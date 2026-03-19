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¿El sustituto de Pep? El entrenador del Girona insiste en que está «listo» para el puesto en el Manchester City, mientras continúan los rumores sobre el futuro de Guardiola
Una estrella en ascenso dentro del City Football Group
Michel se ha convertido en el principal candidato interno para suceder a Guardiola en el Etihad Stadium. Tras llevar al Girona de la segunda división española a la Liga de Campeones, este técnico de 50 años se ha erigido como la figura más destacada dentro de la red global de clubes del City Football Group.
Su profundo conocimiento de la filosofía del CFG lo convierte en la opción táctica perfecta para el gigante inglés. Michel ya desempeña un papel fundamental en el desarrollo del talento del City, habiendo trabajado recientemente con la joven promesa argentina Claudio Echeverri, lo que refuerza aún más sus vínculos con la directiva del Manchester.
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Michel se muestra abierto a los rumores sobre el Manchester City
El español abordó su futuro con una sinceridad refrescante durante una reciente comparecencia ante los medios. En declaraciones a «La Otra Grada», recogidas por Estadio Deportivo, Michel no ocultó sus ambiciones de ponerse a prueba en el más alto nivel del fútbol europeo.
«Estoy preparado, me considero preparado para entrenar a cualquier equipo. No sé si ellos [en el Man City] lo ven de la misma manera. Obviamente, no es el mismo entorno, pero tengo la capacidad de adaptarme y quiero intentarlo», declaró según cita Tribuna.
El futuro de Guardiola sigue siendo la clave
El momento en que Michel ha hecho estas declaraciones es especialmente significativo, ya que los rumores sobre el futuro a largo plazo de Guardiola no cesan. Dado que el City se enfrenta a un periodo de transición tras su reciente eliminación de la Liga de Campeones, es posible que el club se vea pronto obligado a poner en marcha un plan de sucesión que lleva años gestándose.
Aunque Michel también se refirió al puesto en el Real Madrid, apoyando a la leyenda del club Raúl como futuro candidato para los blancos, es su disposición para ocupar el banquillo del City lo que ha captado la atención. Tras demostrar que puede rendir bajo una intensa presión y obtener resultados con un presupuesto modesto, el español se ha asegurado de que su nombre figure en lo más alto de la lista de candidatos cuando la era Guardiola llegue finalmente a su fin.
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¿Y ahora qué?
Antes de decidir su futuro, Michel se centrará sin duda en terminar la temporada con fuerza junto al Girona. Los blanquivermellos ocupan actualmente el duodécimo puesto de La Liga, con 34 puntos en 28 partidos, a diez puntos de los cinco primeros. Intentarán mantener su racha tras la victoria por 3-0 del pasado fin de semana sobre el Athletic de Bilbao, mientras se preparan para visitar al Osasuna el sábado.
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