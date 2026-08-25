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Todo sobre apuestas en GOAL
Savinho Tottenham GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

¡El Tottenham ha perdido el norte! Que los Spurs gasten 85 millones de libras en Savinho es una de las operaciones más ridículas de la historia del fútbol: GOAL valora los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Tottenham
Savinho
Manchester City
A. Bouaddi
Manchester United
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Brujas
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Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años lo llena un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a estar muy animado, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha salido mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores hayan sido presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos poniendo nota a cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un aspirante realmente serio a ser el traspaso más ridículo jamás pagado en toda la historia de este deporte! El City se estará frotando las manos tras haber logrado de algún modo una venta récord en la historia del club por un jugador que prometió mucho y cumplió poco durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado con gran expectación, una etapa en la que sumó un total de solo dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a subir de una forma tan desconcertante para conseguir a su hombre, apenas un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha desembolsado. Cierto es que, con 22 años, Savinho todavía tiene potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y que Enzo Maresca podría quedarse algo corto en las bandas, pero todavía queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir ese ingreso descomunal y sigue contando en sus filas con jugadores como el muy bien valorado Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un futbolista del nivel actual, más bien discreto, del brasileño, esta era sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si el fichaje de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total combinado de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantó cejas, este acuerdo hará que se lleven las manos a la cabeza. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y se podría argumentar que su desembolso por esa pareja de nuevos centrocampistas era más o menos justificable como una parte necesaria de la renovación de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club ha coqueteado con el descenso. Sin embargo, pagar 85 millones de libras por Savinho, de entre todos los nombres posibles, sugiere que podrían haber perdido el rumbo en los despachos. Una cantidad así exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento durante su etapa en el City ha demostrado el extremo brasileño que sea capaz de ofrecer eso. Hay que hacerse serias preguntas sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a pagar literalmente el doble apenas 12 meses y una temporada intrascendente después, con cuatro goles, tres asistencias y solo siete titularidades en la Premier League. Es muy posible que Savinho termine funcionando y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir cierta empatía por Savinho, porque ahora va a tener que estar a la altura de esta descomunal cifra de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a que le cuelguen la etiqueta de fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si el Tottenham hubiera pagado lo que realmente vale, probablemente unos 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión no existiría, pero ahora se esperará que el jugador de 22 años rinda desde el primer momento y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos señalado, Savinho desde luego tiene la capacidad de acabar triunfando si se convierte en un hombre clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a ocurrir bajo el célebre técnico intervencionista Pep Guardiola en Mánchester. Desde la perspectiva del jugador, este es un nuevo comienzo muy necesario en otro llamado «Big Six», la oportunidad de trabajar bajo otro entrenador con una reputación excelente y un deseable cambio de aires con su llegada a Londres. Sin embargo, persiste la sensación imposible de sacudirse de que siempre cargará con el peso de esa cifra astronómica. Es un traspaso que ya podría marcar para bien o para mal su carrera en la élite. Nota: B-

    Krishan Davis

    • Anuncios
  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro ingreso enorme. Bouaddi tenía solo 13 años cuando se incorporó al Lille en 2021, pero no tardó en empezar a hablarse de él como su canterano más prometedor desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso multimillonario del centrocampista defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación de MVP contra el Real Madrid el día de su 17 cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los grandes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su partido del Mundial contra Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires este verano. Aun así, sigue siendo una cantidad increíble para el Lille, que anteriormente había tasado a Bouaddi en alrededor de 70 millones de libras. Ya había ingresado mucho dinero con jugadores como Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que la venta de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio puro para un club con una merecida reputación por desarrollar y pulir a los mejores talentos jóvenes. Nota: A+

    Para el City: El sustituto de Rodri. Nunca hubo realmente muchas dudas de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, ni siquiera después de recordar a todo el mundo sus innumerables cualidades al llevar a España a la gloria en el Mundial de 2026. Así, el doble reto al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor a la altura. Hay que decir que ha logrado ambos objetivos: 65 millones de libras es una gran cantidad por un jugador de 30 años que no hace mucho se recuperó de una lesión del ligamento cruzado anterior; y, aunque el City claramente ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es tan evidente como enorme. Por supuesto, sigue siendo muchísimo pedirle a un jugador de 18 años que llene de inmediato el enorme vacío que deja uno de los mejores '6' que ha visto este deporte. Pero también hay que decir que el City se ha hecho con el centrocampista defensivo con más proyección del mundo en la actualidad (¡al Liverpool realmente le habría venido muy bien fichar a Bouaddi!). Que pueda solucionar de inmediato todos los problemas ya evidentes del City de Enzo Maresca, sin embargo, es una cuestión completamente distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre parecía destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi es conocido por ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también tiene una fe absoluta en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al más alto nivel, lo que explica en parte que cambiara su lealtad internacional de Francia a Marruecos a principios de este año, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Sus actuaciones sorprendentemente maduras en Norteamérica invitan al optimismo de cara a su llegada a Mánchester. Es cierto que sustituir a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no tendrá demasiado margen de error dado su precio. Pero desde luego parece contar con los niveles necesarios de inteligencia, confianza y serenidad para soportar la naturaleza increíblemente intensa del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y quitarle parte de la presión para rendir desde el primer día. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL

    22 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. El club sureño pudo sorprender cuando desembolsó 23 millones de libras para llevar a la Premier League al centrocampista camerunés Carlos Baleba desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero esa decisión ha dado enormes frutos al obtener un beneficio masivo solo tres años después. Eso sí, la cotización de Baleba ha caído desde el verano pasado, cuando el Brighton exigía más de 100 millones de libras al Manchester United, ya que vivió una temporada algo irregular, con su entrenador Fabian Hurzeler convencido de que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba seguramente no habría podido alcanzar este verano los 100 millones de libras o más, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo una buena operación para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo de forma inconsistente. El club de la costa sur reinvertirá inevitablemente ese dinero en varias otras jóvenes joyas, a las que después venderá con un beneficio significativo. Nota: B+

    Para el Manchester United: En el United sentirán que su paciencia ha dado resultado. El club se había apartado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que el Brighton quería una cifra en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea le había pagado por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volverían a por él en algún momento en el futuro. Ese momento ha llegado ahora, con el Manchester United aprovechando la algo discreta campaña 2025-26 del centrocampista para cerrar lo que considerarán realmente una operación a precio reducido en un verano en el que las cantidades se han inflado enormemente, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. Su esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de que todavía estaba algo por pulir, con sus mejores años claramente aún por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa África, y mejoró mucho en la segunda mitad del curso pasado, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la potencia física y el empuje desde el centro del campo que el United llevaba buscando este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para asentarse, eso sí, especialmente después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en la pretemporada, pero si logra cumplir su potencial será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que ser paciente, pero Baleba por fin está de camino al Manchester United en lo que sin duda es un movimiento soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su país, Camerún, hace cuatro años y medio. En el Brighton tenían claro que estaban fichando a un joven de gran potencial cuando consideraron oportuno pagar nada menos que 23 millones de libras para incorporarlo en 2023 como un relativamente desconocido futbolista de 19 años, y salvo el bache de la temporada pasada ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad, y ahora estará decidido a asegurarse de que no se le escape. Desde luego, todo apunta a que está llamado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde desde hace tiempo figuraba en la lista de deseos un mediocentro defensivo físico. Formará parte de un centro del campo renovado junto a Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos y Bruno Fernandes, con la tarea de cortar ataques y hacer avanzar a su equipo con balón. Necesitará tiempo para asentarse tras su lesión de pretemporada, pero no hay duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero triste igualmente. