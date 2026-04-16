¿El Sunderland se lanza al mercado? El Bayern de Múnich y el Chelsea reciben una advertencia sobre fichajes «multimillonarios» ante los rumores que los vinculan con el delantero «único» Brian Brobbey y el portero Robin Roefs, valorado en 60 millones de libras

Al preguntarle si Sunderland está a punto de vivir el lado menos agradable de la máxima categoría, con los buitres del mercado de fichajes ya sobrevolando, el exdelantero de los Black Cats, Goodman —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con beoordeling—, afirmó: «Esa es una pregunta muy interesante. Lo han hecho bien. La política de fichajes del Sunderland ha sido extraordinaria. Robin Roefs es solo uno de muchos.

Para mí, el más influyente ha sido Xhaka; espero que esté en la lista del Jugador de la Temporada, porque ha sido increíble en todos los partidos que le he visto.

Pero ese es el precio de que al Sunderland le vaya bien en la Premier League. Mira el Brentford, el Brighton o el Bournemouth: son un buen ejemplo. El Sunderland no es un club pequeño, pero es novato en la Premier, así que lo ha hecho muy bien esta temporada.

Mucho dependerá de quién se interese por sus jugadores; si llegan ofertas, los clubes tendrán que rascarse el bolsillo. Aun así, el Sunderland volverá a intentarlo en verano. Hay un deseo genuino de mantenerse entre los diez primeros, en la mitad alta de la tabla. Pero una golondrina no hace verano: una buena temporada no basta. De hecho, muchos advierten que la segunda campaña suele ser más difícil que la primera para los recién ascendidos.

«Ya no hay sorpresas con el Sunderland; no espero cambios la próxima temporada, aunque sí que refuercen el once con más calidad, no solo la plantilla».