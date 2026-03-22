El Swansea, indignado por la cobertura especial de Sky Sports sobre el Wrexham; su director ejecutivo confirma que ha presentado una queja ante la EFL por la retransmisión de Ryan Reynolds y Rob Mac

Cadenas como Sky se están aprovechando de ese entusiasmo de los aficionados, sin presionar a los espectadores para que se empapen de la experiencia del Wrexham, pero el Swansea cree que el terreno de juego se está inclinando ligeramente a favor de los equipos que cuentan con los nombres más sonados.

El director ejecutivo, Tom Gorringe, declaró en sus notas de programa para el enfrentamiento de los Swans contra el líder de la Championship, el Coventry City: «Una vez más contamos con la presencia de las cámaras de Sky Sports, aunque esperamos que la cobertura de este partido sea más equilibrada que la que presenciamos en nuestro partido en Wrexham el pasado fin de semana.

«Aunque no creo que nadie discuta que queremos seguir aumentando la visibilidad del producto de la EFL, los medios para hacerlo deben ser equilibrados e imparciales. En mi opinión, la previa y la cobertura del partido en sí dejaron mucho que desear en esos aspectos concretos.

«Dado que la producción corría a cargo de la propia productora de Rob y Ryan, todos los invitados y la atención se centraron en su equipo, hubo celebraciones con David Prutton —el rostro de la cobertura de la EFL en Sky— y el anuncio del comentario del partido ni siquiera mencionó que jugábamos.

«Tanto a mí como a varios miembros de nuestro personal nos pareció que éramos una mera nota al margen y que se daba prioridad a nuestros anfitriones en cada oportunidad, y como club recomendamos encarecidamente que se reflexione más críticamente sobre cómo se gestionan estas situaciones en el futuro. Esta es una postura que discutiré con la EFL la semana que viene».