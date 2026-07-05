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Sandro Tonali Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

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El Tottenham gastó 100 millones de libras en Sandro Tonali, lo que confirma que el mercado se ha vuelto loco. GOAL analiza los fichajes más importantes del verano de 2026

Opinion
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Múnich
I. Saibari
Chelsea
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Liverpool
Víctor Muñoz
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter Milán
Newcastle
West Ham
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta
PSV Eindhoven
Premier League
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Ligue 1
FEATURES

Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡llegó el mercado de fichajes! En 2026 la ventana vuelve a estar caliente, con grandes estrellas cerrando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en muchos casos algún club o el propio jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL calificamos cada gran fichaje antes incluso de que los jugadores sean presentados. Durante el mercado de verano evaluaremos cada operación para que sigas a ganadores y perdedores.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y cuéntanos qué opinas en la sección de comentarios.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    La decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de Dumfries, pese a su lesión de tobillo en la temporada 2025-26, es cuestionable. Aun así, en sus mejores días es uno de los mejores laterales ofensivos, así que los 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) parecen un mal negocio para los nerazzurri, que podrían haber obtenido mucho más por un jugador con dos años de contrato. Eso sí, quizá el Inter no tuvo más remedio: al renovar en septiembre de 2024, el holandés exigió esa cláusula, fijada en 25 millones para equipos extranjeros en 2025 y rebajada este año. Nota: C

    Para el Madrid: Parece otro fichaje muy astuto por parte del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazadores de gangas mientras se adapta a las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de lo que han pagado los blancos, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informa, el club había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club, Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es un lateral derecho más peligroso en ataque que seguro en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que los equipos más fuertes podrían aprovechar. A sus 30 años no es una solución de futuro, pero por ese precio puede ser útil un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Este fichaje, en su etapa actual de carrera, explica por qué el jugador pidió incluir esa cláusula de rescisión. Desde su llegada del PSV en 2021, ha sumado 55 participaciones en goles en 207 partidos como lateral derecho y ha ayudado al Inter a ganar la Serie A en las temporadas 2023-24 y 2025-26, además de llegar a dos finales de la Liga de Campeones. Se ha ganado este último gran movimiento, y su bajo precio le quita algo de presión en el Bernabéu. Será interesante ver si deja fuera a Alexander-Arnold, pues se informa que ya habló con José Mourinho sobre su papel. Nota: A+

    Krishan Davis

    • Anuncios
  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    2 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    La burbuja del Newcastle ha estallado. Tras clasificarse para la Champions y ganar la Carabao Cup al Liverpool, los aficionados soñaban con un club estatal que rivalizara con el PSG. Pero los Reds les devolvieron a la realidad al fichar a Alexander Isak. Si el Newcastle hubiera invertido bien esa cifra récord, quizá las cosas habrían salido mejor. En cambio, gastó millones en fichajes precipitados como los de Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, y el equipo de Eddie Howe acabó 12.º. La marcha de Anthony Gordon era previsible, pero la de Tonali al Tottenham ha sido el golpe más duro. Y lo peor es que, con el capitán Bruno Guimaraes a punto de salir, el drama aún no ha terminado. Con los propietarios saudíes recortando la inversión deportiva, lo peor está por llegar y ni siquiera el traspaso de nueve cifras consuela, pues se malgastará. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje espectacular. Un día después de pagar 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs batieron su récord con Tonali. ¿Desesperación o ambición? Quizá solo sea la locura del mercado. Si Elliot Anderson vale 116 millones, ¿por qué no Tonali? El internacional italiano ha demostrado ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún más segura para brillar bajo las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que aún tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que dé sus frutos. Por ahora, a la afición no parece importarle. Tras años de frustración por la prudencia —o tacañería— en los fichajes bajo Daniel Levy, ven que su club ha dejado atrás a rivales de la Premier para contratar a uno de los centrocampistas más codiciados. Nota: B+

    Para Tonali: fichaje inesperado. Se esperaba que, tras la sanción por apuestas, fichara por un grande de Europa; en cambio, llega a un equipo que ha terminado 17.º en las dos últimas temporadas. ¿Qué pasó? Ningún club de la Serie A pudo pagar su regreso a Italia y la élite inglesa reculó ante el precio del Newcastle. Así, Tonali termina en el Tottenham, donde pasará sus mejores años, algo extraño. Si De Zerbi permanece más de dos temporadas —gran incógnita—, el fichaje podría salirle a Tonali. Nota: C+

