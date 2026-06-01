El Southampton emite un comunicado tras la revelación por parte de la EFL de la «deplorable» operación de espionaje de la entrenadora Tonda Eckert, tras la debacle en los play-offs de la Championship

El Southampton ha aceptado las conclusiones del tribunal de arbitraje que desestimó su recurso contra las sanciones de la EFL. El llamado «escándalo del espionaje», que incluyó el espionaje de los entrenamientos del Hull, costó al club su plaza en la final de los play-offs de la Championship. En un comunicado, el club admitió no haber cumplido los estándares y aceptó el veredicto.

«El Southampton Football Club ha tomado nota de la publicación hoy por parte del Panel de Arbitraje de los motivos por escrito que sustentan el rechazo de nuestra apelación contra las sanciones que el Panel Disciplinario nos impuso anteriormente en el procedimiento de la EFL», declaró el club. «Aceptamos que el club infringió la normativa pertinente y reconocemos que los órganos disciplinarios tenían derecho a concluir que no era necesaria la prueba de una ventaja deportiva para establecer una infracción grave».