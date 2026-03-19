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¡El topo al descubierto! El Chelsea descubre la identidad del culpable de filtrar información del equipo antes de las derrotas ante el PSG en la Liga de Campeones
Una investigación interna identifica el origen
Ambas filtraciones resultaron ser totalmente ciertas y coincidieron con una abultada derrota ante el PSG, en la que el Chelsea cayó por 5-2 en París antes de perder por 3-0 en Stamford Bridge. Esto dio lugar a una intensa investigación interna. Rosenior ha revelado ahora que se ha identificado a la fuente, y ha aclarado que la filtración no procedía de dentro de su plantilla.
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Rosenior confirma que la situación se ha resuelto
En la rueda de prensa previa al partido, antes del desplazamiento para enfrentarse al Everton, Rosenior confirmó que el misterio se había resuelto. El Chelsea intentará recuperarse de su reciente derrota por 1-0 ante el Newcastle, ya que ocupa el sexto puesto, a solo tres puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones. El entrenador se dirigió directamente a los medios de comunicación para zanjar el asunto, insistiendo en que el club había tomado las medidas necesarias para garantizar que no se repitiera la vergüenza.
«Sabemos (quién es)», declaró Rosenior a los periodistas. «No ha sido por malicia hacia mí ni hacia el equipo. Sabemos de dónde viene y hemos resuelto la situación».
Charla para aclarar las cosas con Enzo Fernández
Las repercusiones de la derrota por un marcador global de 8-2 ante el PSG también han sembrado dudas sobre el futuro de Enzo Fernández. El argentino, que fichó por el Chelsea en enero de 2023 por una cifra récord en el Reino Unido de 107 millones de libras y ha disputado más de 150 partidos, ha suscitado recientemente cierta incertidumbre. Cuando ESPN le preguntó si seguiría en el club la próxima temporada, el jugador de 25 años respondió: «No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y luego ya veremos».
Sin embargo, Rosenior reveló que mantuvo una larga reunión con el centrocampista para aclarar su postura, y afirmó: «Esta mañana, antes del entrenamiento, mantuve una larga y estupenda conversación con Enzo... Es uno de los capitanes del club. Lo que diría es que me dejó muy, muy claro lo feliz que es aquí, en este club, y lo mucho que quiere ganar... Para mí, está totalmente comprometido con este grupo», explicó el entrenador.
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Últimas noticias sobre las lesiones antes del partido contra el Everton
La atención vuelve ahora a la Premier League, aunque los Blues siguen lidiando con las lesiones. Trevoh Chalobah y el portero Filip Jorgensen no estarán disponibles, mientras que el capitán Reece James sigue de baja. Al hablar de James, el entrenador se mostró más optimista y afirmó: «No es nada grave». A pesar del alivio que supone el cierre de la investigación, el Chelsea debe ahora recuperar la regularidad sobre el terreno de juego.
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