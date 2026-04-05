El Southampton se burla de los aficionados del Arsenal con cuatro pullas tras la eliminación de los hombres de Mikel Arteta de la FA Cup a manos de un equipo de la Championship

Tras la monumental victoria, el administrador de las redes sociales del Southampton no estaba de humor para bromas. Cuando un aficionado del Arsenal intentó restar importancia al resultado comentando «victoria de suerte» bajo una publicación de celebración en X (antes Twitter), la cuenta oficial del club le respondió con un devastador mensaje de cuatro palabras que revolucionó Internet. El administrador respondió: «Disfruta de tu cuádruple, amigo». La respuesta, que se hizo viral rápidamente, se burlaba del implacable bombo publicitario de principios de temporada que apuntaba a que el Arsenal podría arrasar con todos los trofeos, un sueño que ya se había desvanecido el mes pasado tras su derrota en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City. La publicación, que tuvo una enorme repercusión en Internet, acumuló cientos de miles de «me gusta» a medida que los aficionados rivales se sumaban a las burlas, mientras que los fieles seguidores del Arsenal se quedaban rumiando la oportunidad perdida de hacerse con más títulos esta temporada.