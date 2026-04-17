El Tottenham podría evitar sanciones, pues el Bournemouth no planea quejarse formalmente. Los Cherries ya asumen que perderán al defensa cuando venza su contrato. Mientras, los Spurs luchan por no descender bajo Roberto De Zerbi, quien el miércoles organizó una cena para unir al grupo.

Consciente del desafío, De Zerbi afirmó: «Debo conocer mejor a los jugadores cada semana. No hay tiempo que perder. Ahora, sobre todo para el Tottenham esta temporada, las cualidades de los jugadores son importantes, pero el espíritu y la relación entre ellos, el amor que muestran por el club, es más importante».