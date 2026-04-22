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El Tottenham busca un nuevo psicólogo para ayudar a los jugadores a recuperarse mentalmente en medio de una dura lucha por evitar el descenso
Medidas drásticas en Hotspur Way
Según The Telegraph, el Tottenham Hotspur busca un psicólogo del rendimiento para frenar su mala racha.
El anuncio detalla sus funciones: «Buscamos un psicólogo del rendimiento excepcional que se integre en nuestro equipo. Como parte de un grupo multidisciplinar, liderará el apoyo psicológico basado en la evidencia a jugadores de élite. Sus tareas incluyen atención individual, trabajo con el cuerpo técnico y el personal de rendimiento, y el fomento continuo de una cultura de rendimiento con base psicológica en todo el equipo.
Se busca un profesional creíble, discreto y eficaz, capaz de ganarse la confianza de jugadores y entrenadores y de trabajar con el máximo rigor en la Premier League.
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Las lesiones sufridas en el tiempo de descuento pasan factura
El punto de inflexión pareció llegar con el desmoralizador 2-2 del fin de semana ante el Brighton. Xavi Simons adelantó al Tottenham con un golazo, pero el empate en el descuento de Georginio Rutter dejó atónito al equipo local. Al final del partido, Simons apareció al borde de las lágrimas mientras varios compañeros se desplomaban sobre el césped, desesperados. La incapacidad de cerrar los partidos se repite en una temporada donde la confianza se ha esfumado.
De Zerbi exige fortaleza mental
El nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, ha detectado rápidamente la falta de confianza del equipo. Aunque busca un juego más ofensivo, insiste en un cambio de mentalidad. Antes de visitar a Wolverhampton en Molineux, advirtió a sus jugadores: en la lucha por evitar el descenso no hay lugar para la autocompasión.
Tras el empate ante el Brighton, declaró: «Estoy orgulloso de su actuación; deben ser más fuertes y centrarse solo en el partido contra el Wolverhampton. Que vengan al entrenamiento del lunes con una sonrisa; si no, se irán a casa. No tengo tiempo para gente negativa, jugadores tristes o ayudantes tristes».
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Un plan audaz para la supervivencia
A pesar del ambiente sombrío y de que el club aún no ha ganado en la liga en 2026, De Zerbi muestra total confianza en lograr la salvación. Con los Spurs 18.º y a solo dos puntos de la salvación, el italiano afirma que su equipo tiene la calidad para cerrar la temporada de forma impecable y evitar un descenso histórico a la Championship.
«Nos quedan cinco partidos, 15 puntos en juego, y este equipo puede ganar los cinco», afirmó. “Ahora puede que no crean en mis palabras, pero si ven el nivel de los jugadores, creo que podemos ganar los cinco partidos. No es arrogancia, pero tenemos la calidad para lograrlo”.
El sábado visita al colista Wolverhampton en busca del primer triunfo.