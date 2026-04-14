El Union Berlin reitera su «confianza total» en Marie-Louise Eta y rechaza los «demenciales» ataques misóginos contra la primera entrenadora de la Bundesliga

El director del Union afirmó que el club confía plenamente en las capacidades de Eta y considera que las críticas hacia ella reflejan una mentalidad superada en el fútbol moderno.

«Aún no he hablado con [Marie-Louise]», declaró en la web del club. «No leo esas tonterías: aquí prima la calidad de liderazgo. Tenemos plena confianza en Loui.

Es una locura que tengamos que lidiar con esto hoy en día. Estamos hablando de una líder altamente competente, y pueden estar seguros de que todos aquí en el Union, tanto en las gradas como dentro del club, respaldamos al 100 % esta decisión y haremos todo lo posible para garantizar que no se repita. Es simplemente vergonzoso».