    Mark Doyle

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en llegar a semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si la cifra es de 116 o 130 millones de libras —el Forest asegura la segunda—, sigue siendo una cantidad colosal para un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Por eso, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta directiva predominará la satisfacción por la lección dada al City. Nota: A

    Para el City: su nuevo Rodri. O, al menos, debería serlo. Aunque el campeón del Balón de Oro aún no ha aclarado sus planes, todo indica que este verano volverá a España; y, aun si se queda, el club necesitaba un sucesor para el mediocampista de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson, ya consolidado en la Premier, lideró la liga en toques y duelos ganados, así que encaja a la perfección en el medio de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo perfecto del «impuesto inglés»: un jugador muy bueno, de solo 23 años y con margen de crecimiento, pero que llega tras dos buenas temporadas en Forest y sin haber jugado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría pagado una cifra de nueve cifras por él. Nota: C

    Para Anderson: el paso lógico en el momento justo. Ya le quedaba pequeño el Forest y ahora podrá mostrar su potencial en el City. El alto precio generará presión, y no sería el primer mediocentro inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no parece un obstáculo para su titularidad. Aunque el futuro post-Guardiola aún genera dudas, es una gran oportunidad para consolidarse como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

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  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 de julio: Matheus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: una cuantiosa suma que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. En cuanto los Hammers descendieron, quedó claro que sería necesario realizar algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya atraía numerosas miradas de admiración por parte de los clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su marcha, por lo tanto, no supone ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que el West Ham haya obtenido justo lo que pedía pese a su débil posición negociadora. Por ello, su directiva, tan criticada, merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va en serio este verano. Tras dos temporadas complicadas, la segunda a punto de acabar en descenso, los Spurs han actuado con rapidez para no repetir esa situación. Si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto va más allá. Fernandes, de 21 años, es un jugador talentoso y polivalente que siempre ha mostrado su potencial en equipos más fuertes. Roberto De Zerbi lo ve ideal para su estilo. Sin embargo, el fichaje transmite cierta desesperación: los Spurs, que ya mostraron interés en Sandro Tonali, quieren renovar su mediocampo a cualquier precio y pagaron de más para alejar al Manchester United. Por eso el fichaje debe funcionar ya o se volverá en contra de los propietarios. Para dimensionar la cifra, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por João Neves, y Fernandes aún está lejos de ese nivel, así que tendrá que demostrar mucho. Nota: C+

    Para Fernandes: A primera vista, un fichaje extraño. Se le vinculó con United, Liverpool y PSG, pero ha acabado en los Spurs, un paso lateral. Sin embargo, el equipo londinense debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es justo el tipo de centrocampista que De Zerbi puede elevar de nivel. Claro que preocupa cuánto durará el técnico italiano, pues ni él ni el club brillan por su estabilidad, pero el jugador entrará directo en el once, algo que quizá no habría logrado en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich GFXGetty/GOAL

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia creció progresivamente durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los mejores equipos de Europa se hiciera con sus servicios. Algunos creen que el PSV debió esperar al Mundial para venderlo, pues podría haber brillado en Norteamérica, pero la cifra sigue siendo buena para un futbolista fichado al Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. Además, el dinero se invertirá bien en un club que, pese a vender a sus estrellas, sigue ganando títulos en los Países Bajos. Nota: B 

    Para el Bayern: un fichaje brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus actuaciones con Marruecos; marcó en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial y transformó el penalti decisivo en la victoria contra Holanda en dieciseisavos. Sin embargo, como reconoció el director deportivo Max Eberl, el Bayern llevaba meses preparando la operación. No fue un capricho del momento; los bávaros ya confiaban en que la técnica, el esfuerzo y la versatilidad de Saibari reforzarían un ataque estelar. Nota: A

    Para Saibari: el mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mejor: sus dinámicas actuaciones con la impresionante selección marroquí han llamado la atención de cualquier aficionado. Ahora ha completado el clásico fichaje «de ensueño» por «uno de los clubes más grandes del mundo», aunque hacerse un hueco en un once con Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Jamal Musiala puede ser una pesadilla. Aun así, sus mejores años están por llegar y ahora mismo se siente en la gloria, convencido de que puede aportar mucho al Bayern. Vincent Kompany lo ve igual: Saibari encaja mejor en su estilo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras vender a Ederson al Manchester United, esta operación parece otro negocio inteligente. Los 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) recibidos por Palestra, formado en la cantera pero con pocos partidos en el primer equipo, se convierten en beneficio neto, pues el club ya había decidido venderlo tras su cesión al Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club. Aunque es una pena que Palestra no se quede en Bérgamo para dejar huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron interés, se le subieron los humos y retenerlo se volvió una tarea ardua. Nota: A

