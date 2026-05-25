Tottenham ha terminado 17.º en las últimas dos temporadas. Ange Postecoglou disimuló parte del mal momento al ganar la Europa League en su despedida, título que rompía una sequía de 17 años.

Thomas Frank e Igor Tudor pasaron sin dejar huella, hasta que Roberto De Zerbi, ex del Brighton, tomó el mando y logró la permanencia.

La permanencia se selló en la última jornada, cuando los Spurs respiraron aliviados por un margen mínimo, mientras el Arsenal vecino celebraba el título de la Premier y evidenciaba la creciente brecha entre ambos rivales.

En las próximas semanas se intentará despertar al gigante dormido, aunque podrían marcharse varios jugadores de renombre y llegar caras nuevas. Se esperan muchos movimientos en el mercado de fichajes.