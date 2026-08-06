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El traspaso de Cody Gakpo al Tottenham «podría producirse», pero Michael Owen evalúa el riesgo que implicaría para el Liverpool vender a un extremo «constantemente pobre»
Gakpo ha sido irregular, pero al Liverpool le faltan extremos
Liverpool podría obtener un buen beneficio con Gakpo si se autoriza una venta, ya que se sugiere que podría costarle al Tottenham hasta 70 millones de libras (94 millones de dólares). El acuerdo que llevó al jugador de 27 años a Merseyside se cerró por menos de 45 millones de libras (61 millones de dólares).
Ahora es un jugador curtido en la Premier League y ya demostró durante su etapa en el PSV que puede firmar una cifra de goles notable. Liverpool no ha visto suficiente de esas cualidades en un futbolista que puede actuar en banda o por el centro como delantero centro.
Como resultado, se están planteando dudas sobre su valor para la causa colectiva, con el Tottenham dispuesto a poner a prueba la firmeza de un rival doméstico. Al precio adecuado, puede que Andoni Iraola y compañía decidan hacer caja, lo que les permitiría reinvertir los fondos obtenidos en la búsqueda de un sustituto adecuado.
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¿Debería el Liverpool escuchar ofertas por Gakpo, vinculado con el Tottenham?
Preguntado sobre si el Liverpool debería estar abierto a escuchar ofertas, dadas las irregularidades de Gakpo, el exdelantero de los Reds Owen, que ahora ayuda a los apostadores del Reino Unido a comparar casinos online como embajador británico de Casino.org, dijo a GOAL: «Bueno, el año pasado fue consistente, pero consistentemente malo. Tuvo buenos primeros 10 partidos o algo así, pero luego, durante el resto de la temporada, estuvo bastante mal.
«Gakpo ya ha demostrado que puede ser muy efectivo en el equipo del Liverpool. Pero sus actuaciones la temporada pasada fueron motivo de preocupación, aunque también lo fueron muchas de sus actuaciones. Fue una mala temporada.
«No creo que sea imposible. Simplemente creo que el Liverpool probablemente... Si lo pierde, ya está desesperado por jugadores de banda. Si lo pierde, ¿vas a empezar la temporada dependiendo de Rio Ngumoha? Si tienes un sustituto, entonces sí lo veo.
«Podría pasar. Ahora mismo, creo que están pensando en incorporar, no estoy seguro de que estén pensando en desprenderse de demasiados jugadores. Su temporada el año pasado no fue muy buena. Sin embargo, ha demostrado con el tiempo que es muy bueno. Es una situación en el aire».
Al Liverpool se le está vinculando con insistencia con Barcola
El gurú de los fichajes Fabrizio Romano ha asegurado que el Tottenham está «en conversaciones directas con el entorno de Cody Gakpo por un posible movimiento este verano». Se afirma que cualquier acuerdo depende del «paquete financiero» que se ponga sobre la mesa y de la apuesta del Liverpool por incorporar refuerzos.
El Liverpool ha sido relacionado insistentemente con el delantero internacional francés Bradley Barcola, y se dice que la puerta de salida del Paris Saint-Germain podría abrirse para el jugador de 23 años campeón de la Champions League.
Gakpo también tendrá mucho que decir sobre su propio futuro, ya que el neerlandés necesita determinar qué entorno de club servirá mejor a su carrera a nivel nacional e internacional. Volvió a dejar buenos momentos por fases cuando vistió los colores de su país en el Mundial de 2026.
Preguntado por su capacidad para ofrecer una mayor regularidad con Países Bajos que con el Liverpool, el nacido en Eindhoven dijo: «Es un poco diferente. Cómo juego aquí, dónde quiere el entrenador que esté, la libertad que tengo en el club. Básicamente, es eso».
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Gakpo firmó un contrato de cinco años en 2025
El Liverpool puede decidir que una separación es ahora la mejor opción para todas las partes, lo que permitiría a Gakpo reavivar una chispa que se apaga en un nuevo entorno. El Tottenham ya ha gastado mucho este verano, con la experiencia en la Premier League como prioridad en el norte de Londres.
Mohamed Salah ya ha dejado Anfield, sin embargo, mientras Iraola ve cómo se reducen sus opciones por banda, y eso podría llevar a los Reds a seguir confiando en un jugador que quedó vinculado con un nuevo contrato de cinco años en el verano de 2025.
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