    Para el Chelsea: muestra la influencia de Xabi Alonso como director deportivo. El español aprobó el fichaje y el club actuó con rapidez, adelantando al Inter en 24 horas. Se esperaba que Palestra fichara por el campeón italiano, así que Chelsea logró un gran golpe. Se trata de un lateral versátil, rápido y potente, nombrado Mejor Defensor de la Serie A 2025-26, que debería encajar en el sistema de Alonso, ya sea en defensa de tres o de cuatro, y adaptarse a la Premier League. Sin embargo, haber pagado hasta 55 millones de euros parece un sobreprecio: es una cifra enorme para la Serie A, muy superior a lo que ofrecía el Inter, y el jugador, con 21 años, aún está verde, pues solo cuenta con una temporada decente en la máxima categoría. Hay cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: solo él puede explicar por qué escogió al Chelsea en vez del Inter, club de su infancia y del que se dice que es seguidor. Pero la oferta salarial de los blues, cercana a las 100 000 libras semanales, doblaba la de los nerazzurri y probablemente inclinó la balanza. Aun así, Palestra tiene todo lo necesario para triunfar en la Premier y no dudó en medirse al reto. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que Giovanni Leoni fichó por el Liverpool el verano pasado, lo que muestra que cada vez más italianos abandonan la Serie A pronto. Además, la insistencia de Alonso por ficharlo sugiere que será pieza clave en sus planes. Nota: A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del París Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó la temporada en el banquillo, pues Luis Enrique prefirió a Ousmane Dembélé como «falso nueve». Tampoco ayuda que, en la selección, siga siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Por eso, ningún grande peleó por él este verano, menos a los 75 millones que pide el PSG. Con esta venta, el club francés ya tiene más de la mitad para fichar a Yan Diomande, un delantero que sí puede mejorar su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: mostró potencial en el Benfica y marcó 45 goles en tres temporadas con el PSG, aunque saliendo desde el banquillo. Pero su precio no tiene sentido para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. La operación ha desatado especulaciones: algunos creen que Rafael Leão saldrá del club, mientras que la presencia de Jorge Mendes y la buena relación entre Gerry Cardinale y Nasser Al-Khelaifi alimentan teorías de todo tipo. Nadie sabe por qué el Milan pagó esa cifra récord. De nuevo: creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería dar todo lo que Rubén Amorim espera de su ‘9’. Pero es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece la misma garantía de goles. Nota: D+

    Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, parecía que había nacido una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. En París ocurrió algo similar: pese a la calidad de la plantilla, se le veía solo como un buen suplente. Ahora, por fin, podrá ser el protagonista. Ahora será la punta de lanza de un Milan que aún es uno de los grandes clubes mundiales. La presión para justificar su fichaje será enorme, pues la cifra es astronómica para la Serie A. La pelota está en tu campo, Gonçalo: demuestra tu valía. Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    El Brighton vuelve a demostrar su habilidad en el mercado: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador fichado hace seis años por solo 2 millones. Además, su contrato expiraba en un año, así que cobrar esa cifra por el defensa holandés —antes valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares)— es un éxito. Reinvertirán ese dinero en un sustituto de gran potencial, como el joven talento de los Spurs, Luka Vuskovic, tras su cesión en el Hamburgo. Además, cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresa del West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Podría haberse cerrado en unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió la presión de actuar; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos se aseguran un defensa consolidado en la Premier, de 26 años, buen pasador y con el liderazgo que les ha faltado. Podría formar pareja con el fichaje libre Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: El movimiento le conviene. Tras anunciar que no renovaría en el Amex, avanza en su carrera y podría ver este paso como un trampolín hacia metas mayores tras consolidarse en la Premier League. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, Spurs le ofrece titularidad en un “Seis Grandes”, aunque sin Europa. Ya conoce el estilo de De Zerbi, así que su adaptación debería ser rápida. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra campaña decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, ofreciendo una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Osasuna fichó al jugador el verano pasado por 5 millones de euros, pero una cláusula del 50 % con el Real Madrid limita su ganancia. De los 40 millones de su cláusula de rescisión (34,5 millones de libras/45 millones de dólares), 20 millones irán a parar a las arcas madridistas, si bien los 15 millones restantes (13 millones de libras/17 millones de dólares) siguen siendo una cifra importante para un club de la talla de Osasuna. Su salida era previsible tras una temporada en la que contribuyó a 12 goles y se ganó la convocatoria con España para el Mundial, y la cláusula de rescisión les dejó sin margen de negociación. Nota: B-

    Para el Liverpool: Es el primer fichaje de la era Andoni Iraola y aviva la rivalidad con el Newcastle. Los Magpies lo tenían encaminado como recambio de Anthony Gordon, fichado por el Barcelona, pero los Reds, oliendo la oportunidad, entraron tarde y se lo llevaron. Para los Reds es un golpe maestro: incorporan un extremo joven y valorado a un precio de ganga. Muñoz puede actuar por ambas bandas o por el centro, y aporta la calidad y profundidad que el equipo necesitaba tras la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike. Su velocidad, trabajo defensivo y polivalencia lo hacen ideal para el estilo de Iraola, quien habría empujado por su fichaje. La única duda es si su llegada frenará el crecimiento de Rio Ngumoha, aunque el club no lo cree. Nota: A 

    Para Muñoz: tras aceptar ambas ofertas, la elección final fue suya, y es lógico que optara por Anfield. A sus 22 años ya ha cambiado varias veces de equipo y este será su tercer gran club. Formado en La Masía del Barcelona, pasó luego al Real Madrid y de ahí al Osasuna hace un año. Ahora busca asentarse y brillar a largo plazo, y su compatriota Iraola es el técnico ideal para ayudarle. Deberá pelear por un lugar en el once, lo que le exigirá elevar su nivel, sobre todo si el Liverpool logra fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande; aun así, su versatilidad le brindará muchas oportunidades en la renovada delantera red. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, libre)

    Liverpool estaba entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido un buen traspaso; pero el francés se marchó gratis tras una campaña individual desastrosa. En ese contexto, habría sido extraño que el Liverpool aceptara las desorbitadas exigencias salariales de Konaté (alrededor de 250 000 libras a la semana, según se informa) tras una temporada caótica, llena de errores, y con negociaciones que se alargaron meses sin éxito, pese a que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. Al menos ya ficharon a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Es de suponer que el club blanco, que sigue al jugador desde hace tiempo, le ofrecerá el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, asumir ese sueldo es un riesgo, sobre todo tras su floja temporada en Liverpool. Cabe recordar que, según la prensa, el Real ya había retirado su interés en noviembre, lo cual dice mucho. A sus 27 años, aún puede recuperar su mejor nivel, y su fichaje sin traspaso aligera el gasto. David Alaba se marcha este verano, Antonio Rüdiger ya no está en su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konaté no es una solución de primer nivel, y la operación puede fracasar pronto bajo el intenso escrutinio de afición y prensa. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado y el sueldo que ansía. Deberá adaptarse rápido como titular junto a Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que mostró en Anfield. Ha imitado a Trent Alexander-Arnold, quien también llegó gratis y sufrió en su debut; esa experiencia debe servirle de aviso. Si recupera rápido la confianza, podrá consolidarse como pieza clave en el nuevo Real Madrid de José Mourinho. Pero nada está garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, libre)

    Para el Manchester City: se marcha una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador que resultó clave en la etapa dorada del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien le quería como a un hijo y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se marche gratis no es lo ideal financieramente, pero se lo merecía tras nueve años de servicio estelar. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: dos motivos para celebrar. Los Blancos no solo han fichado a un jugador de una calidad excepcional a coste cero, sino que además le han ganado la partida a su acérrimo rival, el Barcelona, en la pugna por su fichaje. Tras meses de especulaciones —algunas de las cuales el propio Bernardo llegó a comentar—, su fichaje por el Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. El técnico lo convirtió en prioridad y cerró el fichaje en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días quedaron atrás, la pasada Premier mostró que aún puede decidir partidos clave, como el Arsenal en el Etihad. Pero lo más valioso es que se trata del ejemplo perfecto para los canteranos: talento y trabajo en una misma esencia. Así se entiende que el Madrid adelantara al Barça. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que tanto buscaba. Durante al menos los últimos tres veranos, se le vinculó con un traspaso a un grande de La Liga, pero Guardiola siempre le convenció para quedarse. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión, así que por fin jugará en uno de los grandes tradicionales de Europa. El Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar la cima será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Madrid es intensa y ya no es tan dinámico, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son más rápidos que el ex capitán del City. Aunque quizá sea una pena que no fichara por el Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric (a quien Mourinho trajo al Bernabéu) y brillar en España hasta bien entrados los treinta y tantos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, está entre los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó de más al ficharlo por 60 millones de libras (80 millones de dólares) y, como ya había expresado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, recuperará unos 52 millones de libras (69 millones de dólares), lo que confirma que no era intocable. Además, quizá les hubiera costado obtener más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje de Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El club inicia el mercado con un fichaje sorpresivo, pese a que ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano, Álvaro Carreras, procedente del Benfica. Según informes, su nuevo (y antiguo) entrenador lo había señalado como objetivo. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella cumplirá 28 años pronto y debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto rendimiento podrá dar? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil «Mourinho». Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de que el defensa quería volver a España, decepcionado con la gestión de «BlueCo» en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella dijo sí en cuanto sonó el teléfono. Con Mourinho ya fijado en él, parte como titular, aunque Carreras rotará. Pero, dada la elevada cifra pagada, debe rendir de inmediato o la exigente afición del Bernabéu, impaciente y crítica, se le echará encima, sobre todo por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, libre)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson es uno de los mejores fichajes de la historia del club. Llegó del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras y, en su mejor momento, fue el mejor lateral izquierdo del mundo. A sus 32 años, la edad ya pesaba, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano como recambio y trató de venderlo en invierno tras recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema es que Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield, y durante la difícil temporada 2025-26 se notó la falta de experiencia, tenacidad y personalidad de Robertson. La afición teme que, junto con la marcha de Mohamed Salah, el nivel baje aún más. Nota: D