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico de la zona en la plantilla del Liverpool, algo bastante deprimente para los aficionados. Conviene recordar que no hace tanto que Jurgen Klopp soñaba con un «equipo de scousers». Aun así, se puede entender hasta cierto punto por qué el Liverpool ha permitido la marcha de Jones, ya que le quedaba solo un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su disputa con Dominik Szoboszlai por el brazalete de capitán. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imprescindible reemplazarlo, porque incluso teniendo en cuenta la continua mejoría de Trey Nyoni, el Liverpool ya estaba preocupantemente falto de efectivos y de calidad en el centro del campo. Y tampoco olvidemos que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada. Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es poco menos que un maestro del mercado de fichajes y el CEO del Inter probablemente considere que Jones representa una operación muy interesante. Conviene recordar que, aunque da la sensación de que el producto de la cantera del Liverpool lleva ahí toda la vida, todavía tiene solo 25 años y no hace tanto que jugaba a un nivel lo bastante bueno como para abrirse camino en la selección de Inglaterra. Jones parece, sin duda, una buena pieza para el centro del campo de Christian Chivu, dado que resiste muy bien la presión y además se deja la piel por el equipo. Así que, aunque evidentemente Jones no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, es discutiblemente un jugador superior en lo técnico, lo que significa que hay muchas opciones de que pueda causar en Milán un impacto tan grande como el que el escocés ha tenido en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un cambio de aires muy necesario. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. Estaba frenando su progresión, su carrera se había atascado y su frustración era evidente. Hubo rumores de un desencuentro con Slot y enseguida quedó claro que tampoco iba a tener los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida en el centro del campo con Andoni Iraola. En consecuencia, un traspaso era imprescindible y un movimiento a Milán podría ser justo lo que Jones necesitaba. Desde luego, la presencia de compatriotas como John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápido a San Siro, y no sorprendería en absoluto verle brillar en la Serie A, que, por más virtudes que tenga, está indudablemente uno o dos escalones por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Villa: Aston Villa no necesariamente estará descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiese quedado y, con 28 años, probablemente esto sea lo mejor que iban a conseguir, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que el Villa llegó a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en una fase de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios de verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una defensa bajo mínimos en vísperas de la nueva temporada de la Premier League, por lo que necesitará moverse con rapidez para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue siendo desmantelada tras los respectivos traspasos de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, al tiempo que existe una seria incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una operación desconcertante por parte del Arsenal y de Mikel Arteta. Según los informes, el Arsenal estaba decidido a reforzar el lado derecho de su defensa tras las lesiones del central William Saliba y del lateral Jurrien Timber, pero el entrenador seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para salir adelante sin ellos y ahorrarle al club una cantidad importante de dinero. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente central, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de cubrir ese costado si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reestructuración con jugadores ligeramente fuera de posición, pero es difícil imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan trabajada. Mosquera impresionó en sus escasas apariciones la temporada pasada, pero Konsa supone ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Esto es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bambalinas en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un reemplazo de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera, en busca de más grandes títulos tras ganar la Europa League en 2025-26, pero afronta una verdadera pelea para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay garantía de que vaya a ser titular inicialmente en el lateral derecho por delante de White, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencias para el invierno una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas operaciones y sean considerados lo bastante en forma como para regresar. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla amplia compuesta por titulares garantizados y sus llamados “finalizadores”, y todo apunta a que ese será el papel que desempeñará Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Menudo logro! El City ha conseguido de algún modo obtener un pequeño pero significativo beneficio con un jugador que firmó una temporada muy pobre después de llegar al Etihad procedente del AC Milan el verano pasado por 46,5 millones de libras. Reijnders dejó de hecho una impresión positiva en sus primeros pasos en la Premier League, al marcar un gol y dar otro en su debut ante el Wolves el pasado agosto, pero el anterior técnico, Pep Guardiola, acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Mánchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que le quedara de darle la vuelta a la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento planeado por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se podría argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah se ha ganado a pulso la reputación de ser uno de los clubes ascensor del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de pelear por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26 en buena medida gracias a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Está por ver si el exentrenador del Liverpool puede repetir ese tipo de rendimiento doméstico mientras además afronta la primera campaña de la historia del club en la AFC Champions League Elite. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, sobre todo a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los mayores títulos del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los mejores años de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil tentado por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría llegar a arrepentirse de su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con gran técnica y olfato goleador: está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento acabe perjudicando sus opciones de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A sus 28 años, su etapa en la élite podría haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La salida de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido suficientemente dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder insustituible. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador en la base de la jugada, Rodri impulsó el éxito del City bajo Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1 % de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y ese porcentaje se desplomó hasta el 61,9 % cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente para marcar en los partidos más importantes, incluido el gol de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. Pese a su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. No es menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene por delante una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que siga pudiendo competir por los títulos más importantes. Nota: suspenso

    Para el Barcelona: Un fichaje de enorme impacto que sacude el panorama del fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión inevitable. El Real Madrid estará tocado tras ver cómo su objetivo prioritario se unía en su lugar a su máximo rival, con Rodri decantándose por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en lugar del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza que faltaba en el puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del fútbol actual y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda será mucho más difícil para los rivales atravesar al Barça en transición con Rodri barriendo todo. Además, el jugador de 30 años debería adaptarse de inmediato, dado que la plantilla azulgrana está llena de compañeros suyos de la selección española. Necesitaban actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se informa que afronta una carrera contrarreloj para volver a jugar antes de final de año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución de ensueño. No parece una exageración sugerir que el Barça podría dominar tanto a nivel nacional como continental durante los próximos dos o tres años ahora que cuenta con el ganador del Balón de Oro de 2024 para llevar la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y la conquista del Balón de Oro con España. Ayudar al City en un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y ningún otro equipo encaja mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró bajo Guardiola. Este movimiento también podría permitir a Rodri recuperar su pico físico. Las lesiones graves han trastocado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y volver al entorno menos exigente físicamente de LaLiga debería favorecer su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a futbolistas como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser perfecta para Rodri, de quien se espera que desempeñe el mismo papel de dictador total que tan buenos resultados le ha dado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Madrid ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al PSG, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Man City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos los 21, su mejor registro, en todas las competiciones la temporada pasada, cuando el equipo de Hansi Flick revalidó el título de Liga, pero era considerado un comodín y desesperaba a los aficionados con su irregular definición. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya andaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. La cotización de Torres alcanzó su punto más alto tras su gol de la victoria en la final del Mundial 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que invirtieron en Torres cuando lo ficharon del City, pero su contrato terminaba el próximo verano y además habrían tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubieran renovado por una cláusula específica incluida en la operación. Liberarse también de su elevado salario ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista de élite a nivel individual, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el mejor momento de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja muy bien tácticamente con Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta de España allá por 2020. La fluidez posicional ha sido una de las bases del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de lo más flexible que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. Además, tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar frutos inmediatos para el vigente bicampeón de Europa. Hay muchas posibilidades de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de La Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convierte en una buena opción para la Champions League. Torres no es un recambio hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí puede ofrecerle al PSG más de lo que le daba el delantero portugués, especialmente en lo que se refiere a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe español del Mundial verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las negociaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club que logra ganar tres Champions consecutivas en la era moderna, mientras que el Barça no conquista la competición desde 2015, cuando era el que contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será distinta de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, está formado por Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en los costados, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin se convertirá en un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido durante tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no agrandará su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Torres puede darse cuenta rápidamente de que la hierba no es más verde al otro lado, e incluso quizá arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor colocado para competir con el PSG por la gloria europea sin él.Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: el Tottenham ha aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, y eso es un mal negocio se mire por donde se mire. Sí, han evitado que acabe en un rival de la Premier League, pero el jugador de 28 años está en plena madurez y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para sacar una cifra mayor. Sin embargo, también da la sensación de que era el momento adecuado para separar caminos. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y al departamento médico la pasada temporada, y vio dos tarjetas rojas mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como consecuencia de ello, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compatriota de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de renovar a Micky van de Ven, así que sigue teniendo muchas opciones en defensa. Romero quería salir claramente, y las opciones del Tottenham de llevar a cabo una reconstrucción de verdad bajo las órdenes de Roberto De Zerbi son ahora mejores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero encaja absolutamente a la perfección en el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va hacia delante y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Lo más probable es que ejerza como principal ancla en la defensa de tres de Simeone y trabaje para corregir las grietas que llevaron al equipo a encajar demasiados goles el curso pasado, además de aportar unas habilidades de liderazgo vitales. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería acercar mucho al Atlético a recortar distancias con el Barcelona en lo más alto de la Liga y, potencialmente, a aproximarse a ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que hayan conseguido ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado es además una gran ventaja. Eso podría permitir al Atlético cerrar una o dos operaciones importantes más antes de que se cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Napoli y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le proporcionará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a la medida de sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una forma en que nunca lo fueron en el norte de Londres. Sus críticos en la Premier League veían a Romero como un lastre por su estilo físico e inflexible, pero esa es precisamente la razón por la que el Atlético lo ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere pelear por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque aparentemente vuelve a crecer con De Zerbi al mando. La Liga también encaja mejor que la Premier League para Romero: se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cortar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, incluidos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe duro, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera trató de ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una por lo demás sombría campaña 2025-26 para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla que alcanzó las dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo considerable. Sin embargo, como en la práctica admitió Cruyff, el Ajax simplemente no está en posición de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su posesión más preciada. Esta es la brutal realidad financiera en la que lleva mucho tiempo viviendo y la esperanza es que el último gran talento salido de la línea de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a llenar el vacío dejado por Godts, quien, conviene señalarlo también, fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax seguirá haciendo lo que hace, pero ahora mismo está muy abierto al debate si tiene suficiente calidad en ataque para volver a la Champions League el año que viene. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta ahora de que Bradley Barcola está de salida del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG está muy dispuesto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, los dos veces vigentes campeones de Europa han mantenido astutamente a equipos como el Liverpool a la espera mientras reforzaban su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubrirá el coste combinado de Aklouche, Torres y Godts, que debería ofrecer un relevo de calidad para el extremo izquierdo titular Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente, la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo afianzarse como titular habitual en el equipo plagado de estrellas del PSG, ¿qué opciones tiene Godts de lograrlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, apenas ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Evidentemente, se puede argumentar que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disponer de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Coupe de France, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente no haya ahora mismo un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que se necesita para triunfar en la élite absoluta. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano ha desembolsado una enorme suma de dinero, y se puede decir que incluso ha gastado de más, sin recuperar demasiado mediante ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a varias actuaciones defensivas muy sólidas tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, participando en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada deslizándose in extremis en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el conjunto del norte de Londres está a punto de ingresar un total de solo 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, variables incluidas. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones a principios de verano, además de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy versátil, está entrando en los mejores años de su carrera y, por supuesto, está el famoso ‘impuesto inglés’. Al menos, los Spurs tienen bien cubierta la demarcación de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe de efecto para el Inter, que ha sabido virar hacia Spence después de ver cómo su hombre clave, Denzel Dumfries, se marchaba al Real Madrid al término de su contrato y de quedarse sin sus objetivos prioritarios Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Nerazzurri de contar con un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema con defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para el puesto; un lateral de largo recorrido que es tan competente incorporándose al ataque como frenando a los extremos rivales, el internacional inglés está hecho a medida para cubrir la evidente vacante en la banda derecha del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora al neerlandés en defensa y además tiene la versatilidad necesaria para cubrir también al brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares) por él hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no deseado por Roberto De Zerbi, que este verano ha remodelado casi por completo la defensa del Tottenham, Spence sin duda sentirá que da el salto a algo mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque acabó asentándose en el norte de Londres, el ex del Middlesbrough ha sido zarandeado bastante durante sus cuatro años como jugador de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte llegó a calificarlo como un ‘fichaje del club’ durante el fallido paso del italiano por el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro del primer equipo, ahora se marcha a un club que será favorito para ganar de nuevo la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó al compañero de selección de Spence, John Stones, antes en este mercado, y debería ayudar a su compañero en defensa a adaptarse antes de lo que será una nueva y emocionante aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que el finalista de la Conference League no haya obtenido todo lo que le habría gustado por Pep Chavarria, pero esta sigue siendo la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado el importe de su cláusula de rescisión de 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares), pero alcanzó un compromiso importante tras rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora especialmente fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven de gran proyección por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre la base de una segunda octava posición consecutiva en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea sí necesitaba reforzar el lado izquierdo de la defensa tras la rápida marcha de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior reconocido. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fuera una apuesta señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene un listón muy alto que superar, ya que Cucurella se convirtió en, posiblemente, uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un gran nivel en la parte final de la pasada temporada y está muy bien considerado, por lo que lo más probable es que Chavarria asuma un papel de suplente y quizá de mentor del joven neerlandés. Un paquete total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática si se compara con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto acabe siendo una opción a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Qué historia! Chavarria no dio el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el paso a La Liga después de que Andoni Iraola, ahora técnico del Liverpool, lo firmara para el Rayo en 2022. Ha ido de menos a más en la capital de España, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, valiente y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, a los 28 años, firma el fichaje soñado por uno de los grandes de la Premier League, y tiene muchas opciones de disponer de bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que los campeones de Liga inscriban a más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga a las órdenes de Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça lleva tiempo sin depender de él para sostener la línea defensiva. