El sorprendente debut en cuarta división del exjugador del Real Madrid y del Inter se convierte en una pesadilla, ya que su nuevo club se enfrenta a una deducción de puntos por una polémica sustitución

Según Algemeen Dagblad, el esperado regreso de Sneijder a los terrenos de juego se ha visto empañado por un drama inmediato. El exjugador del Real Madrid y del Inter, de 41 años, debutó el sábado con el OSM'75, un equipo amateur de la cuarta división holandesa.

Más de 1000 espectadores acudieron al Sportpark Fazantenkamp para ver en acción al internacional holandés, con 134 partidos a sus espaldas. Sin embargo, el ambiente festivo tras la reñida victoria se agrió rápidamente cuando surgieron acusaciones sobre una infracción de las normas técnicas relativas a los tiempos de sustitución utilizados, lo que puso en serio entredicho el resultado.