El Tottenham admite que sus fichajes no buscaban el éxito deportivo, tras salvar la categoría en la Premier League

En una carta abierta difundida por BBC Sport, el presidente no ejecutivo admitió que el club había perdido el rumbo, lo que condujo a una de las temporadas más difíciles de su historia reciente. La victoria sobre los Toffees salvó a los Spurs de su primer descenso a la segunda división desde 1977, enviando en su lugar a su rival londinense, el West Ham, a la categoría inferior.

Charrington, quien se unió a la junta en marzo de 2025 tras la salida de Daniel Levy, fue directo al señalar los errores administrativos. «Permitimos que se desvanecieran las cualidades que distinguen a los Spurs: nuestro fútbol, nuestra ambición y la conexión con los seguidores. El éxito deportivo no guió nuestras decisiones. No tuvimos la experiencia adecuada en puestos clave. No construimos plantillas lo suficientemente buenas como para competir en la liga más exigente del mundo», escribió.