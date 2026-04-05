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El Southampton se burla de los aficionados del Arsenal con cuatro pullas tras la eliminación de los hombres de Mikel Arteta de la FA Cup a manos de un equipo de la Championship
El Saints da la sorpresa en la FA Cup
Los sueños del Arsenal de lograr una temporada histórica sufrieron un duro revés en St Mary's, donde el Southampton, equipo de la Championship, dio la sorpresa al imponerse por 2-1. A pesar de ser los favoritos al título de la Premier League, el equipo de Mikel Arteta fue incapaz de superar a unos locales muy aguerridos en un tenso encuentro de cuartos de final de la FA Cup. El empate se rompió a los 35 minutos, cuando Ross Stewart aprovechó un error defensivo de Ben White para adelantar a los Saints. Aunque Viktor Gyokeres logró igualar el marcador en la segunda parte, un gol en los últimos minutos de Shea Charles aseguró que el club de la costa sur fuera el que se clasificara para las semifinales en Wembley.
Una respuesta brutal en las redes sociales se vuelve viral
Tras la monumental victoria, el administrador de las redes sociales del Southampton no estaba de humor para bromas. Cuando un aficionado del Arsenal intentó restar importancia al resultado comentando «victoria de suerte» bajo una publicación de celebración en X (antes Twitter), la cuenta oficial del club le respondió con un devastador mensaje de cuatro palabras que revolucionó Internet. El administrador respondió: «Disfruta de tu cuádruple, amigo». La respuesta, que se hizo viral rápidamente, se burlaba del implacable bombo publicitario de principios de temporada que apuntaba a que el Arsenal podría arrasar con todos los trofeos, un sueño que ya se había desvanecido el mes pasado tras su derrota en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City. La publicación, que tuvo una enorme repercusión en Internet, acumuló cientos de miles de «me gusta» a medida que los aficionados rivales se sumaban a las burlas, mientras que los fieles seguidores del Arsenal se quedaban rumiando la oportunidad perdida de hacerse con más títulos esta temporada.
Las lesiones agravan la mala racha de los Gunners
Para empeorar aún más las cosas para Arteta, la derrota no fue la única baja de la noche. Durante una tensa segunda parte, el defensa clave Gabriel se vio obligado a abandonar el terreno de juego por una lesión, lo que dejó al cuerpo médico de los Gunners en vilo respecto a su estado físico de cara a la decisiva recta final por el título. Con la entrada de William Saliba para sustituirlo, la estabilidad defensiva pareció tambalearse ante la presión final de los Saints.
- Getty Images Sport
Las esperanzas del Arsenal de ganar un título sufren un revés
La derrota es un trago amargo para Arteta, que había estado gestionando su plantilla para competir en varios frentes. Ahora que los Gunners han quedado oficialmente eliminados de la FA Cup, cualquier rumor que quedara sobre un cuádruple nacional o incluso un triplete ha sido acallado de forma contundente por el rival de la Championship. Aunque la Premier League y la Liga de Campeones habían sido los principales objetivos del equipo del norte de Londres, perder un trofeo tan prestigioso como la FA Cup, especialmente ante un equipo de una división inferior, supone un duro golpe psicológico. Mientras los aficionados del Southampton celebran una famosa victoria sobre un rival de mayor categoría, el Arsenal debe ahora reorganizarse y centrarse en sus objetivos restantes, empezando por el desplazamiento al Sporting de Lisboa el martes.