonterías: aquí prima la calidad de liderazgo. Tenemos plena confianza en Loui.
Es una locura que tengamos que lidiar con esto hoy en día. Estamos hablando de una líder altamente competente, y pueden estar seguros de que todos aquí en el Union, tanto en las gradas como dentro del club, respaldamos al 100 % esta decisión y haremos todo lo posible para garantizar que no se repita. Es simplemente vergonzoso».
Por qué Eta era vista como la sucesora lógica
Eta ascendió tras la destitución de Steffen Baumgart en el Union Berlin, decisión tomada después de perder contra el Heidenheim.
«El factor decisivo fue, esencialmente, la actuación del equipo en Heidenheim, lo que nos llevó a tomar la decisión esa misma noche», explicó Heldt. «Por supuesto, a continuación nos pusimos en contacto con Marie-Louise y le presentamos nuestra idea. Ella se mostró dispuesta de inmediato y muy satisfecha por la confianza que le estamos depositando.
Ya dirigió al sub-19, así que conoce el rol y tiene experiencia. Además, todos nos conocemos y ella ya sabe cómo funciona el club: conoce el estadio, el ambiente y, sobre todo, a las jugadoras. Estamos convencidos de que para ser entrenador se necesita experiencia en el cargo, así que ella es el paso lógico».
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¿Y ahora qué?
El principal objetivo de Eta ahora es devolver al Union Berlin a la senda de la victoria, mientras el club busca estabilizar su rendimiento en las últimas jornadas de la Bundesliga. Su primera gran prueba llegará el sábado contra el Wolfsburgo: una victoria podría bastar para que el equipo entre en la mitad superior de la tabla.