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad significativa por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora puede ser necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para paliar una crisis defensiva tras la llegada gratis de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet todavía en el proceso de recuperar la plena forma tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución provisional. Sin embargo, el jugador de 27 años también tiene un historial de lesiones irregular y le ha costado convencer al más alto nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápido a la intensidad de la Premier League o compenetrarse de forma fiable con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool se echó atrás a la hora de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos al inicio del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre sus hombros y muchas preguntas que responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguro que estará extremadamente motivado para demostrar que sus detractores estaban equivocados, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado un periodo complicado el año pasado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Escuchar el rugido de la apasionada afición de Anfield sin duda le dará a Araujo una gran dosis de adrenalina. También es un defensa de perfil agresivo que aportará una verdadera presencia aérea a la defensa del Liverpool, además de encajar bien en el sistema agresivo de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca terminó de alcanzar el más alto nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto para un canterano. Dicho esto, es triste ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida durante un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en su momento de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025 en medio de una crisis de lesiones en defensa. Aun así, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que las ventas de jugadores eran una necesidad dado que tenían 10 centrales en plantilla. Entre ellos hay defensas peores que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas que esté fichando jugadores del Chelsea como preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha mostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Queda por ver, sin embargo, quién saldrá mejor parado de esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser inconsistente y se había convertido en blanco de críticas para algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más comprensivos como resultado de su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece un poco elevado, pero el Como esperará que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah sin duda merece este nuevo comienzo después de que el Chelsea le haya mareado durante varios años. Existe la sensación de que la directiva de los Blues lleva tiempo intentando hacer caja con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a vender, y un año después le retiraron su dorsal y fue cedido al Palace (donde impresionó), solo para ser repescado cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado de fichajes que Chalobah volvería a caer en el orden de preferencias pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que genere beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir antes que a jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede mirar con ilusión a jugar la Champions League y a experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. No sería ninguna sorpresa verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre total para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali rumbo al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran agujero en el centro del campo, pero ahora parece el Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante toda una turbulenta campaña 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur ocupe el lugar de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la cifra más alta del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó a sus compañeros adelante. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas una vez sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un relevo para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Un movimiento muy inteligente de Mikel Arteta en su intento de dar continuidad al tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento por su experiencia y por el hecho de que encaja perfectamente en el estilo preferido por Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ser así en la Champions League si vuelve a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo respecto a sus opciones de conquistar por fin ese ansiado trofeo. Nota: A

    Para Guimaraes: A los 28 años, este es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes de Europa. Está de lleno en el mejor momento de su carrera, como demostró sin dejar lugar a dudas en el Mundial, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia como referente del equipo, aunque antes de una pesadillesca eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño el Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar la élite mundial y pelear con regularidad por los mayores títulos. Es brillante técnicamente en espacios reducidos, tiene ojo para el pase definitivo y marca el tono con su incesante esfuerzo sin balón. Si a eso se le suma su polivalencia y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente lo tiene todo para convertirse en un ídolo de culto a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su traspaso. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de captación del Madrid, después de problemas de adaptación similares con el joven talento brasileño Endrick. Por supuesto, confiarán en que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápidamente. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado significativamente reducido. Por otro lado, el Real puede seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si le va bien en la Fiorentina, tras cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que lo empujan aún más abajo en el orden de la plantilla. Se puede decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen y que ahora tiene muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Fiorentina en su intento de rehacerse tras una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrán que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros al año. Mastantuono aportará sin duda más calidad a la plantilla de Fabio Grosso, y también versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y tendrá hambre de demostrar que quienes dudan de él están equivocados y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún pueden fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras en cumplimiento de la normativa de la Serie A antes de que cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar lugar a operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucha expectación y por una cantidad de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado el potencial que mostró en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación que había a su alrededor. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente aún tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá tener espacio para hacerlo lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española aún no se han desvanecido por completo. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión de James Trafford por parte del City y de Pep Guardiola. Reincorporado desde el Burnley el verano pasado tras haberse marchado en 2023 para ser titular en otro lugar, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada después de la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno traer a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, procedente del PSG, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación de priorizar sin piedad las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo por un jugador por el que en última instancia pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada no fue más que el portero de la copa bajo las órdenes de Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven y muy bien valorado con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpe para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será un tapado para acabar en puestos europeos si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road tras el codiciado agente libre Harry Wilson y el muy bien valorado defensa bosnio Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una posición problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador reconocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que pueden escalar posiciones en la tabla y evitar pelear por no descender bajo las órdenes de Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es considerable para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa suma a uno de los grandes clubes de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una oportunidad real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre la necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino de reemplazar a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el portero del Everton en la Premier League, y si puede impulsar al Leeds hacia arriba en la tabla y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, hay muchas opciones de que se le brinde una oportunidad tras haber sido incluido en la convocatoria de la Copa del Mundo del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de unirse al Leeds en lugar de a clubes como el Newcastle o los llamados del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y tendrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a algo más grande, y Diomande podría acabar siendo su mayor caso de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora detrás de la carrera del Leipzig hasta acabar tercero en la Bundesliga la pasada temporada, y desarrolló una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su precisión en la definición y su pase progresivo, al Leipzig le podría costar volver a los puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus principales activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y pronto descubrirá otra joya, y si Diomande rinde desde el primer día en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de conseguir a tus grandes objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más cobertura en las bandas, ya que no se espera que Rodrygo regrese hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para sustituir a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la pasada temporada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral ofensivo Trent Alexander-Arnold, y encaja idealmente en el sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desatascar defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue estando verde, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Ganar a equipos como el PSG y el Liverpool en la carrera por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para culminar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales desconocían la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó su traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de empezar en su equipo reserva, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo magnífico para el club alemán, con 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para la Copa del Mundo, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de una larga lista de clubes de élite europeos, pero probablemente ni siquiera él imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y una etiqueta de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, gratis)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto, como correspondía a la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su carrera hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho lo mal que bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó al quinto puesto en la Premier League y no consiguió ganar ningún título, y criticó públicamente a Slot y a la cúpula del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. El Liverpool también dio mejor imagen sin Salah sobre el campo, porque su producción ofensiva se apagó y su falta de trabajo defensivo quedó expuesta tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su vieja regla de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. El nuevo contrato de Salah, cifrado según las informaciones en £400.000 por semana, acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, un desperdicio de dinero y tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido durante mucho tiempo un objetivo de la Saudi Pro League, también es un escándalo. