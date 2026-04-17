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¡El Tottenham necesita un nuevo capitán! Roberto De Zerbi pide a los Spurs que no «se quejen» tras la lesión de Cristian Romero, que lo deja fuera el resto de la temporada
Un golpe devastador para los Spurs
La temporada de Romero terminó tras la derrota 1-0 ante el Sunderland. El central argentino se retiró llorando tras chocar con el portero Antonin Kinsky. El viernes, De Zerbi confirmó lo peor.
«Romero, lo siento mucho por él y por su lesión. Ante todo, ama al Tottenham y la gente debe saber que está sufriendo», afirmó De Zerbi. «No podrá jugar más esta temporada, pero es un gran capitán para nosotros».
- AFP
La búsqueda de un liderazgo colectivo
Sin su líder habitual, el club debe elegir nuevo capitán. Sin embargo, el entrenador italiano prefiere una respuesta colectiva. Pide que todo el vestuario muestre fortaleza en este momento turbulento.
«Aún no lo he decidido porque he tenido otros problemas más importantes que resolver», continuó De Zerbi. «Quiero que todos actúen como capitanes; da igual si juegan de inicio, 30 minutos, 90 o no juegan: debemos asumir la responsabilidad. No hay tiempo para lamentaciones; debemos esforzarnos y ser más fuertes para superar esta situación, porque somos capaces de ello».
Los candidatos dan un paso al frente
Micky van de Ven es el vicecapitán natural, pero su anterior etapa con el brazalete acabó con una tarjeta roja y cuatro derrotas en las que el equipo encajó 11 goles. De Zerbi espera más del holandés y de jugadores como James Maddison, que regresa tras una lesión en el ligamento cruzado anterior.
«Para ser un equipo más fuerte necesitamos muchos líderes; sin duda, Maddison es diferente. Es un jugador de primer nivel con el balón y también por su personalidad, carácter y mentalidad en el campo; pero me gustaría que Micky van de Ven alcanzara ese nivel», explicó el entrenador. Rodrigo Bentancur y Joao Palhinha ya muestran esa actitud; quiero lo mismo de Dominic Solanke, uno de los mejores delanteros de la Premier, y de Xavi Simons, joven pero con personalidad para pedir el balón en momentos calientes.
“Xavi Simons es muy joven, pero ya es un líder con el balón: tiene la personalidad necesaria para recibirlo bajo presión. En este momento no es fácil jugar para nosotros, pero necesitamos futbolistas con carácter; de lo contrario, no juegan conmigo”.
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¿Qué les depara el futuro a los Spurs, que atraviesan una mala racha?
El Tottenham, 18.º con 30 puntos, lucha por evitar el descenso. Necesita ganar seis partidos, empezando por el sábado en casa ante el Brighton. Debe encontrar jugadores combativos para visitar a Aston Villa y Chelsea.