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¿El sueño americano? Hay dudas sobre la posible unión de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, considerados los mejores de todos los tiempos, en el Inter de Miami; sin embargo, se confía en que la MLS cree sus propias futuras superestrellas
Messi y Ronaldo levantan trofeos en Estados Unidos y Arabia Saudí
En 2023, Messi fichó por el Inter de Miami en busca del sueño americano. El copropietario del club, Sir David Beckham, exjugador del Manchester United y de Inglaterra, fue clave en su llegada.
Desde entonces, Messi ha guiado al club a ganar la Leagues Cup, el Supporters’ Shield y la MLS Cup, ampliando aún más su palmarés.
Ronaldo, a sus 41 años, mantiene su nivel: acaba de ganar la Liga Profesional de Arabia Saudí con Al-Nassr y compartirá Mundial 2026 con Messi, esta vez como capitanes de Portugal y Argentina.
Tras lograr un gran título en Oriente Medio, se especula sobre si CR7 —que quiere jugar con su hijo Cristiano Jr.— aceptará un nuevo reto.
Beckham, otro mítico ‘7’ del United, podría facilitar el fichaje. Messi y Ronaldo nunca compartieron vestuario: ¿lo harán antes de retirarse?
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¿Deberían Messi y Ronaldo unir fuerzas antes de retirarse?
El exdefensa del Arsenal Senderos, quien jugó en el Houston Dynamo al final de su carrera, declaró a GOAL en colaboración con Spreadex Sports: «Obviamente han tomado caminos distintos: Ronaldo a Arabia Saudí y Messi a Estados Unidos. Está bien que sigan por separado.
«Ambos están cerca del final de su carrera. Sería increíble verlos en este Mundial, pues no sabemos si tendremos otra oportunidad».
¿Podrá la MLS empezar a producir más superestrellas de la cantera?
Tras dos temporadas en la MLS, Messi ha sido elegido MVP y ha aumentado la visibilidad del fútbol estadounidense. Se espera que otras estrellas lleguen, pero ¿se desplazará el interés hacia los canteranos?
Senderos respondió: «Los clubes trabajan mucho en sus canteras. Ahora todos tienen una y buscan llegar a la élite.
Necesitan a Messi y a otras estrellas para atraer a los grandes mercados, como Miami, Nueva York o Los Ángeles, pero el país tiene un enorme potencial.
Tienen recursos y una enorme población; solo falta consolidar la cultura para que estas estrellas la impulsen».
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La renovación de Messi facilita la llegada de Ronaldo.
Messi seguirá en el Inter de Miami hasta 2028, tras firmar una ampliación de contrato. Sigue haciendo historia y jugará más allá de los 40.
Queda por ver si Ronaldo considerará compartir vestuario con él, más allá de futuros partidos de exhibición, pues las opiniones sobre un posible traspaso que cautivaría a una audiencia global están divididas.