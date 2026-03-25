El sustituto de Mohamed Salah en el Liverpool: ocho opciones de fichaje que los Reds deben barajar ante la marcha del egipcio este verano

Salah fue la pieza clave en la conquista del título por parte del Liverpool en la temporada 2024-25, llevándose a casa la Bota de Oro y arrasando en los distintos premios al Jugador del Año. Con su contrato a punto de expirar al final de la temporada pasada y habiendo cumplido con su parte del trato, los Reds le ofrecieron un lucrativo contrato de dos años, con la impresión de que esa sería la última vez que renovaría su contrato con el club.

Menos de un año después, Salah da marcha atrás y está dispuesto a marcharse como agente libre a mitad de ese contrato, renunciando a los 20 millones de libras (26,8 millones de dólares) que le habría adeudado el Liverpool si se hubiera quedado hasta la temporada 2026-27. Se trata de una decisión diseñada para beneficiar a todas las partes de cara al futuro, ya que Salah podrá elegir libremente su próximo club y el Liverpool tendrá la oportunidad de comenzar a planificar la sucesión con mucha antelación respecto a la ventana de fichajes de verano.

Pero, ¿a quién podrían apuntar los mandamás de Anfield para llenar el enorme vacío que deja Salah? A continuación, GOAL evalúa las opciones del equipo de Merseyside...