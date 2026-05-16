Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Chelsea Enzo Fernandez GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

¿¡El último baile de Enzo Fernández?! El fichaje de 107 millones de libras del Chelsea puede salvar su legado regalando una FA Cup de despedida en el enfrentamiento de Wembley contra el Manchester City, que se ha interesado por él

Analysis
E. Fernandez
Chelsea
Chelsea vs Manchester City
FEATURES
Manchester City
Copa

Enzo Fernández tiene una cita con el destino en la final de la FA Cup del sábado. Su futuro en el Chelsea es incierto tras sus públicos coqueteos con el Real Madrid, pero el centrocampista puede dar a los Blues el mejor regalo de despedida antes de medirse a otro pretendiente, el Manchester City. Si el capitán interino guía al equipo sin entrenador hacia la victoria, habrá reparado parte de su dañado legado.

Desde hace dos meses se especula sobre la continuidad de Fernández en el Chelsea. Se le vio frustrado con el exentrenador Liam Rosenior y, en marzo, declaró su deseo de mudarse a Madrid, lo que le costó dos partidos de suspensión.

Aunque el Real Madrid aún no ha concretado su interés, se informa que el City, rival del Chelsea en la final de la FA Cup, baraja ficharlo este verano, recordando que su llegada desde el Benfica en 2023 batió el récord de traspaso en el fútbol británico. Aun así, podría quedarse si renueva su contrato. Con la final de la FA Cup a la vuelta de la esquina y la posibilidad de actuar como una especie de prueba para el City, su futuro aún está en el aire.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    El rostro de una época fallida

    La llegada de Fernández por 107 millones de libras (131 millones de dólares en 2023) se presentó como el golpe que devolvería al Chelsea a la élite. Tres años después, el club y Enzo siguen estancados en la mitad de la tabla, con pocas opciones de Champions.

    Sin quererlo, el centrocampista se ha convertido en el rostro de la fallida gestión de BlueCo: más baches que momentos álgidos, pese a ser uno de los más destacados, mientras el club lucha por reestablecerse tras cambios poco acertados en la plantilla y en el banquillo.

    Aun así, el club sumó la Conference League y el Mundial de Clubes 2024 con Maresca, más un cuarto puesto en la 2024-25, logros que no evitaron la actual sequía de triunfos.

    Por eso no extraña que el internacional argentino haya insinuado su salida en verano. A estas alturas esperaba pelear por títulos, pero el Chelsea no ha terminado por encima del cuarto puesto en la Premier League durante su etapa en Stamford Bridge y no parece que vaya a superarlo pronto; además, solo ha jugado una temporada de Champions. Antes de este curso solo llegó a una final nacional, la de la Carabao Cup 2024, que los Blues perdieron contra el Liverpool.

    • Anuncios
  • Enzo Fernandez Chelsea Real Madrid GFX 16:9Getty/GOAL

    ¿Una larga despedida?

    Parece que Enzo se despide poco a poco. Hace dos meses puso en duda su continuidad en el Chelsea y luego coqueteó con el Real Madrid, que lo sigue de cerca aunque aún no ha formalizado su interés.

    Lo más revelador fueron sus palabras a ESPN tras la goleada 8-2 ante el París Saint-Germain (otro posible pretendiente) en octavos de la Champions: «No lo sé. Por ahora, mi atención está aquí. Nos quedan ocho partidos de la Premier League y la FA Cup. Después viene el Mundial, así que ya veremos qué pasa después».

    Durante el parón internacional, reafirmó esa postura y, en una entrevista en YouTube, expresó su deseo de fichar por el Madrid: «Me gustaría vivir en España, me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. Me defiendo en inglés, pero me sentiría más cómodo en español». Esas declaraciones le costaron dos partidos de sanción impuesta por el entonces técnico del Chelsea, Rosenior.

    Desde entonces, el jugador de 25 años ha avivado los rumores al viajar a Madrid para ver un torneo de tenis, donde fue visto saludando a la estrella del Real Madrid Jude Bellingham. Parece que el destino está escrito.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Posibles pretendientes

    Sin embargo, el Real Madrid no es el único interesado en Enzo. Este sábado, en la final de la FA Cup, se medirá al Manchester City, otro posible pretendiente. Según The Athletic, el club inglés lo tiene en su lista de centrocampistas ante la posible salida de Bernardo Silva, cada vez más decisivo en su carrera.

