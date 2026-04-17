¡El Tottenham necesita un nuevo capitán! Roberto De Zerbi pide a los Spurs que no «se quejen» tras la lesión de Cristian Romero, que lo deja fuera el resto de la temporada

Micky van de Ven es el vicecapitán natural, pero su anterior etapa con el brazalete acabó con una tarjeta roja y cuatro derrotas en las que el equipo encajó 11 goles. De Zerbi espera más del holandés y de jugadores como James Maddison, que regresa tras una lesión en el ligamento cruzado anterior.

«Para ser un equipo más fuerte necesitamos muchos líderes; sin duda, Maddison es diferente. Es un jugador de primer nivel con el balón y también por su personalidad, carácter y mentalidad en el campo; pero me gustaría que Micky van de Ven alcanzara ese nivel», explicó el entrenador. Rodrigo Bentancur y Joao Palhinha ya muestran esa actitud; quiero lo mismo de Dominic Solanke, uno de los mejores delanteros de la Premier, y de Xavi Simons, joven pero con personalidad para pedir el balón en momentos calientes.

“Xavi Simons es muy joven, pero ya es un líder con el balón: tiene la personalidad necesaria para recibirlo bajo presión. En este momento no es fácil jugar para nosotros, pero necesitamos futbolistas con carácter; de lo contrario, no juegan conmigo”.