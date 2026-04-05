El tenista brasileño defiende la participación de Neymar en el Mundial de 2026, mientras que Carlo Ancelotti destaca una cualidad clave que aporta el exjugador del Barcelona

La historia demuestra que, en el ambiente de alta presión de las fases eliminatorias, la experiencia suele prevalecer sobre la juventud. Brasil ha recurrido con frecuencia al talento individual para romper el empate, y la antigua estrella del Barcelona tiene un historial probado precisamente en eso. A pesar de la narrativa del «sueño que se desvanece» que suelen citar los críticos tras su larga baja por lesión, no se puede ignorar el impulso psicológico que supone contar con un jugador de su talla en el vestuario. Para una plantilla repleta de jóvenes talentos, la presencia de un veterano que lo ha visto todo podría marcar la diferencia entre otra eliminación prematura y una sexta estrella.