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Superliga turca. Los mejores años de Salah están sin duda atrás a sus 34 años, pero fichar al Jugador del Año de la PFA 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado una vez la Superliga en este siglo y vive claramente a la sombra del Galatasaray y el Fenerbahçe. Con razón esperarán recortar la distancia con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y generadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que además debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, tomando como base la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah consigue entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por la primera plaza y firmar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse gratis a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio máximo por ponerse por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros de equipo, alejando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a apagar su brillante carrera sin brillo. Parece que ningún otro gran club de Europa mostró interés alguno por la exestrella de la Roma, lo cual es demoledor dado su estatus de agente libre. Salah debería reencontrarse con su olfato goleador en Turquía, pero solo porque el nivel es muchísimo más bajo. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado estará lamentando cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado de lado su ego, Salah formaría parte de un nuevo e ilusionante comienzo bajo el mando del nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Es una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a impedir la salida de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, e incluso le facilitó el camino rescindiendo su contrato. El internacional inglés fue, eso sí, una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó inesperadamente en el Gtech Stadium la temporada pasada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular más veces que no. Su marcha, por tanto, dejó un agujero importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el fichaje del ex capitán Christian Norgaard por el Arsenal el verano pasado. Después de un mercado discreto hasta la fecha, las Abejas han irrumpido con fuerza en el mercado: Mamadou Sangare, mediocentro defensivo maliense del Lens y muy bien valorado, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Sin embargo, las cualidades de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck mudándose también a Stamford Bridge, esto representa un giro tremendo respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, que consistía en intentar acumular algunos de los mejores talentos jóvenes con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán ganador de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el exentrenador del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que el Chelsea busca en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado muchísimo de menos todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que aporta en términos futbolísticos, está bastante claro que al jugador de 36 años no lo han fichado por su capacidad sobre el terreno de juego, sino por lo que ofrecerá fuera de él. No obstante, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia sólida, y su temperamento y experiencia podrían ser inestimables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición, dada su vinculación con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que demostró su carácter poniéndose a disposición del equipo e incluso entrenando a pesar de sufrir una insólita fractura de brazo tras el partido de octavos de final ante México. Nota: B+

    Para Henderson: A los 36 años, esta era una oportunidad sencillamente demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Cabe suponer que el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario seguramente le resultará muy atractiva a estas alturas de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que ayude a abrir una nueva era también en ese apartado, mientras el Chelsea busca renovar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en su contra a que tenga éxito. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse de todos modos, es simplemente la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentín Barco (del Strasbourg al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según los informes, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cifra importante dada su falta de experiencia al máximo nivel. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre ambos clubes desde el inicio de la campaña 2025-26, aunque solo la tercera definitiva, y el Estrasburgo lamentará la salida del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando a su equipo a acabar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como de interior box-to-box, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una verdadera capacidad de penetración, y sin balón cubrió cada palmo del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace inevitable la pérdida de sus mejores talentos, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de avanzar hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante obvia para el Chelsea después de su campaña de explosión con el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial tras su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco empezó haciéndose un nombre como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener el balón circulando en campo rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan pronto después de su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de ser cedido al Sevilla y al Estrasburgo, que lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el apartado físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también le vendrá muy bien a Barco, a pesar de que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la temporada pasada y el tercer máximo goleador, empatado, de toda su historia. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando se le ha presentado una oportunidad tan poco probable a los 35 años, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un sustituto de nivel, sobre todo con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. Ahora mismo, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado tras su cesión en la Roma. Por ahora no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera salido en las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dejó claro hace tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña profundamente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Y tampoco estaría para completar la plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en el capítulo de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. El fichaje de Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea esperará que su presencia y liderazgo tengan un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck simplemente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico reverenciado como Xabi Alonso y, presumiblemente, contará con una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será titular habitual, pero hay muchas opciones de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro descanse, y debería liderar el ataque en las primeras rondas de las competiciones de copa. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Liga de Campeones en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues lo mantengan en el club. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, aunque especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que le ofrecieran una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había insinuado a comienzos de 2025-26 que Stones tenía por delante una batalla cuesta arriba para asegurarse un nuevo contrato, y un problema muscular en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante estancia de una década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a lograr un histórico triplete en 2022-23, incluida esa ansiada primera Champions League de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso si todavía tenía contrato, no habría generado una gran cantidad por traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, probablemente el City también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Evidentemente, teniendo en cuenta sus problemas con las lesiones, este movimiento implica un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue como agente libre. Sin embargo, confiarán en haber compensado ese riesgo convenciendo a Stones para firmar un contrato de dos años que, según se informa, ronda las 115.000 £ semanales, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, al campeón del Scudetto solo le queda esperar que el internacional inglés pueda mantenerse sano, porque habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón del panorama actual, como demostró con algunas actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento de Italia exigirá menos físicamente a un futbolista cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos más años en una liga menos intensa. Puede que el Inter también vea esta operación como una especie de golpe de efecto, después de haber superado, según se informa, a equipos como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de la oportunidad de conocer una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá peleando por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente domina el fútbol italiano. Puede que aún no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar la exigencia de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, bien podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de la eliminación en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace gastó apenas 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en tan poco tiempo, una vez más gracias al funcionamiento de su modelo de negocio. El central se ha desarrollado exactamente como habrían esperado, formando una parte clave de los equipos que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas con Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informa, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al máximo nivel. Puede que sienta que podría haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil de cara a cuadrar las cuentas después de que el club del sur de Londres gastara mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue adelante con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación en su línea de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es bastante caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han amagado con mucho más de lo que finalmente han ofrecido, y sus futuros son inciertos como consecuencia. