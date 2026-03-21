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El Tottenham «dará la bienvenida» a Evangelos Marinakis a pesar de la amenaza legal del propietario del Nottingham Forest contra el club
Las tensiones se calman antes de una reunión de gran importancia
Los Spurs han dado muestras de su intención de dejar atrás la relación deteriorada con el Forest al dar la bienvenida a Marinakis al Tottenham Hotspur Stadium. El magnate griego había amenazado anteriormente a los Spurs con emprender acciones legales tras el fracaso del fichaje del mediocampista estrella Gibbs-White, lo que dejó a la directiva del Forest furiosa por supuestas violaciones de la confidencialidad. A pesar de la hostilidad previa, incluyendo informes de que el Forest barajaba presentar una queja formal ante la Premier League por una disputa sobre la cláusula de rescisión de 60 millones de libras, los responsables de los Spurs han restado importancia a la ruptura. Según The Telegraph, el propietario del Forest será «bienvenido» mientras ambos equipos se preparan para un crucial encuentro de la máxima categoría.
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Las repercusiones del caso Gibbs-White y los cambios en la junta directiva
La saga concluyó el verano pasado con la firma de Gibbs-White de un nuevo contrato de tres años en el City Ground, lo que llevó a Marinakis a presumir de que «al final, siempre ganamos». Aunque Daniel Levy estaba al frente del Tottenham como presidente durante aquellas tensas negociaciones, la gestión diaria de los Spurs ha pasado desde entonces a manos de la familia Lewis y del director ejecutivo Vinai Venkatesham, quien se espera que esté presente el domingo.
Aún no está claro si Marinakis aceptará la invitación, ya que es conocido por tomar decisiones sobre sus viajes en el último momento. Mientras tanto, podría resultar doloroso para los aficionados de los Spurs ver a Gibbs-White con la camiseta del Forest, ya que les recordará una campaña de fichajes en la que no solo perdieron a su objetivo principal, sino que también vieron cómo Eberechi Eze se marchaba al Arsenal.
Tudor elogia a Simons mientras Maddison se acerca a su regreso
Aunque los entresijos de la directiva han acaparado la atención en los días previos, el entrenador Igor Tudor se ha centrado en el resurgimiento del internacional holandés Xavi Simons, que se convirtió en el principal objetivo del club tras el fracaso de los intentos por fichar a Gibbs-White y Eze. El exjugador del PSG marcó recientemente un doblete contra el Atlético de Madrid, pero los Lilywhites cayeron por un marcador global de 7-5.
«Estaba motivado. Estuvo bien, con la mentalidad adecuada», dijo Tudor. «Cuando está así, sus cualidades salen a relucir. Fue una bonita sorpresa para mí. Necesitamos esto en estos últimos partidos que nos quedan por jugar».
El técnico de los Spurs también ofreció noticias positivas sobre la recuperación de James Maddison de su lesión de ligamento cruzado anterior. «Sí. Maddison ya está haciendo cosas interesantes con el balón y también esprintando. Lo he visto, está en forma».
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¿Y ahora qué?
Tras el parón internacional, el Tottenham volverá a la acción en la Premier League contra el Sunderland. El equipo de Tudor ocupa actualmente el puesto 16 de la clasificación, con solo 30 puntos en 30 partidos, a solo un punto de la zona de descenso.
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