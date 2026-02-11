El tiempo se acaba para Arne Slot: la recta final del Liverpool deja las esperanzas de quedar entre los cinco primeros y el puesto del entrenador pendiendo de un hilo.

Gakpo también está siendo utilizado como arma arrojadiza contra Slot por seguir alineando a su compatriota, que no está en forma, pero el entrenador argumentaría que realmente no tiene otra opción, dado que Federico Chiesa no ha sabido aprovechar las pocas oportunidades que se le han brindado (¡aunque, ¿de quién es la culpa?) y Rio Ngumoha solo tiene 17 años.

Sin duda, hay argumentos muy sólidos para afirmar que la plantilla de Slot es deficiente en varias áreas, lo que resulta extraño después de una campaña de fichajes sin precedentes durante el verano, pero que quedó patente el domingo.

Slot tenía tan poca confianza en sus suplentes que solo sacó a Curtis Jones a seis minutos del final, antes de dar entrada a Chiesa tras ir perdiendo 2-1 en el tiempo de descuento. Pep Guardiola, sin embargo, tenía tal abundancia de talento entre el que elegir que pudo alinear a dos jugadores que el Liverpool podría —y de hecho debería— haber fichado, Marc Guehi y Antoine Semenyo, dar entrada a Rubén Dias, Nathan Ake y Rayan Cherki y, lo más significativo de todo, dejar a Phil Foden, Tijjani Reijnders y Nico González en el banquillo durante todo el partido.

Slot solo puede soñar con tener tanta profundidad, ya que el Liverpool se ve obligado a alinear a otro centrocampista en el lateral derecho contra el Sunderland, probablemente Jones, debido a la sanción de un partido de Szoboszlai por su expulsión tardía contra el City y al hecho de que el entrenador claramente no valora en absoluto al pobre Calvin Ramsay.

Por supuesto, perder a Conor Bradley y Jeremie Frimpong por lesión al mismo tiempo podría considerarse una desgracia, y Slot ha hablado mucho de la falta de suerte del Liverpool, pero la incapacidad del irlandés para mantenerse en forma es de sobra conocida desde hace tiempo, y lo mismo ocurre con Joe Gomez, que parece incapaz de jugar más de un par de partidos cada pocos meses.

Por lo tanto, el equipo de fichajes de los Reds tiene mucho que explicar, porque a pesar de haber gastado casi 500 millones de libras el verano pasado, la plantilla actual no está lo suficientemente preparada para terminar la temporada con broche de oro y, al mismo tiempo, llegar lejos en la FA Cup o la Champions League, y ninguna cantidad de optimistas mesas redondas con Slot, Hughes y Billy Hogan va a convencer a los aficionados de lo contrario. De hecho, Slot admitió ante la prensa el martes que el Liverpool no puede hacer frente a jugar dos veces por semana.