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres mencionados, lo que probablemente supondría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio lo bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League, internacional absoluto con Francia y que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el césped. Incorporarlo junto a Colwill le da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales con muy buena pinta sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi yendo en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años tremendos para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Es sabido que el jugador de 26 años quiere exigirse aún más y jugar al máximo nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado ‘big six’ tras una serie de actuaciones sólidas y constantes en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio con Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan importante primero para clasificarse para la Europa League y luego para llegar hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones de libras, el Forest sostiene que es esta última, se trata de una cantidad de dinero colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque está claro que echarán de menos a Anderson en el City Ground, la emoción dominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque aquí el Forest ha sacado una tajada enorme del City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más vale que lo sea. Aunque Rodri todavía no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal, y aunque no lo haga, el City necesitaba de todos modos un heredero digno para el trono del futbolista de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado nunca de convencer realmente en el rol de '6'. Anderson, sin embargo, tiene el perfil. Es un jugador contrastado de la Premier League que tuvo más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que significa que parece encajar a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, no se puede negar que este es el ejemplo definitivo del ‘impuesto inglés’. Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente no hay forma de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Anderson claramente se le ha quedado pequeño al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al máximo nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. El tamaño de la operación traerá consigo muchísima presión y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés en sufrir en el Etihad. Sin embargo, el futbolista de 23 años parece un jugador más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once inicial. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para consolidarse como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador que muy fácilmente podría haber sido difícil de colocar dado su olvidable paso de una sola temporada por el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que los Blues habían permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar una salida de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. A estas alturas no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de Midlands por una cifra récord en la historia de la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás de la persecución del jugador, ya que quería un extremo veloz, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva ya tiempo mostrando una preocupante ausencia de la chispa y la personalidad que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números de Rogers en ataque, y habrá preguntas serias que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y por una cantidad que probablemente será alta. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las reglas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de los acuerdos de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano, y por tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Con un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho estará sin duda decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene un don para sacar lo mejor de jugadores que previamente no han rendido al nivel esperado, y la salida de Rogers deja un sitio vacante en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que habrá menos presión sobre sus hombros lejos de un club del llamado ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente ilusionada después de que se asegurara de nuevo el fútbol de la Champions League, algo beneficioso para el nuevo fichaje. Sin duda, Garnacho también será consciente de la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asumible con obligación de compra condicional; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis valdría sin duda más si estuviera jugando en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Las negociaciones también parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó alcanzando la tasación del campeón belga por el extremo. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Ese tipo de dinero dará mucho margen a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirlo con inteligencia tras recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una gran campaña individual en 2025-26, con un impresionante total de 51 contribuciones de gol, 22 goles y 29 asistencias, en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque la cifra parezca de buen valor en el mercado actual; Tzolis rindió muy por debajo de lo esperado en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal confiará en que Tzolis haya sacado enseñanzas de aquella experiencia, y el jugador tiene el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero de entrada debería ser, como mínimo, una opción útil para la rotación. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con algo que demostrar tras su etapa fallida en el Norwich, animado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que mostró en el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, así que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro, mientras busca asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no conviene olvidar que ha sufrido bastantes lesiones y le ha costado mucho ser regular durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos sido muy duros con el Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esto podría acabar siendo una operación excelente. Adeyemi aún no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él como la próxima gran estrella de Alemania, pero sigue teniendo solo 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en potencia cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. La pasada temporada hubo, sin duda, señales de que podría por fin explotar su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el importe del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo remodelada radicalmente este verano. En resumen, da la sensación de que este es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para hacer realidad, aunque sea con retraso, su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, recién proclamado campeón, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y aun así, el vigente campeón de la Europa League fue totalmente incapaz de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por £8 millones iniciales. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, una cantidad desorbitada que ayudará enormemente al Villa a encontrar un recambio y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, los aficionados están profundamente frustrados ahora mismo, porque sienten que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano, y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha pasado por encima del Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del «escuadrón bomba» del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, sin embargo, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un solo gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro ciertamente podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro sorprendente de los acontecimientos, al menos visto desde fuera. Se presumía que Rogers tenía entre ceja y ceja marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, algo comprensible dado el gran trabajo que hizo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel aún más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. En honor a la verdad, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en constante estado de cambio, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y antiguo compañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones «frías» en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y es imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, y solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa terminó la temporada por todo lo alto al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta, además, que todavía le quedaban dos años de contrato, perderle por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de encajar, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ningún indicio de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y con tanta discreción. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y desde luego acumula muchísimo desgaste, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del nerviosismo en Old Trafford tras el colapso del fichaje de Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se quedara fuera de mercado en las operaciones por sus grandes objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que subrayó su clase en el Mundial. Así pues, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, además de experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él mismo pensaba que ya había dejado pasar. Durante mucho tiempo se ha apuntado a que Tielemans acabaría fichando por uno de los grandes de la Premier League pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder para el excentrocampista del Leicester City a estas alturas de su carrera, y no habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un movimiento gigantesco para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravillosa gama de pases y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos de este deporte. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa, ya que ha acordado vender a uno de sus jóvenes jugadores más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares a lo largo de la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, entonces el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares) más 2 millones en variables por un centrocampista que todavía no es titular garantizado era evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo con Santos, que fue fichado como un jugador joven y de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad puesta sobre la mesa hace que probablemente fuera una operación demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de clase mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos traspasos que resulta un poco desconcertante para todas las partes. Después de quedarse sin sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que se marcharon al Man City y al Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con cierta precipitación a Santos mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando comience su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones en el United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos niveles más por alcanzar. