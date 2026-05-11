¡El sueño del Barcelona es la pesadilla del Real Madrid! Marcus Rashford, en racha, asegura su traspaso definitivo al dar a La Liga en el Clásico

La victoria blaugrana parecía inevitable ante un rival que había renunciado al título semanas atrás. A los nueve minutos, Marcus Rashford lanzó una falta con efecto, superó la estirada de Thibaut Courtois y abrió el marcador.

El Barça olió la sangre y poco después sentenció con el 2-0. Dani Olmo asistieron con un taconazo de volea a Ferran Torres, que definió con precisión. El Madrid estaba a merced del rival y, de no ser por una gran parada de Courtois a un disparo en ángulo de Rashford, habría encajado un tercero antes del descanso.

El belga los mantuvo a flote en la segunda parte, pero fue una noche dura y humillante para el Madrid, que llegó al clásico más importante de su calendario en el peor momento, tras enfrentamientos internos que incluso mandaron a Fede Valverde al hospital con una lesión en la cabeza. Fue un cierre de temporada lamentable, culminado con la humillación en casa del archirrival mientras el Barça levantaba el trofeo.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores de la noche en el Spotify Camp Nou, donde el título se queda en Cataluña.