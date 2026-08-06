Liverpool podría obtener un importante beneficio por Gakpo si se autoriza una venta, ya que se ha sugerido que podría costarle al Tottenham hasta 70 millones de libras (94 millones de dólares). El acuerdo que llevó al jugador de 27 años a Merseyside se cerró por menos de 45 millones de libras (61 millones de dólares).

Ahora es un futbolista curtido en la Premier League y ya demostró durante su etapa en el PSV que puede firmar una cifra de goles impresionante. Liverpool no ha visto lo suficiente de esas cualidades en un jugador que puede actuar en banda o por el centro como delantero centro.

Por ello, se están planteando dudas sobre su valor para la causa colectiva, con el Tottenham dispuesto a poner a prueba la determinación de un rival nacional. Al precio adecuado, puede que Andoni Iraola y compañía decidan hacer caja, lo que les permitiría reinvertir los fondos obtenidos en la búsqueda de un sustituto adecuado.