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El Tottenham mantiene conversaciones con un exentrenador de la Bundesliga mientras surge un nuevo candidato ante la incertidumbre sobre Igor Tudor
Los Spurs señalan a Hutter como posible sucesor
La directiva del Tottenham está sopesando sus opciones mientras la temporada del club sigue yendo de mal en peor, y Hutter se perfila como un serio candidato al puesto de entrenador. El austriaco, de 56 años, lleva sin trabajo desde que dejó el Mónaco en octubre de 2025 y goza de gran prestigio entre la directiva de los Spurs por sus éxitos anteriores en la Bundesliga.
Aunque algunas informaciones procedentes de Inglaterra sugieren que las negociaciones formales están muy avanzadas, los datos de Sky Sportindican que aún no se han producido conversaciones concretas. No obstante, Hutter sigue ocupando un lugar destacado en la lista de candidatos en caso de que el club decida realizar un cambio durante el parón internacional, en su intento por alejarse de los puestos bajos de la tabla de la Premier League.
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De Zerbi sigue siendo candidato
Hutter no es el único nombre de renombre que se baraja para cubrir la vacante en el norte de Londres. Según se informa, el exentrenador del Brighton y del Marsella, Roberto De Zerbi, estaría dispuesto a aceptar el cargo, aunque cualquier acuerdo definitivo dependería probablemente de que el club mantuviera su permanencia en la máxima categoría. El estilo de juego ofensivo del italiano le ha convertido en una figura muy codiciada en toda Europa, a pesar de que su etapa en la Ligue 1 tuvo un final agridulce.
La situación sigue siendo compleja, ya que algunos informes sugieren que el contrato de De Zerbi podría incluir una cláusula de rescisión en caso de que el club sufra la humillación del descenso. Por ahora, los Spurs están evaluando varios perfiles para asegurarse de contar con un plan de contingencia mientras se preparan para una agotadora recta final de la temporada.
Tudor está de luto tras el fallecimiento de su padre
La búsqueda de un nuevo entrenador llega en un momento increíblemente delicado para el actual técnico, Tudor. Más allá de los malos resultados del equipo, el croata está atravesando una grave pérdida personal. Tras la reciente derrota en casa, el entrenador no acudió a la rueda de prensa posterior al partido debido a un fallecimiento en su familia más cercana, tras recibir la noticia de que su padre, Mario, había fallecido.
Sobre el terreno de juego, las estadísticas son cada vez más desalentadoras para Tudor. Desde que llegó para sustituir a Thomas Frank en febrero, solo ha sumado un punto en cinco partidos de liga.
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Se avecina la lucha por el descenso tras la derrota del Forest
La urgencia por encontrar una solución se ha acentuado tras la devastadora derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest, un resultado que ha dejado al club a solo un punto de la zona de descenso. La frustración de la afición no ha hecho más que crecer a medida que el equipo atraviesa su peor racha en casi un siglo, sin haber logrado ninguna victoria en liga en los últimos 13 partidos.
Con el parón internacional como breve respiro, la directiva de los Spurs debe decidir si mantiene a Tudor o ficha a una nueva figura como Hutter o De Zerbi. A su regreso, el equipo afronta un desplazamiento a Sunderland en el que la victoria es imprescindible, antes de una serie de partidos de alto riesgo que determinarán si se mantienen en la Premier League o se enfrentan a una temporada en la Championship.