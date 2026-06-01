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El Southampton emite un comunicado tras la revelación por parte de la EFL de la «deplorable» operación de espionaje de la entrenadora Tonda Eckert, tras la debacle en los play-offs de la Championship
Los Saints reconocen haber infringido la normativa
El Southampton ha aceptado las conclusiones del tribunal de arbitraje que desestimó su recurso contra las sanciones de la EFL. El llamado «escándalo del espionaje», que incluyó el espionaje de los entrenamientos del Hull, costó al club su plaza en la final de los play-offs de la Championship. En un comunicado, el club admitió no haber cumplido los estándares y aceptó el veredicto.
«El Southampton Football Club ha tomado nota de la publicación hoy por parte del Panel de Arbitraje de los motivos por escrito que sustentan el rechazo de nuestra apelación contra las sanciones que el Panel Disciplinario nos impuso anteriormente en el procedimiento de la EFL», declaró el club. «Aceptamos que el club infringió la normativa pertinente y reconocemos que los órganos disciplinarios tenían derecho a concluir que no era necesaria la prueba de una ventaja deportiva para establecer una infracción grave».
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Preocupaciones sobre la imparcialidad del panel
Aunque reconoce las infracciones, el Southampton cuestiona la composición del comité disciplinario que juzgó el caso. El club señala posibles conflictos de interés, al citar los vínculos de dos miembros del comité con el Middlesbrough, equipo que eliminó sus opciones de ascenso. Esa falta de independencia preocupa a la directiva de St Mary's, que asimila la resolución final.
La entidad añadió: «Resulta difícil aceptar que no se haya escrutado de igual manera la composición del comité disciplinario, dada la conexión histórica e indirecta de dos de sus miembros con el Middlesbrough. Aunque tales vínculos no prueban por sí solos parcialidad, plantean dudas legítimas sobre la coherencia, la percepción y los estándares de independencia esperados en un procedimiento de esta magnitud».
Responsabilidad por los fallos en el liderazgo
El club defendió a su personal, pero admitió un «error de juicio» en la gestión inicial. Durante la investigación se señalaron presiones indebidas sobre empleados de menor rango. El Southampton reconoce ahora que su supervisión fue deficiente y que debió proteger mejor a su personal durante las supuestas actividades de «espionaje».
Al reconocer estas deficiencias internas, el club declaró: «Aceptamos que nuestra respuesta inicial no tuvo el escrutinio necesario; en retrospectiva, hubiéramos actuado de otro modo y asumimos la responsabilidad de ese error de juicio». Al club le preocupa que se haya dado importancia a las afirmaciones de presión al personal subalterno, ya que algunas de las acusaciones más graves carecen de pruebas directas. Aun así, reconoce que esos empleados nunca debieron sentirse presionados y asume la responsabilidad por ese fallo de liderazgo y supervisión».
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Dejando atrás el escándalo
La resolución final subrayó que no hace falta demostrar una «ventaja deportiva» para que haya infracción, lo que el club calificó de «interpretación severa». Ahora, el Southampton se centra en reformar sus procesos internos.
«En ningún momento se constató que el club obtuviera realmente alguna ventaja deportiva como resultado de la conducta en cuestión», concluía el comunicado. «El Southampton Football Club reflexionará ahora detenidamente sobre los motivos publicados, revisará sus procesos internos y se asegurará de que, como resultado, se refuercen los procedimientos de gobernanza, supervisión y toma de decisiones. Asumimos lo ocurrido y nos comprometemos a mejorar nuestro criterio, disciplina e integridad como club».