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti después de una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja el Chelsea en busca de "fútbol regular en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más fiche el United, con la probable llegada de otros jugadores en medio de la renovación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos a nivel de despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Eso sí, puede ofrecer fútbol de la Champions League, lo que implicará de forma inherente más minutos dado que su club, dentro de poco ya exequipo, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de asentarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la pasada temporada, después de acabar con su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain, respaldado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le dio después a las Urracas un brutal recordatorio de su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarles a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cantidad, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En cambio, se tiraron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro mucho antes del final de una campaña catastrófica que Anthony Gordon se iba a marchar, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente este ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, con el capitán Bruno Guimaraes también seguro de salir en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, viene más sufrimiento en camino, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que de todos modos probablemente será malgastada. Nota: suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Spurs decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto al debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba Tonali a alcanzar una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta incluso mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que salga bien. De momento, sin embargo, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años frustrados por el enfoque prudente y tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se presumía que, si Tonali dejaba el club que le respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más potentes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera el dinero suficiente para cumplir el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, e incluso la élite de Inglaterra se vio comprensiblemente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, lo que resulta innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en los Spurs más de dos temporadas, y eso es mucho suponer, quizá este movimiento le salga bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la temporada 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos que hay cuando está en su mejor nivel, por lo que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan una operación bastante pobre para el Inter, que podría haber pedido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. En honor a la verdad, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que quedó fijada en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otro movimiento muy astuto del Real Madrid, que se está ganando la reputación de cazar gangas mientras navega las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor del perfil derecho que seguramente resulta más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es exactamente una alternativa a largo plazo, pero por una cifra tan baja es difícil discutir que no pueda ser un parche decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que se incluyera esa cláusula de rescisión en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, aportando 55 participaciones de gol en 207 apariciones como carrilero derecho, mientras ayudaba al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda se ha ganado lo que podría ser su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si consigue dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que ayudará en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham descendió que harían falta algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya estaba despertando el interés de muchos clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta impactante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la directiva del club, merecidamente tan criticada, merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de terminar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a encontrarse nunca en esa situación y, si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que rendiría mejor en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como hemos visto también por su interés en fichar a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para renovar su mediocre centro del campo y, por tanto, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para frenar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro argumento con el que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras implicadas, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que de verdad necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes había sido relacionado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: el United, el Liverpool y el PSG. Sin embargo, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. No obstante, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin ninguna duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es conocida precisamente por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría ocurrido en otro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese periodo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que ese dinero se invierta bien en un club que ha sabido seguir ganando títulos en Países Bajos pese a verse obligado a vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como declaró el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, era una operación en la que el Bayern llevaba tiempo trabajando. No fue un movimiento impulsivo por un jugador cualquiera que se da a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, esfuerzo y versatilidad para aportar mucho a una delantera ya de por sí estelar, y no vemos nada que ponga en duda esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio por sus dinámicas actuaciones en ataque con una Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje “soñado” por “uno de los clubes más grandes del mundo”, aunque hacerse un hueco en un once titular con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría acabar siendo una pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por llegar, ahora mismo está exultante y cree, con razón, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene toda la pinta de ser otra operación muy astuta del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio neto por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, con el club supuestamente decidiendo hace ya algún tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre pareció una batalla cuesta arriba retenerle. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicador de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, más que como entrenador. Según se informa, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba de forma generalizada que se uniera al campeón del Scudetto, así que en ese sentido esto es sin duda un golpe de efecto. Un lateral versátil, rápido y potente, Palestra, que fue nombrado Defensa del Año de la Serie A 2025-26, encaja previsiblemente en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a la exigencia de la Premier League. Sin embargo, tras gastar hasta 55 millones de euros, existe la sensación de que el Chelsea ha pagado de más; es una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente dejando muy atrás la oferta del Inter, y sigue siendo un jugador por pulir con 21 años y solo una temporada decente en la élite a sus espaldas. Esto, por tanto, supone cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea por delante de un traspaso al Inter, cuya cantera integró de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta contractual de los Blues, según se informa, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que los nerazzurri habían puesto sobre la mesa, podría ayudar a explicarlo. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que otro joven italiano, Giovanni Leoni, se unió al Liverpool el pasado verano, en una señal de que más jugadores están preparados para dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien pudo verse convencido por la determinación de Alonso de llevarle a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Jackpot! Los campeones de Europa estarán frotándose las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular ni en un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Ramos, conviene recordarlo, estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al convertir a Ousmane Dembele en un «falso nueve», algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga estando por detrás de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una sola operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que de verdad mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, sencillamente alucinante. Dejemos una cosa clara de entrada: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo intentando averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías de la conspiración, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en la historia del club por Ramos. De nuevo, para que quede claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería ofrecer todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad, largamente esperada, para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022 había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir su ataque de Portugal en torno a un delantero centro realmente prometedor, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir confiando en Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente brillante a la hora de poner de verdad bajo presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un suplente con capacidad de impacto. Y, lo que es más importante, ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, resulta absolutamente gigantesca para un equipo de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado el momento de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. La operación mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba en solo 12 meses. Por tanto, estará encantado de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente, reinvertirá esa cantidad en un sustituto de gran potencial, con el prometedor Luka Vuskovic, del Tottenham, en su radar en una operación separada tras su impresionante cesión en el Hamburgo. No anda precisamente corto de opciones en el centro de la defensa, con Lewis Dunk y Olivier Boscagli en su plantilla e Igor Julio listo para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero es inevitable pensar que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que surgieran esas informaciones que apuntaban a que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Se podría pensar que una operación a precio reducido por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham puede haber sentido que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece casi con total seguridad encaminado a salir este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. El Tottenham, al menos, incorpora a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee el carácter competitivo y la capacidad de liderazgo de los que tanto ha carecido el equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Después de que aparentemente dejara claro que no iba a ampliar su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto medio de su carrera y bien puede ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de consolidarse en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron su supuesto interés, así que si quiere ser titular garantizado en un club del llamado «Big Six», el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecerle ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña doméstica, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, lo que da al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable después de una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con España para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que tenían las manos atadas en cuanto al importe. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha marchado al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para frustrar la operación pese a que las conversaciones ya estaban en una fase avanzada y a que, según se informa, la oferta del club de Tyneside ya había sido aceptada. Así pues, el Liverpool ya verá esto como una especie de golpe de efecto, pero también estará encantado de incorporar a un extremo joven tan bien considerado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar por cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en la delantera del Liverpool. A sus 22 años, parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, ya que es un atacante directo y veloz que además trabaja duro en defensa, y al parecer el nuevo entrenador ha presionado para que la operación se cerrara. No obstante, tendrá que asegurarse de que el joven español no frene el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre los dos dependió del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa academia La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el técnico ideal para ayudarle a adaptarse. Tendrá que pelear para ganarse un puesto en el once, y eso puede exigirle mejorar su rendimiento global, ya que se sigue esperando que el Liverpool vaya a por el muy cotizado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería tener muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente se encontraba entre la espada y la pared cuando se trataba del futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si los Reds le hubieran atado a un nuevo contrato cuando estaba en la cima de su rendimiento durante la campaña 2024-25 en la que ganaron el título, entonces habrían podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido absolutamente extraño que el Liverpool accediera a las mareantes exigencias salariales de Konate, supuestamente de alrededor de 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores muy sonados, y con unas negociaciones agotadoras que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, pese a que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una enorme pérdida de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de larga duración Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese al hecho de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo pobre que estuvo el central durante toda la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, los Blancos habían decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en sus buenos días y, con 27 años, probablemente aún no haya alcanzado los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás sus mejores días, Eder Militao sigue aquejado por las lesiones y Dean Huijsen sigue siendo muy joven. Konate difícilmente es una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene el aire de poder torcerse muy rápidamente dada la intensa vigilancia que rodea a los Blancos, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su soñado traspaso al Real Madrid como el salario descomunal que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con la clase de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un traspaso gratis al Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor nivel, entonces tiene la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real de Jose Mourinho. Sin embargo, está lejos de estar garantizado que sea algo de lo que sea capaz. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado nunca en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en el prolongado periodo de éxitos del Manchester City. De hecho, el portugués era, en esencia, el jugador perfecto para Pep Guardiola, motivo por el que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, evidentemente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán mucho de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha incorporado gratis a un jugador de una calidad extraordinaria, sino que además se ha adelantado a su gran rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Después de meses de especulaciones, algunas de las cuales comentó incluso el propio Bernardo, el traspaso al Camp Nou parecía hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. 'The Special One' convirtió en una prioridad el fichaje de su compatriota y la operación quedó prácticamente cerrada en apenas 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin ninguna duda, por detrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más importantes; su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue extraordinaria. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los últimos tres veranos, si no más, Silva ha estado vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para quedarse una temporada más en el Etihad. Esta vez no hubo forma de hacer cambiar de idea a Bernardo y ahora, por fin, tendrá la oportunidad de jugar en una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su trono es un reto que, sin duda, asumirá y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en la cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no fichara por el Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este parece un caso extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura clave en defensa para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verle marcharse con pérdidas resulta un tanto desconcertante. En su mejor versión, es discutiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en un primer momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había transmitido entre bastidores su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares), tras considerar que no era intocable. De hecho, quizá le habría costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también significa que una plantilla muy falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid arranca su campaña de fichajes en las primeras semanas del mercado con una incorporación sorprendente. El club gastó mucho en un lateral izquierdo el pasado verano para devolver a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido desembolsar una gran suma por Cucurella, a quien, según se informó, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Una tarifa de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un retorno inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo rendimiento ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el pico de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a poder sacar realmente de él el Real Madrid? Al menos sí tiene el perfil de un jugador de «Mourinho» por su energía y agresividad. Además, el Real ahora se encuentra con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que algo tendrá que pasar necesariamente en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el principal beneficiado por este movimiento, Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y unirse a uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, después de haberse desilusionado con la manera en que BlueCo estaba llevando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que el acuerdo se cerrara tan rápido, con Cucurella diciendo presumiblemente que sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Dado que aparentemente era una apuesta de Mourinho, también tiene muchas opciones de consolidarse como un jugador clave, con Carreras previsiblemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la vista del elevado precio, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa e impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin ninguna duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. Sin embargo, es innegable que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, razón por la que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas desde la Roma. El problema ahora, no obstante, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque un bajón aún mayor del nivel la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó obviamente fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que la plantilla del Tottenham careciera de calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de fracturarse el tobillo, claro, pero los Spurs todavía contaban con Destiny Udogie y con el versátil Djed Spence para elegir, mientras que el joven brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario en crisis, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que llegue finalmente libre es un pequeño extra positivo, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado al papel de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que al parecer los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en una forma decente a su viaje hacia Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, sí tenía otras opciones además de los Spurs, con la Juventus entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por tanto, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, puede que Robertson considere ahora al Tottenham una opción más atractiva de lo que era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor rendirse de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para dar salida a otro delantero descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club o con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. Las Urracas ya no pueden ofrecer fútbol de la Champions League a los posibles nuevos fichajes, y su lamentable 12.ª posición en la Premier League, unida al deseo de Gordon de seguir a Isak fuera de la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar a lo grande en jugadores desde hace ya tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés sin duda debería resultar una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que daría al precio una lectura más favorable, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo, y además cobrará menos que Rashford, había mejores opciones en relación calidad-precio en otros lugares, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: De ensueño. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente en los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que lleva tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que se dejó seducir por anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y del que también era aficionado de niño, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó comprensiblemente ante el precio exigido y ahí reside ahora el gran reto al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece sobrante en el Camp Nou pese a haber firmado un total combinado de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle