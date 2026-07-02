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Sandro Tonali Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

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El Tottenham gastó 100 millones de libras en Sandro Tonali, otra señal de que el mercado se ha vuelto loco. GOAL analiza los fichajes más importantes del verano de 2026

Opinion
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Bayern Múnich
I. Saibari
Chelsea
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Manchester City
E. Anderson
Real Madrid
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Liverpool
Víctor Muñoz
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Newcastle
West Ham
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta
PSV Eindhoven
Premier League
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Ligue 1
FEATURES

Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡abre el mercado de fichajes! En 2026 la ventana ya está caliente, con estrellas cerrando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en muchos casos algún club o el propio jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL calificamos cada gran fichaje antes incluso de que los jugadores sean presentados. Durante el mercado de verano evaluaremos cada operación para que sigas a ganadores y perdedores.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y cuéntanos qué opinas en la sección de comentarios.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    2 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    La burbuja del Newcastle ha estallado. Tras clasificarse para la Champions y ganar la Carabao Cup al Liverpool, los aficionados soñaban con un club estatal que rivalizara con el PSG. Pero los Reds les devolvieron a la realidad arrebatándoles a Alexander Isak. Si el club hubiera invertido bien esa cifra récord, las cosas podrían haber funcionado; sin embargo, gastó millones en fichajes precipitados como los de Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, y el equipo de Eddie Howe terminó 12.º. La marcha de Anthony Gordon se veía venir, pero la de Tonali al Tottenham ha sido el golpe más duro. Y lo peor es que Bruno Guimaraes también se irá pronto. Con los propietarios saudíes recortando la inversión deportiva, se esperan más golpes, y ni siquiera el traspaso de nueve cifras consuela a los fans, pues probablemente se malgastará. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje espectacular. Un día después de pagar 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs batieron su récord con Tonali. ¿Desesperación o ambición? Quizá solo sea la locura del mercado: si Elliot Anderson vale 116 millones, ¿por qué no Tonali? El internacional italiano ha demostrado ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún más segura bajo las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que aún tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que dé sus frutos. Por ahora, a la afición poco le importará. Tras años de frustración por la prudencia —o tacañería— en los fichajes bajo Daniel Levy, ven cómo el club ha dejado atrás a sus rivales de la Premier para contratar a uno de los centrocampistas más codiciados. Nota: B+

    Para Tonali: fichaje inesperado. Se esperaba que, tras su sanción por apuestas ilegales, recalaría en un grande de Europa, no en un equipo que ha terminado 17.º en las dos últimas temporadas. ¿Qué pasó? Ningún club de la Serie A pudo pagar su regreso a Italia y la élite inglesa reculó ante la cifra pedida por el Newcastle. Así que Tonali terminará sus mejores años en el Tottenham, algo extraño. Si De Zerbi permanece más de dos temporadas —gran incógnita—, el fichaje podría salirle a Tonali. Nota: C+

    Mark Doyle

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  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 de julio: Matheus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: una cuantiosa suma que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. En cuanto los Hammers descendieron, quedó claro que sería necesario realizar algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya atraía numerosas miradas de admiración por parte de los clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su marcha, por lo tanto, no supone ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que el West Ham haya obtenido justo lo que pedía pese a su débil posición negociadora. Por ello, su directiva, tantas veces criticada, merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va en serio este verano. Tras dos campañas desastrosas, la segunda a punto de acabar en descenso, los Spurs han actuado con rapidez para no repetir esa situación. Si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto va más allá. Fernandes, de 21 años, es un jugador talentoso y polivalente que siempre ha parecido listo para brillar en un equipo más fuerte. Roberto De Zerbi lo ve ideal para su estilo. Sin embargo, el fichaje transmite cierta desesperación: los Spurs, igual que con Sandro Tonali, quieren renovar su mediocampo a cualquier precio y pagaron de más para alejar al Manchester United. Por eso el fichaje debe funcionar ya o se volverá en contra de los propietarios. Para dimensionar la cifra, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por João Neves, y Fernandes aún está lejos de ese nivel, así que tendrá que demostrar que puede alcanzarlo. Nota: C+