    Para el Tottenham: fichaje sorprendente. Los Spurs lo buscaron en enero, aunque no era prioritario. Ben Davies se lesionó, pero ya contaban con Destiny Udogie, Djed Spence y el recién llegado Souza. La idea era que su llegada aportara estabilidad a un vestuario convulso y ayudara al nuevo técnico, Roberto De Zerbi, a imponer una cultura de compromiso total. Que llegue gratis ahora es un detalle, pero sigue pareciendo un fichaje innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera marcharse en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs le prometían. Finalmente fue titular más de lo esperado en la segunda vuelta, así que llega en buena forma a Norteamérica. Pero nunca tuvo opciones de quedarse en Anfield, pues el Liverpool nunca le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un club que apenas evitó el descenso. Tal vez ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al equipo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    ElAtalanta fichó a Ederson en 2022 a la Salernitana por 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra al venderlo al United tras cuatro temporadas brillantes, incluido un título histórico en la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: encuentra talentos, los potencia y luego los traspasa al mejor postor. El Atlético de Madrid también lo quería, pero el Atalanta se mantuvo firme y el United acabó pagando la cifra pedida por un jugador con solo un año de contrato. Otro trabajo excelente de uno de los mejores equipos de fichajes del sector. Nota: A

    Para el United: fichaje sensato para un club dado a compras temerarias. Tras la despedida de Casemiro, el United necesitaba otro centrocampista y fichó a un brasileño especialista en recuperar balones que, además, sabe jugar. El valor de Ederson ha bajado algo en el último año —por eso no está en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial, mientras que Casemiro sí lo está—. Pero su bajón puede deberse a la marcha de Gian Piero Gasperini, pues antes era el eje del Atalanta que eliminó al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionaba con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, formará una pareja sólida con Kobbie Mainoo, aunque no alcance el pico de Casemiro. Nota: B+

    Para Ederson: El gran fichaje que se merece. Nunca ocultó su deseo de jugar en la Premier, y ahora podrá demostrar su talento en una liga que se adapta a sus habilidades. Es excelente recuperando y manteniendo la posesión, además de ser peligroso en el área. Algunos podrían decir que le habría convenido más fichar por el Atlético de Diego Simeone, pero Michael Carrick fue un gran mediocentro defensivo y, sobre todo, parece haber devuelto la estabilidad a Old Trafford, un destino antes considerado arriesgado para quienes buscaban dar un salto en su carrera. En nuestra opinión, Ederson tiene todo para brillar en Old Trafford y así volver a la selección brasileña. Nota: A

    Mark Doyle

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    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    El Newcastle cambió de estrategia. Retuvo a Alexander Isak el verano pasado hasta dejarlo marchar al Liverpool. Habría sido mejor cederlo antes, pues su agitación perjudicó al equipo. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es un jugador trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es invertir bien ese dinero, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano no será fácil. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a posibles fichajes, y su 12.º puesto en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: una señal preocupante. El club lleva tiempo sin poder invertir fuerte por sus problemas económicos, así que no es buena señal que su primer movimiento tras sanear sus cuentas sea gastar 80 millones en Gordon. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la delantera y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Sin embargo, es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría brillar en el Mundial y que marcó diez goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había alternativas más baratas, lo que confirma que el Barça ha vuelto a gastar de más. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño se cumple. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Él admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como era de esperar, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su traspaso, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver el caso de Rashford, prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle