Liverpool podría obtener un buen beneficio con Gakpo si se autoriza una venta, ya que se sugiere que podría costarle al Tottenham hasta 70 millones de libras (94 millones de dólares). El acuerdo que llevó al jugador de 27 años a Merseyside se cerró por menos de 45 millones de libras (61 millones de dólares).

Ahora es un jugador curtido en la Premier League y ya demostró durante su etapa en el PSV que puede firmar una cifra de goles notable. Liverpool no ha visto suficiente de esas cualidades en un futbolista que puede actuar en banda o por el centro como delantero centro.

Como resultado, se están planteando dudas sobre su valor para la causa colectiva, con el Tottenham dispuesto a poner a prueba la firmeza de un rival doméstico. Al precio adecuado, puede que Andoni Iraola y compañía decidan hacer caja, lo que les permitiría reinvertir los fondos obtenidos en la búsqueda de un sustituto adecuado.