    Por ahora el interés está en una «fase inicial», pero un cambio en el banquillo del Etihad podría acelerar los plazos. Aún no se sabe si Pep Guardiola seguirá tras esta temporada; de marcharse, su exayudante y exentrenador del Chelsea, Maresca, sería el candidato.

    El argentino tenía buena relación con el técnico italiano, y su salida el 1 de enero —parcialmente ligada a esas conversaciones— aumentó su desilusión en Londres. El jugador ha admitido que el cese de Maresca «perjudicó» al club y ha dejado claro que valorará marcharse este verano. Rechazar un reencuentro parece poco probable.

    Según The Times, Chelsea necesita al menos 80 millones de libras (106 millones de dólares) para no perder dinero con su traspaso.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    «Un ganador y un luchador»

    El entrenador interino del Chelsea, Calum McFarlane, quizá no decida el futuro de Fernández —el club aún busca reemplazar a Rosenior—, pero reconoce su importancia para el equipo.

    Tras el gol de la victoria de Enzo en la semifinal de la FA Cup contra el Leeds, afirmó: «Confiamos mucho en él; por eso ha cambiado de posición en los últimos años. Ha jugado más atrás, ha sido ’10’, se ha movido por todo el campo, pero es tan peligroso en el área que, si lo pones arriba —y puede bajar y desmarcarse—, crea más problemas a los rivales en la izquierda y atacando el segundo palo.

    Lo hace muy bien; lo ha hecho todo el año. Cuando atacamos por derecha, su timing de carreras, su salto y su técnica de remate de cabeza son excelentes.

    «Es un ganador: tiene muchísimo talento y garra. Es fundamental para este grupo, y lo mejor de Enzo es que puede hacerlo todo; cuando las cosas se ponen difíciles, se ve su espíritu de lucha. Se le ve animando al grupo, haciendo entradas y peleando cada balón suelto».

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    La historia podría continuar

    Su garra y mentalidad ganadora explican por qué muchos aficionados del Chelsea temen que este sea su último año. Sin él, el equipo sufriría aún más; perder a uno de sus pocos líderes dejaría a una plantilla inexperta aún más desprotegida.

    Sin embargo, hay un atisbo de esperanza: en plena tormenta por su suspensión de dos partidos, su agente, Javier Pastore, admitió que negocian un nuevo contrato sin éxito. El excentrocampista del PSG declaró a The Athletic que Fernández se quedaría si se cumplen sus condiciones, pero que, de no haber acuerdo tras el próximo Mundial, «explorará otras opciones».

    «Empezamos a hablar en diciembre o enero, pero no hubo acuerdo», explicó. «Como el contrato de Enzo aún tiene seis años, decidimos no renovarlo porque las condiciones no eran adecuadas ni para nosotros ni para el jugador; considerando lo que Enzo puede hacer hoy, se merece mucho más de lo que gana».

    Sin embargo, el agente también insinuó una posible ruptura en la relación del jugador con los responsables del club. «Hay otros factores que influyen en las decisiones, ya sea el salario, el respeto o la forma en que se gestionan las cosas… Hay tantas cosas que no vemos en este momento —o al menos yo, como agente, no veo— que sugieren que el club no está gestionando las cosas de la mejor manera posible con él».

    La llegada del joven y respetado excentrocampista Xabi Alonso como entrenador podría ayudar a convencer a Fernández de que se quede.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Una oportunidad de redimirse

    Si esta es su despedida tras tres años y medio en el Chelsea, Fernández puede cerrar su etapa con el título más importante de su etapa azul. El sábado luchará con uñas y dientes para lograrlo.

    Su cabezazo en la semifinal ante el Leeds, tras un centro de Pedro Neto, fue decisivo.

    Con el tanto ante el Liverpool ya suma 14 goles y seis asistencias este curso, cifras que reflejan su regularidad. La temporada pasada alcanzó 26 dianas, aunque ocho llegaron en la Conference League.

    Por eso es uno de los pocos jugadores del Chelsea que mantiene la cabeza alta y la afición no se ha vuelto en su contra pese a su interés en el Madrid. Bajo el arco de Wembley querrá devolver esa fe; si lo logra, los hinchas no le guardarán rencor si se marcha de un club que ya les ha decepcionado.

Copa
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI