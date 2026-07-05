El Newcastle cambió de estrategia. Retuvo a Alexander Isak el verano pasado hasta dejarlo marchar al Liverpool. Habría sido mejor cederlo antes, pues su agitación perjudicó al equipo. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es un jugador trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es invertir bien ese dinero, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano no será fácil. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a posibles fichajes, y su 12.º puesto en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

Para el Barcelona: una señal preocupante. El club lleva tiempo sin poder invertir fuerte por sus problemas económicos, así que no es buena señal que su primer movimiento tras sanear sus cuentas sea gastar 80 millones en Gordon. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la delantera y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Sin embargo, es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría brillar en el Mundial y que marcó diez goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había alternativas más baratas, lo que confirma que el Barça ha vuelto a gastar de más. Nota: C+

Para Gordon: El sueño se cumple. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Él admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como era de esperar, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su traspaso, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver el caso de Rashford, prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

Mark Doyle