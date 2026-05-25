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El Tottenham ha señalado al «único jugador que deben conservar» en el mercado de fichajes de verano para tener alguna posibilidad de volver a ser un equipo de los «Seis Grandes»
Los Spurs celebraron la permanencia mientras el Arsenal saboreaba el triunfo del título
Tottenham ha terminado 17.º en las últimas dos temporadas. Ange Postecoglou disimuló parte del mal momento al ganar la Europa League en su despedida, título que rompía una sequía de 17 años.
Thomas Frank e Igor Tudor pasaron sin dejar huella, hasta que Roberto De Zerbi, ex del Brighton, tomó el mando y logró la permanencia.
La permanencia se selló en la última jornada, cuando los Spurs respiraron aliviados por un margen mínimo, mientras el Arsenal vecino celebraba el título de la Premier y evidenciaba la creciente brecha entre ambos rivales.
En las próximas semanas se intentará despertar al gigante dormido, aunque podrían marcharse varios jugadores de renombre y llegar caras nuevas. Se esperan muchos movimientos en el mercado de fichajes.
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¿Podrá el Tottenham retener al defensa Van de Ven, en el punto de mira del Liverpool?
El defensa holandés Micky van de Ven podría marcharse, pero el exlateral de los Spurs Hutton —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de casino zonder cruks— afirma: «En mi opinión, deben retenerlo.
Si quieren construir un equipo fuerte para la próxima temporada, él puede ser el futuro capitán, ya que creo que Romero se irá. Deben conservar a jugadores así y construir alrededor de ellos.
«Si lo venden y se va a otro equipo de la Premier o donde sea, tendrán que reemplazarlo y no será fácil. Es complicado, porque los jugadores quieren jugar al máximo nivel y creo que al Tottenham le tomará varias ventanas de fichajes volver a ese nivel, pero deben conservar a jugadores como Van de Ven si quieren lograrlo».
Preguntado por los rumores que lo vinculan con Anfield, Hutton añadió: «Sería un fichaje excepcional. Me gusta mucho como jugador: su fuerza, su potencia, su velocidad y los goles que ha marcado.
Es bueno con el balón, técnicamente sólido; cumple todos los requisitos. Debería jugar en un equipo de Champions, así que retenerlo es la prioridad número uno».
¿Sigue el Tottenham formando parte de los «Seis Grandes» de la Premier League?
Los Spurs deben conservar a sus mejores jugadores para recuperar el nivel. Tras su grave crisis, algunos dudan de que sigan perteneciendo a la élite de la Premier League.
Al preguntarle si el Tottenham sigue entre los «seis grandes», Hutton respondió: «No lo creo, siendo sincero. Para estar ahí hay que demostrar la mentalidad de un equipo que compita siempre arriba y ellos no lo han hecho. Es así de simple.
Si miramos las finanzas, el club se ha gestionado bien, pero eso no se ha notado en el campo y han tenido muchos problemas. Ahora mismo no los veo entre los «Seis Grandes»».
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Tareas pendientes para De Zerbi antes del inicio de la temporada 2026-27
Los Spurs se salvaron por dos puntos en la temporada 2025-26 tras ganar al Everton en casa, lo que les permitió quedar por encima del West Ham y evitar el descenso.
Con De Zerbi se cree haber encontrado el técnico capaz de encarrilar al club, aunque el italiano debe resolver varios problemas antes de soñar con la Liga de Campeones.