Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxitos sostenidos del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, por eso el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que llevaba tiempo gestándose. Verle marcharse gratis, obviamente, no es bueno desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D
Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha fichado gratis a un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se adelantó a su eterno rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Tras meses de especulaciones, algunas de las cuales Bernardo incluso comentó personalmente, su llegada al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. No hay duda de que los mejores días de Silva ya han quedado atrás, pero durante la pelea por el título de la pasada temporada en la Premier League demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid le arrebató al Barça el internacional portugués. Nota: B+
Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido relacionado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada más en el Etihad. Esta vez no hubo forma de hacer cambiar de opinión a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está atravesando un momento complicado, después de que el Barça le haya arrebatado la cima del fútbol español, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su lugar no es un desafío que, sin duda, vaya a rechazar, ni tampoco a dejar de disfrutar. La competencia por un puesto en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo un poco más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+
Mark Doyle