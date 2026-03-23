El Tottenham, dispuesto a aprovechar la «oportunidad perfecta» para despedir a Igor Tudor tras la humillante derrota ante el Nottingham Forest

Aunque el club esperaba inicialmente que Tudor llevara al equipo hasta el final de la temporada, la amenaza del descenso ha obligado a replantearse la situación. La cuenta actual de 30 puntos en 31 partidos iguala el peor registro histórico del Tottenham en esta fase de una temporada de la máxima categoría, un récord que se remonta a la campaña 1914-15. Fuentes de Football Insider indican que las discusiones internas ya se están «acelerando», ya que la directiva pretende aprovechar el parón de dos semanas en la liga para nombrar a un sustituto. Al parecer, el exdirector ejecutivo del Everton, Keith Wyness, ha sugerido que Roberto De Zerbi sigue siendo el principal candidato debido a su probada trayectoria en la Premier League, aunque también se ha mencionado a antiguos entrenadores del club, como Harry Redknapp y Glenn Hoddle, en relación con una misión de rescate a corto plazo.