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El Tottenham intensifica su plan para fichar al extremo del Manchester City por 60 millones de libras
El Tottenham vuelve a interesarse por Savinho
Según The Daily Mail, el Tottenham ha reactivado su interés en el extremo del Manchester City Savinho de cara al mercado de verano. Los Spurs ya estudiaron ficharlo, pero el City decidió no venderlo. El club londinense sigue interesado en el brasileño de 22 años, quien se considera ideal para el sistema ofensivo de Roberto De Zerbi.
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Romano confirma las conversaciones con los Spurs
El Tottenham actúa rápido ante el interés de otros clubes. Savinho apenas ha sido titular esta temporada en el Etihad Stadium: solo 14 partidos, siete en la Premier League, lo que alimenta los rumores sobre su futuro en el City. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Tottenham ha reanudado las conversaciones para ficharlo.
En X escribió: «El Tottenham ha reactivado las negociaciones para fichar a Savinho este verano. Las conversaciones iniciales ya estaban en marcha tras el acuerdo del verano pasado, que luego se frustró cuando el Man City decidió no vender. Savinho está abierto al traspaso. El Newcastle también le sigue de cerca».
Los Spurs buscan refuerzos para la línea de ataque
El interés del Tottenham por Savinho surge tras un periodo complicado en las bandas. El club vendió a Brennan Johnson en enero, mientras que las lesiones de Wilson Odobert y Mohammed Kudus han dejado a los Spurs con pocas opciones en la banda derecha. Dejan Kulusevski también ha estado fuera de juego durante bastante tiempo, lo que ha aumentado la necesidad de contar con otra opción ofensiva.
Así, Savinho llegaría con opciones de ser titular, algo que no ha tenido en el City. Los citizens, ante una decisión complicada, valoraron al extremo en unos 70 millones de libras, pero su escasa participación podría obligarles a vender si él insiste en marcharse.
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La decisión del City define el futuro de Savinho
Se espera que el Tottenham siga negociando para fichar a uno de sus objetivos prioritarios este verano, nada más abrirse el mercado. Los Spurs confían en que la promesa de un papel destacado bajo De Zerbi convenza a Savinho. Todo dependerá de los planes del City para este verano: cuando defina su proyecto en el Etihad, se aclarará el futuro del jugador.