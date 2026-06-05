El Southampton ficha al portero del Bayern de Múnich tras una impresionante temporada cedido que ayudó al equipo a asegurarse una plaza en los play-offs de la Championship

El exjugador del Maccabi Tel Aviv, que ya disputó siete partidos con el Bayern como suplente de Manuel Neuer, mostró su alegría por fichar de forma definitiva. Peretz declaró: «Estoy muy emocionado.

«En estos meses, este ha sido mi hogar; hemos vivido momentos buenos y tensos, pero en las últimas semanas he sentido el verdadero ambiente de familia.

Para mí, eso fue decisivo. Sí, mi sueño es jugar en la Premier League y en los escenarios más importantes del mundo, pero mi mayor sueño es lograrlo con el Southampton. Creo de verdad que podemos llegar hasta ahí y conseguirlo».