Michel se ha convertido en el principal candidato interno para suceder a Guardiola en el Etihad Stadium. Tras llevar al Girona de la segunda división española a la Liga de Campeones, este técnico de 50 años se ha erigido como la figura más destacada dentro de la red global de clubes del City Football Group.

Su profundo conocimiento de la filosofía del CFG lo convierte en la opción táctica perfecta para el gigante inglés. Michel ya desempeña un papel fundamental en el desarrollo del talento del City, habiendo trabajado recientemente con la joven promesa argentina Claudio Echeverri, lo que refuerza aún más sus vínculos con la directiva del Manchester.