    Para Fernandes: A primera vista, un fichaje extraño. Se le relacionó con United, Liverpool y PSG, pero ha acabado en el Tottenham, que terminó solo una posición y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que parece un paso lateral. Pero el equipo londinense debería ser más fuerte la próxima temporada y Fernandes es el tipo de centrocampista que De Zerbi puede elevar de nivel. Preocupa cuánto durará el italiano en los Spurs, pues ambas partes son inestables, pero el portugués entrará directo al once, algo que quizá no habría logrado en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich GFXGetty/GOAL

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia creció progresivamente durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los mejores equipos de Europa se hiciera con sus servicios. Algunos creen que el PSV debió esperar al Mundial para venderlo, pues podría haber brillado en Norteamérica, pero la cifra sigue siendo buena para un futbolista fichado al Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. Es probable que el club, acostumbrado a vender a sus estrellas, invierta bien ese dinero. Nota: B 

    Para el Bayern: una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus actuaciones con Marruecos; marcó en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial y transformó el penalti decisivo en la victoria contra Países Bajos en dieciseisavos. Sin embargo, como reconoció el director deportivo Max Eberl, el Bayern llevaba meses negociando el fichaje. No fue una decisión impulsiva tras su buen Mundial; los bávaros ya estaban convencidos de que Saibari aporta la técnica, el trabajo y la versatilidad necesarias para mejorar un ataque estelar. Calificación: A

    Para Saibari: el mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mejor: sus actuaciones con Marruecos han llamado la atención de cualquier aficionado. Ahora ha firmado el clásico traspaso «de ensueño» a «uno de los clubes más grandes del mundo», aunque hacerse un hueco en un once con Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Jamal Musiala puede ser una pesadilla. Aun así, sus mejores años están por llegar y ahora mismo se siente en la gloria, convencido de que puede aportar mucho al Bayern. Vincent Kompany lo ve igual: Saibari encaja mejor en su estilo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras vender a Ederson al Manchester United, esta operación parece otro negocio inteligente. Los 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) pagados por Palestra suponen un beneficio neto para un jugador formado en la cantera que apenas jugó con el primer equipo; el club decidió hace tiempo venderlo tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club. Aunque es una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron interés, se le subieron los humos y retenerlo siempre fue una tarea ardua. Nota: A

    Para el Chelsea: Xabi Alonso, director deportivo, aprobó la operación con rapidez y adelantó al Inter en 24 horas. Se trata de un lateral versátil, rápido y potente, nombrado Mejor Defensor de la Serie A 2025-26, que debería encajar en el sistema de Alonso, ya sea en defensa de tres o de cuatro, y adaptarse a la Premier League. Sin embargo, pagar 55 millones parece excesivo: es una cifra descomunal para la Serie A y supera con creces la oferta del Inter. Además, con solo una temporada en la máxima categoría, el jugador aún está verde, lo que añade riesgo. Nota: B

    Para Palestra: solo él puede explicar por qué escogió al Chelsea en vez del Inter, club de su infancia y del que se dice que era seguidor. Pero la oferta salarial de los blues, cercana a las 100 000 libras semanales, doblaba la de los nerazzurri y probablemente inclinó la balanza. Aun así, tiene las cualidades para triunfar en la Premier y no dudó en medirse en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que Giovanni Leoni fichó por el Liverpool el verano pasado, lo que muestra que cada vez más italianos abandonan la Serie A pronto. Además, la insistencia de Alonso por ficharlo sugiere que será pieza clave en sus planes. Nota: A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del París Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó casi todo su tiempo en el banquillo del Parc des Princes, ya que Luis Enrique prefirió a Ousmane Dembélé como «falso nueve». Tampoco ayuda que, en la selección, siga siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Por eso, ningún grande peleó por él este verano, menos a los 75 millones que pide el PSG. Con esta venta, el club francés ya tiene más de la mitad para fichar a Yan Diomande, un delantero que sí puede mejorar su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: marcó 45 goles en tres temporadas, aunque siempre desde el banquillo. Pero su precio no tiene sentido para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. La operación podría indicar la salida de Rafael Leão, mientras que la presencia de Jorge Mendes y la buena relación entre Gerry Cardinale y Nasser Al-Khelaifi alimentan las especulaciones. Nadie sabe por qué el Milan pagó esa cifra récord. De nuevo: creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Rubén Amorim espera de su ‘9’. Pero es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece la misma garantía de goles. Nota: D+

    Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, parecía que había nacido una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. Sin embargo, tampoco ha presionado lo suficiente a Ronaldo y Martínez. En París sucedió algo parecido: pese a la calidad de la plantilla, Ramos era solo un buen revulsivo. Ahora, por fin, puede cambiar esa narrativa. Ahora será la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más importantes del fútbol mundial. La presión para justificar su precio será enorme, pues la cifra es astronómica para la Serie A. Te toca demostrar tu valía, Gonçalo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    26 de junio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en llegar a semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si la cifra es de 116 o 130 millones de libras —el Forest asegura la segunda—, es una cantidad colosal para un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Así pues, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta directiva predominará la satisfacción por el chollo que le han sacado al City. Nota: A

    Para el Man City: su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale que lo sea. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro abandonará el Etihad este verano para regresar a su España natal; e incluso si no lo hace, el City necesitaba de todos modos un digno sucesor para el trono del jugador de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson sí parece el hombre adecuado: es un jugador contrastado en la Premier que la temporada pasada registró más toques y duelos ganados que nadie en la máxima categoría inglesa, así que encaja a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo perfecto del «impuesto inglés»: un jugador muy bueno, de solo 23 años y con margen de crecimiento, pero que llega tras dos buenas temporadas en el Forest y sin haber jugado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría tenido que pagar una cifra de nueve cifras. Nota: C

    Para Anderson: el paso lógico en el momento oportuno. Está claro que ya le quedaba pequeño el Forest y ahora tendrá la oportunidad de brillar en el City. La cuantía del traspaso generará mucha presión, y no sería el primer centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no parece un obstáculo para su titularidad. Aunque el futuro post-Guardiola aún genera dudas, es una gran oportunidad para consolidarse como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    El Brighton vuelve a brillar en los traspasos: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador fichado hace seis años por solo 2 millones. Además, el contrato del defensa holandés expiraba en 12 meses, así que cobrar esa cifra es un éxito. Reinvertirán ese dinero en un sustituto de gran potencial, y el joven talento de los Spurs, Luka Vuskovic, figura en su punto de mira, en un traspaso independiente tras su cesión en el Hamburgo. Además, cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresa de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Podría haberse cerrado en unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió la presión de actuar; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos se aseguran un defensa consolidado en la Premier, de 26 años, buen pasador y con el carácter que les ha faltado. Podría formar pareja con el fichaje gratuito Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde su perspectiva, el movimiento tiene sentido. Al no querer renovar con el Brighton, avanza en su carrera y podría ver este paso como un trampolín hacia objetivos mayores tras consolidarse en la Premier League. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, para ser titular en un “Seis Grandes” el Tottenham le ofrece la mejor opción, aunque sin competición europea. Ya conoce el estilo del temperamental De Zerbi, así que su adaptación debería ser rápida. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra campaña decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, aportando una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Osasuna fichó al jugador el verano pasado por 5 millones de euros, pero una cláusula del 50 % con el Real Madrid limita su ganancia. De los 40 millones de su cláusula de rescisión (34,5 millones de libras/45 millones de dólares), 20 millones irán a los blancos, así que Osasuna se quedará con 15 millones (13 millones de libras/17 millones de dólares), una cifra notable para su tamaño. Su salida era previsible tras una temporada en la que contribuyó a 12 goles y se ganó la convocatoria con España para el Mundial, y la cláusula de rescisión les dejó sin margen de negociación. Nota: B-

    Para el Liverpool: Es el primer fichaje de la era Andoni Iraola y aviva la rivalidad en el mercado con el Newcastle. Los Magpies lo tenían encarrilado como recambio de Anthony Gordon, fichado por el Barcelona, pero los Reds, oliendo la oportunidad, se adelantaron aunque la negociación con los de Tyneside ya estaba avanzada. Para los Reds es un golpe maestro: incorporan un extremo joven y valorado a un precio de ganga. Muñoz puede actuar por ambas bandas o por el centro, aportando la calidad y profundidad que el equipo necesita tras la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike. Su velocidad, trabajo defensivo y polivalencia lo convierten en el perfil ideal para el estilo de Iraola, quien habría empujado por su fichaje. Ahora solo falta que su llegada no frene el crecimiento de Rio Ngumoha, algo que, según el club, no ocurrirá. Nota: A 

    Para Muñoz: tras aceptar ambas ofertas, la elección final fue suya, y es lógico que optara por Anfield. A sus 22 años ya ha cambiado varias veces de equipo y este será su tercer gran club. Formado en La Masía del Barcelona, pasó luego al Real Madrid y de ahí al Osasuna hace solo un año. Ahora busca asentarse y consolidarse como estrella, y su compatriota Iraola puede ser el técnico ideal para lograrlo. Deberá pelear por un puesto en el once, sobre todo si llega Yan Diomande, pero su versatilidad le brindará muchas oportunidades en la renovada delantera. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, libre)

    Liverpool estaba entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido un buen traspaso; pero el francés se marchó gratis tras una campaña individual desastrosa. En ese contexto, habría sido extraño que el Liverpool aceptara las desorbitadas exigencias salariales de Konaté (alrededor de 250 000 libras a la semana) tras una temporada marcada por errores graves y negociaciones interminables que no llegaron a nada, pese a que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. Al menos ya ficharon a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Es de suponer que el club blanco, que lleva tiempo tras el jugador, le ofrecerá el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, es un riesgo, sobre todo tras su floja temporada en Liverpool. Recordemos que el Real ya había retirado su interés en noviembre, lo cual dice mucho. El francés es un buen central cuando está en su día y, con 27 años, quizá aún no ha alcanzado su pico de rendimiento. El Madrid confía en que lo recupere en España y, de momento, sería una solución barata para un problema; David Alaba se marcha este verano, Antonio Rüdiger ya no está en su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konaté no es una solución de primer nivel, y la operación puede fracasar pronto bajo el intenso escrutinio de afición y prensa. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado por el Real Madrid y el sueldo que ansía. Deberá adaptarse rápido como titular junto a Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que mostró en Anfield. Ha imitado a Trent Alexander-Arnold, quien también llegó gratis y sufrió en su debut; esa experiencia debe servirle de advertencia. Si recupera rápido la confianza, podrá consolidarse como pieza clave en el nuevo Real Madrid de José Mourinho. Pero nada está garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, libre)

    Para el Manchester City: se marcha una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador que resultó clave en la etapa dorada del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien le quería como a un hijo y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Marcha gratis: malo para las arcas, justo premio tras nueve años de servicio. Se echará de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Doble motivo de celebración. Los Blancos fichan a un jugador excepcional gratis y le ganan la partida al Barcelona. Tras meses de rumores, su llegada al Camp Nou parecía segura, pero la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. El técnico lo convirtió en prioridad y cerró el fichaje en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días quedaron atrás, la pasada Premier mostró que aún puede decidir partidos clave, como su actuación ante el Arsenal en el Etihad. Además, es un ejemplo perfecto de talento y trabajo para los jóvenes del Madrid, lo que explica por qué los blancos adelantaron a los culés. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que tanto buscaba. Durante al menos los últimos tres veranos, se le vinculó con un traspaso a un grande de La Liga, pero Guardiola siempre le convenció para quedarse. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión, así que por fin jugará en uno de los grandes de Europa. El Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar el trono será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Madrid es intensa y ya no es tan dinámico, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son más rápidos que el ex capitán del City. Aunque quizá hubiera sido mejor ficharlo antes, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para seguir el ejemplo de Luka Modrić y brillar en España hasta bien entrados los 30. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, es uno de los mejores en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó de más al ficharlo por 60 millones de libras (80 millones de dólares) y, como ya había expresado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, recuperará unos 52 millones de libras (69 millones de dólares), pues no lo consideraba intocable. Además, quizá les hubiera costado obtener más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El club inicia el mercado con un fichaje sorpresa. Ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el verano pasado, Álvaro Carreras, pero eso no le ha impedido pagar una cifra elevada por Cucurella, jugador que, según se informa, su nuevo (antiguo) entrenador había marcado como objetivo. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto nivel podrá dar? Al menos, encaja con el perfil «Mourinho» por su energía y agresividad. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de que el defensa quería volver a España, decepcionado con la gestión de los «BlueCo» en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella dijo sí en cuanto sonó el teléfono. Con Mourinho ya fijado en él, parte como titular, aunque Carreras rotará. Pero, dada la alta inversión, deberá rendir de inmediato o la exigente afición del Bernabéu, especialmente crítica con su pasado barcelonista, se le echará encima. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson, fichado al Hull City en 2017 por 8 millones de libras, fue clave en la era Klopp y llegó a ser el mejor lateral izquierdo del mundo. A sus 32 años, la edad ya pesaba, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano como recambio y trató de venderlo en invierno tras recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema es que Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield, y durante la difícil temporada 2025-26 se notó la falta de experiencia, tenacidad y personalidad de Robertson. La afición teme que, junto con la marcha de Mohamed Salah, el nivel siga bajando. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero resultaba difícil entender por qué. Aunque la plantilla carecía de calidad y profundidad en varias zonas, el lateral izquierdo no era una de ellas: Ben Davies se había roto el tobillo, pero los Spurs aún contaban con Destiny Udogie, el versátil Djed Spence y el joven Souza, recién llegado del Santos. La idea era que su llegada aportara liderazgo a un vestuario convulso y ayudara al nuevo técnico, Roberto De Zerbi, a imponer una cultura de compromiso total. Que finalmente llegue gratis es un detalle, pero sigue pareciendo un fichaje innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende su salida de Liverpool: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs le prometían. Finalmente fue titular más de lo esperado en la segunda vuelta, así que llega en buena forma a Norteamérica. Pero nunca tuvo opciones de quedarse en Anfield, pues el Liverpool nunca le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un club que apenas evitó el descenso. Tal vez ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al equipo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    ElAtalanta fichó a Ederson en 2022 a la Salernitana por 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra al venderlo al United tras cuatro temporadas brillantes, incluido un título histórico en la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: encuentra talentos, los potencia y luego los traspasa al mejor postor. El Atlético de Madrid también lo quería, pero el Atalanta se mantuvo firme y el United acabó pagando la cifra pedida por un jugador con solo un año de contrato. Otro trabajo excelente de uno de los mejores equipos de fichajes del sector. Nota: A

    Para el United: fichaje sensato para un club dado a compras temerarias. Tras la despedida de Casemiro, el United necesitaba otro centrocampista y fichó a un brasileño especialista en recuperar balones que, además, sabe jugar. El valor de Ederson ha bajado algo en el último año —por eso no está en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial y Casemiro sí—. Pero su bajón puede deberse más a la marcha de Gian Piero Gasperini que a su nivel real: con el técnico italiano, Ederson era el eje del Atalanta que derrotó al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionó con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, formará una pareja sólida con Kobbie Mainoo, pues aunque no es tan completo como el mejor Casemiro, supera con creces a Manuel Ugarte. Nota: B+

    Para Ederson: El gran fichaje que se merece. Nunca ocultó su deseo de jugar en la Premier, y ahora podrá demostrar su talento en una liga que se adapta a sus habilidades. Es excelente recuperando y manteniendo la posesión, además de ser peligroso en el área. Algunos podrían decir que le habría convenido más fichar por el Atlético de Diego Simeone, pero Michael Carrick fue un gran mediocentro defensivo y, sobre todo, parece haber devuelto la estabilidad a Old Trafford, un destino antes considerado de alto riesgo para jugadores con aspiraciones. En nuestra opinión, Ederson tiene todo para brillar en Old Trafford y así volver a la selección brasileña. Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar cuanto antes, pues su agitación no benefició a Eddie Howe ni a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una excelente suma. Es un jugador trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es invertir bien ese dinero, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano será difícil. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a nuevos fichajes, y su pobre 12.º lugar en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: una señal preocupante. El club lleva tiempo sin poder invertir fuerte por sus problemas económicos, así que no es buena señal que su primer movimiento tras sanear sus cuentas sea gastar 80 millones en Gordon. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la delantera y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría cuajar un buen Mundial, lo que haría que el precio se viera con mejores ojos, y también se ha señalado que el jugador de Liverpool marcó 10 goles en la Liga de Campeones de esta temporada, pero seis de ellos fueron contra el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. En la Premier League marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había opciones más baratas, lo que confirma que el Barça sigue gastando de más. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Admitió que se dejó llevar por los rumores que lo vinculaban con el Liverpool de su infancia, y también se habló de un posible traspaso al Bayern este verano. Sin embargo, los bávaros, como es lógico, se echaron atrás por el precio, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, pues el Barça no pagó 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver a Rashford, ahora prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle